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Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

На чтение: 11 минут
Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Куриная грудка – это вкусный, питательный и универсальный продукт, из которого можно приготовить большое количество ярких и аппетитных блюд для домашнего или праздничного стола. Берите на заметку нашу проверенную кулинарную подборку из десяти простых и вкусных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Куриная грудка, запеченная в духовке с помидором и сыром

Куриная грудка, запеченная в духовке с помидором и сыром – это вкусное и аппетитное блюдо, которое идеально подходит для семейного обеда или праздничного ужина. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Ингредиенты –+4 порц.

  • Куриная грудка 2 шт.
  • Помидоры 2 шт.
  • Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 100 гр.
  • Чеснок 3 зуб.
  • Соус соевый 30 мл.
  • Сметана 4 ст.л.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Петрушка 4 ветки

Шаги 80 мин.

  1. Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

    Как приготовить простое и вкусное блюдо из куриной грудки? Промываем, снимаем с грудки кожу и аккуратно отделяем филе от косточки. Заготовку кладем в глубокую миску, хорошенько посыпаем черным молотым перцем и солью. Соли добавляем немного, так как будем мариновать в соевом соусе.

  2. Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

    Дополняем мясо птицы измельченной зеленью и поливаем соевым соусом. Перемешиваем и оставляем на 30 минут.

  3. Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

    Тонкими пластинками разделываем помидоры и сыр.

  4. Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

    В маринованной птице делаем несколько надрезов поперек. В каждый кладем пластинки помидора и сыра.

  5. Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

    Подготовленную курицу выкладываем в форму для запекания.

  6. Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

    Отдельно вымешиваем сметану с измельченном чесноком. Полученным соусом обмазываем наше блюдо.

  7. Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

    Отправляем угощение в разогретую до 200° духовку и запекаем 30 минут.

  8. Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

    Куриная грудка, запеченная в духовке с помидором и сыром готова. Подавайте угощение к столу!

Отбивные из куриной грудки на сковороде

Отбивные из куриной грудки на сковороде получаются невероятно вкусными, аппетитными и румяными. Такое угощение идеально подойдет для обеда или ужина. Подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами. А для приготовления, используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Грудка куриная – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Мука – 4 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриную грудку разделяем на филе. Дальше филе разделываем на стейки одинаковой толщины.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 2. Закрываем мясо птицы пленкой и отбиваем кухонным молоточком.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 3. Затем подготовленные филе посыпаем солью и специями.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 4. Куриные яйца взбиваем со щепоткой соли. Сюда погружаем каждый кусочек курицы.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 5. Далее продукт обваливаем в муке с обеих сторон.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 6. Перекладываем заготовки на сковороду с растительным маслом.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 7. Обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 8. Отбивные из куриной грудки на сковороде готовы. Подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами!

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Рубленые котлеты из куриной грудки

Рубленые котлеты из куриной грудки выходят удивительно сочными и нежными. Такое угощение можно подавать к обеду или ужину вместе с вашими любимыми гарнирами. Порадуйте себя и близких с помощью нашего проверенного кулинарного рецепта с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 1 кг.
  • Лук репчатый – 4 шт.
  • Крупа манная – 7 ст.л.
  • Яйцо – 5 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Приправа для курицы – по вкусу.
  • Сметана/майонез – 6 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Лук сразу очищаем от шелухи, а куриную грудку разделяем на филе.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 2. Каждый кусочек филе режем острым ножом на мелкие кусочки. Удобно нарезать птицу, если она слегка подморожена.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 3. Затем мелко разделываем репчатый лук.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 4. Куриное мясо и лук соединяем в глубокой миске.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 5. Дополняем продукты манной крупой, яйцами и сметаной или майонезом. Солим и посыпаем специями, затем тщательно перемешиваем. Убираем массу в холодильник на 30 минут.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 6. Хорошо разогреваем сковороду с растительным маслом. С помощью столовой ложки погружаем сюда рубленую заготовку.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 7. Обжариваем котлеты с обеих сторон до золотистой корочки.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 8. Рубленые котлеты из куриной грудки готовы. Угощайтесь!

