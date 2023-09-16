Запеченная картошка в духовке – это ароматное кушанье, которое хорошо, как само по себе, так и в сочетании с птицей, рыбой и красным мясом. Нежели вам захотелось насладиться золотистыми дольками пряного картофеля по-деревенски, то сервировать его можно просто с пиалой соуса и будьте уверены, все ваши домочадцы останутся довольны! Для дополнительного вкуса и аромата, а также более сочной текстуры, вы можете дополнить клубни изысканным натертым сыром, жирным майонезом либо жгучим чесноком.

Запеченная картошка по-деревенски в духовке

Запеченная картошка по-деревенски в духовке – это ароматное и сытное блюдо, перед которым невозможно устоять даже при соблюдении диеты! Весь секрет приготовления заключается в специях, ведь именно они насыщают картофельные ломтики своим неповторимым вкусом.

Ингредиенты –+4 порц.

Картофель 800 гр.

Соль 1 ч.л.

Укроп сушеный ½ ч.л.

Кориандр молотый 2 щепотки

Куркума ½ ч.л.

Паприка ½ ч.л.

Смесь перцев 1 щепотка

Масло оливковое 40 мл.

Шаги 55 мин.

Запеченная картошка в духовке готовится очень просто. Картофель тщательно промываем под водой, используя щетку. Промакиваем салфетками и разрезаем на дольки одинаковой толщины. Перекладываем ломтики в целлофановый пакет и солим. Следом высыпаем приправы. Сбрызгиваем нарезку оливковым маслом и тщательно перемешиваем прямо в пакете. Пересыпаем ароматные кусочки в огнеупорную форму. Запекаем на протяжении 40 минут при 180 градусах. Запеченная картошка в духовке готова! Аккуратно раскладываем румяную картошку по тарелкам и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Картошка, запеченная целиком в фольге

Картошка, запеченная целиком в фольге, по своим вкусовым характеристикам уж очень напоминает тот картофель, который готовили на раскаленных углях. Попробуем повторить в домашних условиях? Да запросто, ведь для этого нам потребуется минимальный продуктовый набор и совсем немного времени.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Картошка – 3 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Масло оливковое – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем все необходимое.

Шаг 2. Старательно промываем картофель в большом количестве воды.

Шаг 3. Обсушиваем при помощи полотенца.

Шаг 4. Клубни со всех сторон промазываем растительным маслом.

Шаг 5. Солим, ориентируясь на свой вкус.

Шаг 6. Каждую картошку кладем на лист фольги, делаем неглубокий крестообразный надрез – заворачиваем.

Шаг 7. Запекаем при 180 градусах около 40 минут и перед подачей поливаем оливковым маслом. Приятного аппетита!

Дольки картошки, запеченные с чесноком

Дольки картошки, запеченные с чесноком – это сытное и простое в приготовлении кушанье, которое придется по вкусу каждому, потому как невозможно устоять перед насыщенным ароматом специй и пикантного чеснока. Подавайте дольки с соусами либо мясом.

Время готовки – 65 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Картошка – 500 гр.

Чеснок гранулированный – 2 щепотки.

Паприка сладкая молотая – 3 щепотки.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Травы прованские – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенную и промытую картошку режем крупными дольками.

Шаг 2. Выкладываем нарезку в глубокую емкость и приправляем.

Шаг 3. Не забываем посолить.

Шаг 4. Поливаем оливковым маслом и активно перемешиваем.

Шаг 5. Затягиваем пленой и убираем в теплое помещение на 30 минут для пропитки.

Шаг 6. Далее раскладываем ломтики на пекарской бумаге и запекаем в духовке при 200-220 градусах около получаса.

Шаг 7. Кушанье сервируем и незамедлительно подаем к столу. Приятного аппетита!

Картофель, запеченный с сыром в духовке

Картофель, запеченный с сыром в духовке, больше напоминает нежную сливочную запеканку, которая тает во рту. Для готовки рекомендуется использовать пикантный сыр, который легко плавится, а в качестве основного компонента выбирать мягкие сорта, которые быстро готовятся.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Картошка – 800 гр.

