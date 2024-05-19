Рецепт: Пасхальный пирог — Сдобный слоёный пирог «Пасхальное яйцо» из дрожжевого теста в праздничном оформлении.

Ингредиенты:

ряженка 4% — 700 мл;

сахар — 150 г;

соль — 1 ч.л.;

дрожжи быстродействующие — 1 пакетик;

манная крупа — 800 г;

масло сливочное — 100 г;

масло растительное — 50 мл;

корица молотая с сахаром — 6 ст.л.

Способ приготовления: Для украшения пасхального стола можно печь не только куличи, но и красивые пасхальные пироги, например, вот такой:

Такой пирог увидела в интернете, рецепта не было, просто картинка, поэтому придумывали сама, взяла только идею похожего оформления.

Замесила дрожжевое тесто на ряженке. Ряженку согреваем до комнатной температуры.

Добавляем сахар и щепотку соли.

Затем добавляем растопленное сливочное масло и немного растительного, просеиваем манную крупу.

Добавляем быстродействующие дрожжи и замешиваем как обычно тесто.

Тесто должно быть мягким, немного липким.

Тесто замесили, накрываем его плёнкой и оставляем в теплом месте для подъёма примерно на час-полтора.

Тесто подошло, обминаем его и выкладываем на рабочую поверхность.

Далее от теста нужно отщипнуть небольшой кусочек, оставим его для украшения. А остальное тесто нужно разделить на три равные части, формируем три одинаковых колобка.

Каждый колобок раскатываем в овальный пласт, не очень тонко. Стараемся придать ему форму яйца. Посыыпаем корицей с сахаром. Второй пласт также раскатываем в овал и кладем сверху.

Потом ещё раз посыпаем корицей с сахаром и кладём третью лепёшку. Все три слоя выравниваем, скрепляем края, формируем овал и перекладываем на противень, застеленный пекарской бумагой.

Далее вся работа будет непосредственно на противне, т. к. перенести потом уже не получится.

Сначала делаем надрезы острым ножом в виде креста. Не прорезаем до конца, просто делаем лёгкий надрез.

Затем в каждом сегменте делаем вот такие разрезы, чтобы получились полоски шириной примерно 2 см. Режем только вдоль, от центрального креста их не отрезаем.

Теперь каждую полоску аккуратно скручиваем.

То же самое делаем в остальных трех сегментах. Получается вот такая фигура. Теперь крест будет более заметен.

Из остатков теста, которые мы отложили заранее, можно вылепить украшения. В центр выкладываем буквы «ХВ».

Формочками вырезаем любые фигуры — звездочки, кружочки и выкладываем на пирог по своему усмотрению. Ставим в предварительно разогретую духовку. Выпекаем примерно 30 минут при температуре 180 градусов.

Готовым пирог смазываем сливочным маслом сразу, пока горячий.

Вот такой пирог «Пасхальное яйцо» у нас получился.

Никаких дополнительных украшений он не требует, он красив сам по себе, но мои малыши все-таки решили насыпать немного разноцветной посыпки:)

Такой пирог можно не резать, каждый отломит себе по кусочку. Пирог получился очень мягким и пышным. Тесто не толстые, поэтому долго держать его в духовке не надо. Полчаса вполне достаточно.

В разломе хорошо просматриваются три слоя и полоски корицы.

Время приготовления: 1 ч. 30 мин.