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Куриная грудка в сливочном соусе

Куриная грудка в сливочном соусе – это вкусное и аппетитное угощение, которое идеально подходит для семейного обеда или праздничного ужина. Такой продукт можно подавать с любимыми гарнирами по вкусу. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Грудка куриная – 0,7 кг.
  • Сливки 20% – 150 мл.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Зелень – 2 ст.л.
  • Паприка сладкая – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Вода – 200 мл.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Куриную грудку разделяем на филе.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 2. Дальше филе разделываем на небольшие кусочки.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 3. Кусочки курицы кладем в глубокую миску, посыпаем солью и специями.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 4. Хорошенько перемешиваем содержимое.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 5. Очищаем зубчики чеснока и режем их тонкими пластинками.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 6. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем пластины чеснока до появления яркого аромата. Затем чеснок убираем.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 7. В ароматное масло выкладываем кусочки курицы, обжариваем до образования корочки.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 8. В сковороду с курицей выливаем воду.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 9. Закрываем заготовку крышкой и тушим 20 минут.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 10. В это время в глубокой миске соединяем тертый сыр, измельченную зелень и сливки.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 11. Перемешиваем соус из сливок.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 12. Выливаем смесь в сковороду с курицей, перемешиваем и томим еще 10 минут.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 13. Куриная грудка в сливочном соусе готова. Подавайте к столу!

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Куриная грудка в кляре на сковороде

Куриная грудка в кляре на сковороде – это аппетитный и вкусный продукт с румяной хрустящей корочкой. Подавайте его к столу с картофельным пюре или другими гарнирами по вкусу. Такое угощение подходит для семейного обеда или ужина. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Грудка куриная – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Молоко – 70 мл.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Паприка молотая – 1 ч.л.
  • Куркума молотая – 0,5 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Крахмал картофельный – 2 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриную грудку разделяем на филе. Затем филе разделываем на ломтики одинаковой толщины.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 2. В целлофановый пакет высыпаем картофельный крахмал и выкладываем кусочки курицы. Завязываем пакет и хорошенько встряхиваем.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 3. В глубокую миску разбиваем куриное яйцо и начинаем взбивать его венчиком.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 4. Выливаем сюда молоко и продолжаем вымешивать.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 5. В отдельной миске соединяем муку с паприкой и куркумой.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 6. В сухую смесь выливаем заготовку из яйца и молока.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 7. Быстро перемешиваем венчиком до исчезновения комочков.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 8. Куриные кусочки стряхиваем от лишнего крахмала и погружаем в подготовленный кляр.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 9. Далее заготовки перекладываем на сковороду с растительным маслом.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 10. Обжариваем до яркого румянца с обеих сторон.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 11. Куриная грудка в кляре на сковороде готова. Можно пробовать!

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Гуляш из куриной грудки

Гуляш из куриной грудки получается невероятно нежным и аппетитным. Такое угощение точно разнообразит ваше привычное меню. Его можно подавать к обеду или ужину вместе с любимыми гарнирами. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Грудка куриная – 350 гр.
  • Лук репчатый – 0,5 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Соус томатный – 1 ст.л.
  • Мука – 1 ст.л.
  • Вода – 300 мл.
  • Укроп – 3 ветки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриную грудку разделяем на филе и затем нарезаем порционными кусочками. Выкладываем их в сковороду с растительным маслом.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 2. Обжариваем куриное мясо около 5-7 минут. Добавляем соль и перец по вкусу.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 3. К птице выкладываем измельченный лук и тертую на терке морковь. Перемешиваем и продолжаем томить еще 10 минут.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 4. Дополняем заготовку томатным соусом и мукой.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 5. Выливаем кипяченую воду и хорошенько все перемешиваем. При необходимости добавляем еще соль. Томим угощение 30 минут.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 6. В конце посыпаем блюдо измельченном укропом для яркого аромата.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 7. Гуляш из куриной грудки готов. Подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами!

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Рулетики из куриной грудки с начинкой

Рулетики из куриной грудки с начинкой порадуют вас интересным вкусом, аппетитным ароматом и питательными свойствами. Такое блюдо каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 0,5 кг.
  • Сыр твердый – 70 гр.
  • Грибы шампиньоны – 150 гр.
  • Сметана – 4 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Растительное масло – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриную грудку разделяем на филе, а затем на слайсы одинаковой толщины.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 2. Куриное мясо закрываем пищевой пленкой и отбиваем кухонным молоточком.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 3. Далее кусочки посыпаем солью и специями. На время убираем в сторону.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 4. В глубокой миске соединяем тертый на терке сыр, 2 ложки сметаны, измельченный чеснок и мелко порезанные грибы. Солим по вкусу и хорошенько перемешиваем.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 5. Полученной массой промазываем каждую пластинку курицы.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 6. Дальше заготовки сворачиваем в плотные рулетики и выкладываем в форму для запекания, смазанную растительным маслом.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 7. Приготовим заливку. Взбиваем яйцо с двумя ложками сметаны и солью. Выливаем это все в форму с рулетиками. Закрываем заготовку фольгой и отправляем в разогретую до 190° духовку.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 8. Запекаем угощение 30 минут, затем убираем фольгу и готовим еще 15 минут до образования румяной корочки.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 9. Рулетики из куриной грудки с начинкой готовы. Подавайте к столу и пробуйте!