Сыр твердый – 200 гр.

Молоко – 2 ст.

Яйца – 1 шт.

Масло растительное – 3-4 ст.л.

Чеснок – 2 зуб.

Приправы – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом чистим и ополаскиваем овощи, указанные в списке.

Шаг 2. Вооружаемся бурачной теркой и измельчаем сыр.

Шаг 3. ½ сыра перемешиваем с молоком, яйцом и солью.

Шаг 4. Картошку режем на колечки.

Шаг 5. Картофель высыпаем в форму, пригодную для готовки в духовке, сдабриваем чесноком, пропущенным через пресс, щепоткой соли и растительным маслом – мешаем.

Шаг 6. Затем смешиваем картофельные ломтики с заливкой, а на верхушку выкладываем вторую половину сыра. Емкость укрываем фольгой и убираем в духовку: 180 градусов 40 минут.

Шаг 7. Ароматное блюдо подаем к столу в горячем виде и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Молодая картошка, запеченная в рукаве

Молодая картошка, запеченная в рукаве – это невероятно вкусное кушанье, которое готовится за считанные минуты и поражает своим ароматом. Основной вкус картофелю придает оливковое масло, жгучий чеснок и свежий укроп – обязательно попробуйте, вы останетесь довольны!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Картофель молодой – 1,2 кг.

Укроп – 1 пучок.

Масло оливковое – 4 ст.л.

Чеснок – 4 зуб.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Под струей воды промываем укроп, стряхиваем лишнюю влагу и мелко шинкуем. Очищенные зубцы чеснока пропускаем через пресс либо рубим ножом.

Шаг 2. В пиалу наливаем оливковое масло и высыпаем измельченные ингредиенты, также добавляем молотый перец и соль – перемешиваем до однородной консистенции.

Шаг 3. Тщательно промыв клубни, накалываем вилкой с двух сторон.

Шаг 4. Объединяем заправку с картофелем.

Шаг 5. Кладем овощи в рукав для запекания и связываем, выкладываем на противень. Готовим в течение 40-50 минут при температурной отметке в 180 градусов.

Шаг 6. По желанию перед подачей украшаем свежей зеленью. Приятного аппетита!

Как запечь картошку на противне с хрустящей корочкой?

Как запечь картошку на противне в хрустящей корочкой? Для этого нам потребуется исправный духовой шкаф, совсем немного свободного времени и минимальный набор ингредиентов. Также на свой вкус вы можете дополнить румяные дольки своими любимыми специями и травами.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Картофель – 600 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Масло подсолнечное – 3 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – ½ ч.л.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Основной компонент чистим, промываем и режем на 4-6 частей в зависимости от размера. Нарезку промакиваем бумажными полотенцами.

Шаг 2. В глубокую тарелку высыпаем необходимые специи и соль, добавляем измельченный чеснок.

Шаг 3. Заливаем приправы подсолнечным маслом и перемешиваем.

Шаг 4. Полученную смесь выливаем к картофелю и хорошенько размешиваем.

Шаг 5. Противень устилаем пергаментом и в один слой раскладываем дольки.

Шаг 6. Запекаем на протяжении 30-35 минут при 180-200 градусах. Приятного аппетита!

Картошка, запеченная в майонезе

Картошка, запеченная в майонезе – это идеальный гарнир, который прекрасно сочетается с птицей, рыбой и красным мясом. Для приготовления вам потребуется всего ничего, а вот в результате вы получите мягкие и в то же время сохраняющие форму, аппетитные ломтики.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Картошка – 3-5 шт.

Майонез – 2 ст.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Специи – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картофель «освобождаем» от кожуры любым удобным способом.

Шаг 2. Ополаскиваем и нарезаем ломтиками, перекладываем в глубокую емкость.

