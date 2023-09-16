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Запеченная картошка в духовке

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Запеченная картошка в духовке

Запеченная картошка в духовке – это ароматное кушанье, которое хорошо, как само по себе, так и в сочетании с птицей, рыбой и красным мясом. Нежели вам захотелось насладиться золотистыми дольками пряного картофеля по-деревенски, то сервировать его можно просто с пиалой соуса и будьте уверены, все ваши домочадцы останутся довольны! Для дополнительного вкуса и аромата, а также более сочной текстуры, вы можете дополнить клубни изысканным натертым сыром, жирным майонезом либо жгучим чесноком.

Запеченная картошка по-деревенски в духовке

Запеченная картошка по-деревенски в духовке – это ароматное и сытное блюдо, перед которым невозможно устоять даже при соблюдении диеты! Весь секрет приготовления заключается в специях, ведь именно они насыщают картофельные ломтики своим неповторимым вкусом.

Запеченная картошка в духовке

Ингредиенты –+4 порц.

  • Картофель 800 гр.
  • Соль 1 ч.л.
  • Укроп сушеный ½ ч.л.
  • Кориандр молотый 2 щепотки
  • Куркума ½ ч.л.
  • Паприка ½ ч.л.
  • Смесь перцев 1 щепотка
  • Масло оливковое 40 мл.

Шаги 55 мин.

  1. Запеченная картошка в духовке

    Запеченная картошка в духовке готовится очень просто. Картофель тщательно промываем под водой, используя щетку. Промакиваем салфетками и разрезаем на дольки одинаковой толщины.

  2. Запеченная картошка в духовке

    Перекладываем ломтики в целлофановый пакет и солим.

  3. Запеченная картошка в духовке

    Следом высыпаем приправы.

  4. Запеченная картошка в духовке

    Сбрызгиваем нарезку оливковым маслом и тщательно перемешиваем прямо в пакете.

  5. Запеченная картошка в духовке

    Пересыпаем ароматные кусочки в огнеупорную форму.

  6. Запеченная картошка в духовке

    Запекаем на протяжении 40 минут при 180 градусах.

  7. Запеченная картошка в духовке

    Запеченная картошка в духовке готова! Аккуратно раскладываем румяную картошку по тарелкам и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Картошка, запеченная целиком в фольге

Картошка, запеченная целиком в фольге, по своим вкусовым характеристикам уж очень напоминает тот картофель, который готовили на раскаленных углях. Попробуем повторить в домашних условиях? Да запросто, ведь для этого нам потребуется минимальный продуктовый набор и совсем немного времени.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Картошка – 3 шт.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Масло оливковое – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем все необходимое.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 2. Старательно промываем картофель в большом количестве воды.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 3. Обсушиваем при помощи полотенца.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 4. Клубни со всех сторон промазываем растительным маслом.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 5. Солим, ориентируясь на свой вкус.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 6. Каждую картошку кладем на лист фольги, делаем неглубокий крестообразный надрез – заворачиваем.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 7. Запекаем при 180 градусах около 40 минут и перед подачей поливаем оливковым маслом. Приятного аппетита!

Запеченная картошка в духовке

Дольки картошки, запеченные с чесноком

Дольки картошки, запеченные с чесноком – это сытное и простое в приготовлении кушанье, которое придется по вкусу каждому, потому как невозможно устоять перед насыщенным ароматом специй и пикантного чеснока. Подавайте дольки с соусами либо мясом.

Время готовки – 65 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

  • Картошка – 500 гр.
  • Чеснок гранулированный – 2 щепотки.
  • Паприка сладкая молотая – 3 щепотки.
  • Масло оливковое – 3 ст.л.
  • Травы прованские – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенную и промытую картошку режем крупными дольками.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 2. Выкладываем нарезку в глубокую емкость и приправляем.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 3. Не забываем посолить.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 4. Поливаем оливковым маслом и активно перемешиваем.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 5. Затягиваем пленой и убираем в теплое помещение на 30 минут для пропитки.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 6. Далее раскладываем ломтики на пекарской бумаге и запекаем в духовке при 200-220 градусах около получаса.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 7. Кушанье сервируем и незамедлительно подаем к столу. Приятного аппетита!

