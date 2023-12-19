Встречаем Новый год с удовольствием: рецепт простого салата с тунцом и кукурузой

Тунец – отличный ингредиент для салата. Кроме вкуса, этот продукт несет и большую пользу. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Попробуйте заменить майонез на хумус. Так будет еще вкуснее. Стоит попробовать Экспресс-ужин без забот: как приготовить вкусные блюда всего за 20 минут Салат с тунцом Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 1 баночка тунца в собственном соку;

– 2 соленых огурца;

– половина банки консервированной кукурузы;

– 3 яйца;

– 4 стебля зеленого лука;

– 2 столовые ложки майонеза или хумуса;

– соль по вкусу. Приготовление: Куриные яйца сварите вкрутую. На это уходит примерно 10 минут. Затем очистите их от скорлупы и нарежьте кубиками. Также нарежьте кубиками огурцы, лук и зелень. Добавьте кукурузу, тунец и хумус. Перемешайте и выложите в салатник. Украсьте по желанию зеленью. Ищете вкусные рецепты на Новый год? Просмотрите нашу специальную подборку оригинальных блюд – вы точно найдете что-нибудь для себя.