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Куриная грудка с картошкой в духовке

Куриная грудка с картошкой в духовке – это интересный и очень вкусный кулинарный вариант для вашего домашнего стола или праздника. Перед таким блюдом точно никто не сможет устоять. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Грудка куриная – 250 гр.
  • Картофель – 200 гр.
  • Лук репчатый – 80 гр.
  • Помидоры – 100 гр.
  • Сыр твердый – 80 гр.
  • Сметана – 100 гр.
  • Соль – 3 гр.
  • Чеснок гранулированный – 5 гр.
  • Специи для курицы – 5 гр.
  • Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриную грудку разделяем на филе, а затем разделываем на пластинки средней толщины.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 2. Форму для запекания смазываем растительным маслом и выкладываем сюда мясо птицы. Посыпаем солью, специями и гранулированным чесноком.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 3. Очищаем картофель и режем тонкими пластинками. Выкладываем на курицу.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 4. Слой из картофеля промазываем сметаной и слегка посыпаем гранулированным чесноком.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 5. Далее выкладываем слой из полуколец репчатого лука.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 6. Сюда же кладем кружочки помидора.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 7. Посыпаем заготовку тертым на терке сыром и отправляем в разогретую до 180° духовку на 30-60 минут. Достаем, когда картофель станет мягким.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 8. Куриная грудка с картошкой в духовке готова. Подавайте аппетитное блюдо к столу!

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Куриная грудка с сыром и грибами в духовке

Куриная грудка с сыром и грибами в духовке получается невероятно нежной и сочной. Такое блюдо разнообразит ваше привычное меню. Его можно подавать к обеду или ужину вместе с любимыми гарнирами. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Грудка куриная – 1 шт.
  • Грибы шампиньоны – 150 гр.
  • Сыр твердый – 70 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Сухари панировочные – 40 гр.
  • Яйцо крупное – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчик.
  • Майонез – 1 ст.л.
  • Зелень – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 2. В небольшой тарелке соединяем майонез с измельченном чесноком. Хорошенько перемешиваем.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 3. Промытые шампиньоны разделываем на небольшие кубики и выкладываем их в сковороду с растительным маслом.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 4. Обжариваем на умеренном огне около 8-10 минут, периодически помешивая.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 5. В отдельной глубокой миске соединяем обжаренные грибы, измельченную зелень и тертый на терке сыр. Добавляем сюда соль и перец. Перемешиваем.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 6. Куриную грудку аккуратно срезаем с кости и очищаем от кожи. Посыпаем солью и перцем со всех сторон.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 7. Аккуратно в грудке делаем глубокий надрез.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 8. В полученный карман выливаем майонез с чесноком. Хорошенько обмазываем все внутри.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 9. Дальше наполняем карман грибной и сырной начинкой. Закрываем разрез зубочистками.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 10. В глубокой емкости взбиваем куриное яйцо с солью. Погружаем сюда подготовленную грудку. Обмакиваем со всех сторон.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 11. Затем угощение обваливаем в панировочных сухарях.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 12. Перекладываем курицу на сковороду с растительным маслом и быстро подрумяниваем с обеих сторон.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 13. Далее курицу с начинкой перекладываем в форму для запекания.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 14. Готовим в духовке 20 минут при температуре 180°.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 15. Куриная грудка с сыром и грибами в духовке готова. Подавайте к столу!

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Салат из куриной грудки с ананасами

Салат из куриной грудки с ананасами порадует вас ярким вкусом, невероятной сочностью и привлекательной подачей. Такая закуска подойдет как для праздничного, так и для домашнего стола. Для приготовления используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Грудка куриная – 250 гр.
  • Капуста пекинская – 300 гр.
  • Ананас консервированный – 200 гр.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Майонез – 3 ст.л.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее отвариваем куриную грудку в подсоленной воде около 20 минут. Также отвариваем до готовности куриные яйца.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 2. Грудку остужаем и разделываем на небольшие кубики.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 3. Очищаем от скорлупы отварные яйца и также режем их кубиком.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 4. Достаем ананасы из банки и измельчаем ножом. Твердый сыр также лучше порезать кубиком.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 5. Промываем и обсушиваем пекинскую капусту, мелко шинкуем ее ножом.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 6. Соединяем все ингредиенты в глубокой миске, дополняем их измельченным чесноком и черным молотым перцем. Поливаем майонезом и перемешиваем.

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Шаг 7. Салат из куриной грудки с ананасами готов. Подавайте яркую закуску к столу!

Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

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