Запеченная картошка в духовке

Картофель, запеченный с сыром в духовке

Картофель, запеченный с сыром в духовке, больше напоминает нежную сливочную запеканку, которая тает во рту. Для готовки рекомендуется использовать пикантный сыр, который легко плавится, а в качестве основного компонента выбирать мягкие сорта, которые быстро готовятся.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

  • Картошка – 800 гр.
  • Сыр твердый – 200 гр.
  • Молоко – 2 ст.
  • Яйца – 1 шт.
  • Масло растительное – 3-4 ст.л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Приправы – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом чистим и ополаскиваем овощи, указанные в списке.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 2. Вооружаемся бурачной теркой и измельчаем сыр.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 3. ½ сыра перемешиваем с молоком, яйцом и солью.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 4. Картошку режем на колечки.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 5. Картофель высыпаем в форму, пригодную для готовки в духовке, сдабриваем чесноком, пропущенным через пресс, щепоткой соли и растительным маслом – мешаем.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 6. Затем смешиваем картофельные ломтики с заливкой, а на верхушку выкладываем вторую половину сыра. Емкость укрываем фольгой и убираем в духовку: 180 градусов 40 минут.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 7. Ароматное блюдо подаем к столу в горячем виде и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Запеченная картошка в духовке

Молодая картошка, запеченная в рукаве

Молодая картошка, запеченная в рукаве – это невероятно вкусное кушанье, которое готовится за считанные минуты и поражает своим ароматом. Основной вкус картофелю придает оливковое масло, жгучий чеснок и свежий укроп – обязательно попробуйте, вы останетесь довольны!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

  • Картофель молодой – 1,2 кг.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Масло оливковое – 4 ст.л.
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Под струей воды промываем укроп, стряхиваем лишнюю влагу и мелко шинкуем. Очищенные зубцы чеснока пропускаем через пресс либо рубим ножом.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 2. В пиалу наливаем оливковое масло и высыпаем измельченные ингредиенты, также добавляем молотый перец и соль – перемешиваем до однородной консистенции.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 3. Тщательно промыв клубни, накалываем вилкой с двух сторон.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 4. Объединяем заправку с картофелем.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 5. Кладем овощи в рукав для запекания и связываем, выкладываем на противень. Готовим в течение 40-50 минут при температурной отметке в 180 градусов.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 6. По желанию перед подачей украшаем свежей зеленью. Приятного аппетита!

Запеченная картошка в духовке

Как запечь картошку на противне с хрустящей корочкой?

Как запечь картошку на противне в хрустящей корочкой? Для этого нам потребуется исправный духовой шкаф, совсем немного свободного времени и минимальный набор ингредиентов. Также на свой вкус вы можете дополнить румяные дольки своими любимыми специями и травами.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

  • Картофель – 600 гр.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Масло подсолнечное – 3 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – ½ ч.л.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Основной компонент чистим, промываем и режем на 4-6 частей в зависимости от размера. Нарезку промакиваем бумажными полотенцами.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 2. В глубокую тарелку высыпаем необходимые специи и соль, добавляем измельченный чеснок.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 3. Заливаем приправы подсолнечным маслом и перемешиваем.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 4. Полученную смесь выливаем к картофелю и хорошенько размешиваем.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 5. Противень устилаем пергаментом и в один слой раскладываем дольки.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 6. Запекаем на протяжении 30-35 минут при 180-200 градусах. Приятного аппетита!

Запеченная картошка в духовке

Картошка, запеченная в майонезе

Картошка, запеченная в майонезе – это идеальный гарнир, который прекрасно сочетается с птицей, рыбой и красным мясом. Для приготовления вам потребуется всего ничего, а вот в результате вы получите мягкие и в то же время сохраняющие форму, аппетитные ломтики.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Картошка – 3-5 шт.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Специи – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картофель «освобождаем» от кожуры любым удобным способом.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 2. Ополаскиваем и нарезаем ломтиками, перекладываем в глубокую емкость.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 3. Посыпаем овощ приправами и солью.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 4. Поливаем майонезом.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 5. И растительным маслом – перемешиваем.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 6. Перемещаем заготовку на противень и убираем в духовой шкаф, предварительно разогретый до 200-210 градусов на 30-45 минут. Через минут 25, можно проткнуть картофель ножом и проверить его готовность.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 7. К столу подаем, дополнив соленой селедочкой либо мясом. Приятного аппетита!

