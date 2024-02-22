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Лепешки с сыром на кефире на сковороде

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Лепешки с сыром на кефире на сковороде

Описание приготовления:

Для начинки выбирайте твердый сыр, который хорошо плавится. Также в начинку к сыру и свежей зелени можно добавить чеснок при желании. Такие лепешки отлично подойдут к любому блюду, или могут быть как самостоятельное блюдо для быстрого перекуса.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Кефир Блюдо: Выпечка / Лепешки

Состав / Ингредиенты:

  • Мука 450 Грамм
  • Кефир 250 Миллилитров
  • Соль 1 Чайная ложка
  • Сода 1 Чайная ложка
  • Сыр 200 Грамм (твердый)
  • Петрушка 20 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

246 ккал

Калорийность

12 г

Белки

6 г

Жиры

33 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лепешки с сыром на кефире на сковороде»

Лепешки с сыром на кефире на сковороде

Подготовьте все ингредиенты перед началом приготовления. Свежую петрушку ополосните в холодной воде.

Лепешки с сыром на кефире на сковороде

В миску залейте кефир и добавьте к нему соду и соль. Перемешайте эти ингредиенты венчиком.

Лепешки с сыром на кефире на сковороде

Просейте в кефирную смесь муку.

Лепешки с сыром на кефире на сковороде

Замесите тесто, не прилипающее к рукам. В ингредиентах количество муки указанно приблизительно – может понадобиться чуть больше или чуть меньше, чтобы получилась необходимая консистенция теста. Тесто округлите, положите в пищевой полиэтиленовый пакет и дайте ему отдохнуть на столе 20-30 минут.

Лепешки с сыром на кефире на сковороде

Затем поделите тесто на несколько частей, я поделила на 6 частей весом примерно по 130 граммов.

Лепешки с сыром на кефире на сковороде

Натрите сыр на крупную терку.

Лепешки с сыром на кефире на сковороде

В миске соедините тертый сыр с мелко порубленной петрушкой, перемешайте.

Лепешки с сыром на кефире на сковороде

Рабочую поверхность припылите немного мукой и раскатайте скалкой часть теста в круглую тонкую лепешку. На центр выложите 2 столовые ложки сырной массы.

Лепешки с сыром на кефире на сковороде

Края теста поднимите вверх и защепите пальцами в форме мешочка с сырной начинкой внутри.

Лепешки с сыром на кефире на сковороде

Аккуратно раскатайте скалкой этот мешочек с сырной начинкой в лепешку, как на фото.

Лепешки с сыром на кефире на сковороде

Разогрейте сухую сковороду на среднем огне и выложите эту лепешку – обжаривайте с двух сторон до появления золотистых подпалин. Таким образом подготовьте заготовки из всего теста и сырной массы, а затем обжарьте их на сухой сковороде.

Лепешки с сыром на кефире на сковороде

Готовые лепешки с сыром выложите на тарелку стопочкой, смазывая каждую кусочком сливочного масла, подавайте к столу.

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