Шаг 3. Посыпаем овощ приправами и солью.

Шаг 4. Поливаем майонезом.

Шаг 5. И растительным маслом – перемешиваем.

Шаг 6. Перемещаем заготовку на противень и убираем в духовой шкаф, предварительно разогретый до 200-210 градусов на 30-45 минут. Через минут 25, можно проткнуть картофель ножом и проверить его готовность.

Шаг 7. К столу подаем, дополнив соленой селедочкой либо мясом. Приятного аппетита!

Вкусная картошка с паприкой в духовке

Вкусная картошка паприкой в духовке – это простое и безумно вкусное блюдо, которое можно предложить домочадцам в качестве гарнира либо закуски. Благодаря использованию специй, ломтики пропитываются ароматом и вкусом – пальчики оближешь!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Картофель – 4 шт.

Паприка сладкая молотая – 1 ст.л.

Масло подсолнечное – 3 ст.л.

Соус соевый – 3 ст.л.

Лук зеленый – 2-3 пера.

Розмарин – 1 щепотка.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Почищенный и промытый картофель нарезаем дольками средней толщины.

Шаг 2. Посыпаем ароматными травами и паприкой.

Шаг 3. Сдабриваем соевым соусом и растительным маслом.

Шаг 4. Также дополняем молотым перцем и щепоткой соли – перемешиваем и высыпаем в огнеупорную форму. Накрываем листом фольги и запекаем при 200 градусах около 40 минут.

Шаг 5. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Картофель, запеченный с мясом в духовке

Картофель, запеченный с мясом в духовке, дополненный овощными ломтиками – это сытное и простое кушанье, которое идеально подходит для подачи к семейному обеду либо ужину. Для баланса вкуса мы рекомендуем вам использовать такие специи, как паприка и гранулированный чеснок.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Картошка – 400 гр.

Свинина – 300 гр.

Лук – 70 гр.

Морковь – 80 гр.

Масло растительное – 3-4 ст.л.

Паприка сладкая молотая – по вкусу.

Чеснок гранулированный – по вкусу.

Приправа для мяса – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем от кожицы и шелухи морковь, картофель и лук. Параллельно прогреваем духовку до 180 градусов.

Шаг 2. Режем клубни картошки на крупные сегменты.

Шаг 3. Репчатый лук и морковку нарезаем полукольцами средней толщины.

Шаг 4. Свинину рубим ломтиками «на один укус».

Шаг 5. Все подготовленные компоненты перемещаем в форму для запекания и приправляем специями и солью, сбрызгиваем растительным маслом и старательно перемешиваем.

Шаг 6. Готовим на протяжении 45-50 минут, и наслаждаемся непревзойденным вкусом. Приятного аппетита!

Запеченная картошка с грибами

Запеченная картошка с грибами под пикантным горчичным соусом – это блюдо, которое запросто можно предложить даже самым изощренным гурманам и не сомневаться, что кто-то останется недовольным. Обязательно попробуйте сочетание ингредиентов, и вы вернетесь к этому рецепту еще не раз!

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3-5.

Ингредиенты:

Картофель – 5 шт.

Шампиньоны – 150 гр.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Горчица русская – ½ ч.л.

Горчица французская – 1 ч.л.

Чеснок – 2 зуб.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. При помощи овощечистки чистим картофель, ополаскиваем и нарезаем дольками. В течение 5 минут отвариваем в кипящей воде.

Шаг 2. По истечении указанного времени, вылавливаем ломтики шумовкой и даем немного остыть.

Шаг 3. Параллельно режем грибы пластинами.

Шаг 4. В отдельной пиале смешиваем составляющие для соуса: французскую и русскую горчицу, подсолнечное масло, немного соли и рубленый чеснок.

Шаг 5. Объединяем картофель с заправкой, шампиньонами и черным перцем.

Шаг 6. Запекаем аппетитное кушанье в духовке 30 минут (200 градусов).

Шаг 7. Приятного аппетита!