Запеченная картошка в духовке

Вкусная картошка с паприкой в духовке

Вкусная картошка  паприкой в духовке – это простое и безумно вкусное блюдо, которое можно предложить домочадцам в качестве гарнира либо закуски. Благодаря использованию специй, ломтики пропитываются ароматом и вкусом – пальчики оближешь!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Картофель – 4 шт.
  • Паприка сладкая молотая – 1 ст.л.
  • Масло подсолнечное – 3 ст.л.
  • Соус соевый – 3 ст.л.
  • Лук зеленый – 2-3 пера.
  • Розмарин – 1 щепотка.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Почищенный и промытый картофель нарезаем дольками средней толщины.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 2. Посыпаем ароматными травами и паприкой.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 3. Сдабриваем соевым соусом и растительным маслом.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 4. Также дополняем молотым перцем и щепоткой соли – перемешиваем и высыпаем в огнеупорную форму. Накрываем листом фольги и запекаем при 200 градусах около 40 минут.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 5. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Запеченная картошка в духовке

Картофель, запеченный с мясом в духовке

Картофель, запеченный с мясом в духовке, дополненный овощными ломтиками – это сытное и простое кушанье, которое идеально подходит для подачи к семейному обеду либо ужину. Для баланса вкуса мы рекомендуем вам использовать такие специи, как паприка и гранулированный чеснок.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Картошка – 400 гр.
  • Свинина – 300 гр.
  • Лук – 70 гр.
  • Морковь – 80 гр.
  • Масло растительное – 3-4 ст.л.
  • Паприка сладкая молотая – по вкусу.
  • Чеснок гранулированный – по вкусу.
  • Приправа для мяса – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем от кожицы и шелухи морковь, картофель и лук. Параллельно прогреваем духовку до 180 градусов.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 2. Режем клубни картошки на крупные сегменты.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 3. Репчатый лук и морковку нарезаем полукольцами средней толщины.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 4. Свинину рубим ломтиками «на один укус».

Запеченная картошка в духовке

Шаг 5. Все подготовленные компоненты перемещаем в форму для запекания и приправляем специями и солью, сбрызгиваем растительным маслом и старательно перемешиваем.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 6. Готовим на протяжении 45-50 минут, и наслаждаемся непревзойденным вкусом. Приятного аппетита!

Запеченная картошка в духовке

Запеченная картошка с грибами

Запеченная картошка с грибами под пикантным горчичным соусом – это блюдо, которое запросто можно предложить даже самым изощренным гурманам и не сомневаться, что кто-то останется недовольным. Обязательно попробуйте сочетание ингредиентов, и вы вернетесь к этому рецепту еще не раз!

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3-5.

Ингредиенты:

  • Картофель – 5 шт.
  • Шампиньоны – 150 гр.
  • Масло подсолнечное – 2 ст.л.
  • Горчица русская – ½ ч.л.
  • Горчица французская – 1 ч.л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. При помощи овощечистки чистим картофель, ополаскиваем и нарезаем дольками. В течение 5 минут отвариваем в кипящей воде.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 2. По истечении указанного времени, вылавливаем ломтики шумовкой и даем немного остыть.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 3. Параллельно режем грибы пластинами.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 4. В отдельной пиале смешиваем составляющие для соуса: французскую и русскую горчицу, подсолнечное масло, немного соли и рубленый чеснок.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 5. Объединяем картофель с заправкой, шампиньонами и черным перцем.

Запеченная картошка в духовке

Шаг 6. Запекаем аппетитное кушанье в духовке 30 минут (200 градусов).

Запеченная картошка в духовке

Шаг 7. Приятного аппетита!

Запеченная картошка в духовке

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