Описание приготовления:
Для начинки выбирайте твердый сыр, который хорошо плавится. Также в начинку к сыру и свежей зелени можно добавить чеснок при желании. Такие лепешки отлично подойдут к любому блюду, или могут быть как самостоятельное блюдо для быстрого перекуса.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Кефир Блюдо: Выпечка / Лепешки
Состав / Ингредиенты:
- Мука 450 Грамм
- Кефир 250 Миллилитров
- Соль 1 Чайная ложка
- Сода 1 Чайная ложка
- Сыр 200 Грамм (твердый)
- Петрушка 20 Грамм
Количество порций 6
Калорийность
246 ккал
Калорийность
12 г
Белки
6 г
Жиры
33 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Лепешки с сыром на кефире на сковороде»
Подготовьте все ингредиенты перед началом приготовления. Свежую петрушку ополосните в холодной воде.
В миску залейте кефир и добавьте к нему соду и соль. Перемешайте эти ингредиенты венчиком.
Просейте в кефирную смесь муку.
Замесите тесто, не прилипающее к рукам. В ингредиентах количество муки указанно приблизительно – может понадобиться чуть больше или чуть меньше, чтобы получилась необходимая консистенция теста. Тесто округлите, положите в пищевой полиэтиленовый пакет и дайте ему отдохнуть на столе 20-30 минут.
Затем поделите тесто на несколько частей, я поделила на 6 частей весом примерно по 130 граммов.
Натрите сыр на крупную терку.
В миске соедините тертый сыр с мелко порубленной петрушкой, перемешайте.
Рабочую поверхность припылите немного мукой и раскатайте скалкой часть теста в круглую тонкую лепешку. На центр выложите 2 столовые ложки сырной массы.
Края теста поднимите вверх и защепите пальцами в форме мешочка с сырной начинкой внутри.
Аккуратно раскатайте скалкой этот мешочек с сырной начинкой в лепешку, как на фото.
Разогрейте сухую сковороду на среднем огне и выложите эту лепешку – обжаривайте с двух сторон до появления золотистых подпалин. Таким образом подготовьте заготовки из всего теста и сырной массы, а затем обжарьте их на сухой сковороде.
Готовые лепешки с сыром выложите на тарелку стопочкой, смазывая каждую кусочком сливочного масла, подавайте к столу.