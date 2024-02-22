Описание приготовления:

Для начинки выбирайте твердый сыр, который хорошо плавится. Также в начинку к сыру и свежей зелени можно добавить чеснок при желании. Такие лепешки отлично подойдут к любому блюду, или могут быть как самостоятельное блюдо для быстрого перекуса.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Кефир Блюдо: Выпечка / Лепешки

Состав / Ингредиенты:

Мука 450 Грамм

Кефир 250 Миллилитров

Соль 1 Чайная ложка

Сода 1 Чайная ложка

Сыр 200 Грамм (твердый)

Петрушка 20 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

246 ккал

Калорийность

12 г

Белки

6 г

Жиры

33 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лепешки с сыром на кефире на сковороде»

Подготовьте все ингредиенты перед началом приготовления. Свежую петрушку ополосните в холодной воде.

В миску залейте кефир и добавьте к нему соду и соль. Перемешайте эти ингредиенты венчиком.

Просейте в кефирную смесь муку.

Замесите тесто, не прилипающее к рукам. В ингредиентах количество муки указанно приблизительно – может понадобиться чуть больше или чуть меньше, чтобы получилась необходимая консистенция теста. Тесто округлите, положите в пищевой полиэтиленовый пакет и дайте ему отдохнуть на столе 20-30 минут.

Затем поделите тесто на несколько частей, я поделила на 6 частей весом примерно по 130 граммов.

Натрите сыр на крупную терку.

В миске соедините тертый сыр с мелко порубленной петрушкой, перемешайте.

Рабочую поверхность припылите немного мукой и раскатайте скалкой часть теста в круглую тонкую лепешку. На центр выложите 2 столовые ложки сырной массы.

Края теста поднимите вверх и защепите пальцами в форме мешочка с сырной начинкой внутри.

Аккуратно раскатайте скалкой этот мешочек с сырной начинкой в лепешку, как на фото.

Разогрейте сухую сковороду на среднем огне и выложите эту лепешку – обжаривайте с двух сторон до появления золотистых подпалин. Таким образом подготовьте заготовки из всего теста и сырной массы, а затем обжарьте их на сухой сковороде.

Готовые лепешки с сыром выложите на тарелку стопочкой, смазывая каждую кусочком сливочного масла, подавайте к столу.