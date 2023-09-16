Лепешки на воде в сковороде. Рецепт без яиц: быстро и просто

Существует огромная культура поедания лепешек, которая пришла к нам из стран Востока. В Средней Азии до сих пор лепешки почитаются намного больше, нежели типичная для нас буханка хлеба.

Вероятно, столь сильное уважение к лепешкам связано с историей данных народов, а также с культурой и традициями. Например, лепешки не рекомендуется разрезать ножом. Их ломают руками.

Также нельзя выкидывать лепешки в мусор — это считается знаком халатности и не уважения к хлебу.

Стоит рассказать, как приготовить лепешки на воде и без яиц в домашних условиях.

Ингредиенты для лепешек:

Мука — 800 г;

Вода — 500 мл;

Соль -1 ч. л.;

Сахар — 1 ст. л.;

Дрожжи — 11 г;

Масло растительное — 3 ст.л.

Приготовление лепешек:

В миску с теплой водой высыпаем сахар и соль — по ложке с горкой. Вливаем в воду растительное масло и высыпаем дрожжи, тщательно перемешиваем компоненты до растворения песчинок.

Просеиваем муку и частями добавляем в дрожжевую смесь. Ложкой постоянно перемешиваем тесто. Руками вымешиваем эластичное, рыхлое и слегка липкое тесто.

Формируем колобок из теста, накрываем крышкой и оставляем в тепле подниматься.

Далее смазываем руки растительным маслом, заново вымешиваем тесто. Делим тесто на 6 одинаковых колобков.

Раскатываем скалкой или формируем руками из каждого колобка лепешку, равную диаметру сковороды. В сковороде разогреваем растительное масло.

В лепешках делаем дырочку по середине. Выкладываем на сковороду по очереди.

На среднем огне обжариваем лепешки с обеих сторон до золотистого цвета. Слегка приминаем лепешку лопаткой.

Если на лепешке образуются большие пузыри, их протыкаем.

Получаются вкусные простые лепешки без яиц на воде. Готовятся такие лепешки быстро, при этом могут легко заменить хлеб.