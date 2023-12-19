ГлавнаяРецептыВстречаем Новый год с удовольствием: рецепт простого салата с тунцом и кукурузой Встречаем Новый год с удовольствием: рецепт простого салата с тунцом и кукурузой На чтение: 1 минута Тунец – отличный ингредиент для салата. Кроме вкуса, этот продукт несет и большую пользу. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Попробуйте заменить майонез на хумус. Так будет еще вкуснее. Стоит попробовать Экспресс-ужин без забот: как приготовить вкусные блюда всего за 20 минут Салат с тунцом Время: 15 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 1 баночка тунца в собственном соку; – 2 соленых огурца; – половина банки консервированной кукурузы; – 3 яйца; – 4 стебля зеленого лука; – 2 столовые ложки майонеза или хумуса; – соль по вкусу. Приготовление: Куриные яйца сварите вкрутую. На это уходит примерно 10 минут. Затем очистите их от скорлупы и нарежьте кубиками. Также нарежьте кубиками огурцы, лук и зелень. Добавьте кукурузу, тунец и хумус. Перемешайте и выложите в салатник. Украсьте по желанию зеленью. Ищете вкусные рецепты на Новый год? Просмотрите нашу специальную подборку оригинальных блюд – вы точно найдете что-нибудь для себя. Поделитесь с друзьями