Куриная грудка — 10 простых и вкусных блюд

Куриная грудка – это вкусный, питательный и универсальный продукт, из которого можно приготовить большое количество ярких и аппетитных блюд для домашнего или праздничного стола. Берите на заметку нашу проверенную кулинарную подборку из десяти простых и вкусных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Куриная грудка, запеченная в духовке с помидором и сыром

Куриная грудка, запеченная в духовке с помидором и сыром – это вкусное и аппетитное блюдо, которое идеально подходит для семейного обеда или праздничного ужина. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Ингредиенты –+4 порц.

Куриная грудка 2 шт.

Помидоры 2 шт.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 100 гр.

Чеснок 3 зуб.

Соус соевый 30 мл.

Сметана 4 ст.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Петрушка 4 ветки

Шаги 80 мин.

Как приготовить простое и вкусное блюдо из куриной грудки? Промываем, снимаем с грудки кожу и аккуратно отделяем филе от косточки. Заготовку кладем в глубокую миску, хорошенько посыпаем черным молотым перцем и солью. Соли добавляем немного, так как будем мариновать в соевом соусе. Дополняем мясо птицы измельченной зеленью и поливаем соевым соусом. Перемешиваем и оставляем на 30 минут. Тонкими пластинками разделываем помидоры и сыр. В маринованной птице делаем несколько надрезов поперек. В каждый кладем пластинки помидора и сыра. Подготовленную курицу выкладываем в форму для запекания. Отдельно вымешиваем сметану с измельченном чесноком. Полученным соусом обмазываем наше блюдо. Отправляем угощение в разогретую до 200° духовку и запекаем 30 минут. Куриная грудка, запеченная в духовке с помидором и сыром готова. Подавайте угощение к столу!

Отбивные из куриной грудки на сковороде

Отбивные из куриной грудки на сковороде получаются невероятно вкусными, аппетитными и румяными. Такое угощение идеально подойдет для обеда или ужина. Подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами. А для приготовления, используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Грудка куриная – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Яйцо – 2 шт.

Мука – 4 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриную грудку разделяем на филе. Дальше филе разделываем на стейки одинаковой толщины.

Шаг 2. Закрываем мясо птицы пленкой и отбиваем кухонным молоточком.

Шаг 3. Затем подготовленные филе посыпаем солью и специями.

Шаг 4. Куриные яйца взбиваем со щепоткой соли. Сюда погружаем каждый кусочек курицы.

Шаг 5. Далее продукт обваливаем в муке с обеих сторон.

Шаг 6. Перекладываем заготовки на сковороду с растительным маслом.

Шаг 7. Обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон.

Шаг 8. Отбивные из куриной грудки на сковороде готовы. Подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами!

Рубленые котлеты из куриной грудки

Рубленые котлеты из куриной грудки выходят удивительно сочными и нежными. Такое угощение можно подавать к обеду или ужину вместе с вашими любимыми гарнирами. Порадуйте себя и близких с помощью нашего проверенного кулинарного рецепта с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Филе куриное – 1 кг.

Лук репчатый – 4 шт.

Крупа манная – 7 ст.л.

Яйцо – 5 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Приправа для курицы – по вкусу.

Сметана/майонез – 6 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Лук сразу очищаем от шелухи, а куриную грудку разделяем на филе.

Шаг 2. Каждый кусочек филе режем острым ножом на мелкие кусочки. Удобно нарезать птицу, если она слегка подморожена.

Шаг 3. Затем мелко разделываем репчатый лук.

Шаг 4. Куриное мясо и лук соединяем в глубокой миске.

Шаг 5. Дополняем продукты манной крупой, яйцами и сметаной или майонезом. Солим и посыпаем специями, затем тщательно перемешиваем. Убираем массу в холодильник на 30 минут.

Шаг 6. Хорошо разогреваем сковороду с растительным маслом. С помощью столовой ложки погружаем сюда рубленую заготовку.

Шаг 7. Обжариваем котлеты с обеих сторон до золотистой корочки.

Шаг 8. Рубленые котлеты из куриной грудки готовы. Угощайтесь!

Куриная грудка в сливочном соусе

Куриная грудка в сливочном соусе – это вкусное и аппетитное угощение, которое идеально подходит для семейного обеда или праздничного ужина. Такой продукт можно подавать с любимыми гарнирами по вкусу. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Грудка куриная – 0,7 кг.

Сливки 20% – 150 мл.

Сыр твердый – 100 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Зелень – 2 ст.л.

Паприка сладкая – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Вода – 200 мл.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Куриную грудку разделяем на филе.

Шаг 2. Дальше филе разделываем на небольшие кусочки.

Шаг 3. Кусочки курицы кладем в глубокую миску, посыпаем солью и специями.

Шаг 4. Хорошенько перемешиваем содержимое.

Шаг 5. Очищаем зубчики чеснока и режем их тонкими пластинками.

Шаг 6. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем пластины чеснока до появления яркого аромата. Затем чеснок убираем.

Шаг 7. В ароматное масло выкладываем кусочки курицы, обжариваем до образования корочки.

Шаг 8. В сковороду с курицей выливаем воду.

Шаг 9. Закрываем заготовку крышкой и тушим 20 минут.

Шаг 10. В это время в глубокой миске соединяем тертый сыр, измельченную зелень и сливки.

Шаг 11. Перемешиваем соус из сливок.

Шаг 12. Выливаем смесь в сковороду с курицей, перемешиваем и томим еще 10 минут.

Шаг 13. Куриная грудка в сливочном соусе готова. Подавайте к столу!

Куриная грудка в кляре на сковороде

Куриная грудка в кляре на сковороде – это аппетитный и вкусный продукт с румяной хрустящей корочкой. Подавайте его к столу с картофельным пюре или другими гарнирами по вкусу. Такое угощение подходит для семейного обеда или ужина. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Грудка куриная – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Молоко – 70 мл.

Мука – 2 ст.л.

Паприка молотая – 1 ч.л.

Куркума молотая – 0,5 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Крахмал картофельный – 2 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриную грудку разделяем на филе. Затем филе разделываем на ломтики одинаковой толщины.

Шаг 2. В целлофановый пакет высыпаем картофельный крахмал и выкладываем кусочки курицы. Завязываем пакет и хорошенько встряхиваем.

Шаг 3. В глубокую миску разбиваем куриное яйцо и начинаем взбивать его венчиком.

Шаг 4. Выливаем сюда молоко и продолжаем вымешивать.

Шаг 5. В отдельной миске соединяем муку с паприкой и куркумой.

Шаг 6. В сухую смесь выливаем заготовку из яйца и молока.

Шаг 7. Быстро перемешиваем венчиком до исчезновения комочков.

Шаг 8. Куриные кусочки стряхиваем от лишнего крахмала и погружаем в подготовленный кляр.

Шаг 9. Далее заготовки перекладываем на сковороду с растительным маслом.

Шаг 10. Обжариваем до яркого румянца с обеих сторон.

Шаг 11. Куриная грудка в кляре на сковороде готова. Можно пробовать!

Гуляш из куриной грудки

Гуляш из куриной грудки получается невероятно нежным и аппетитным. Такое угощение точно разнообразит ваше привычное меню. Его можно подавать к обеду или ужину вместе с любимыми гарнирами. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Грудка куриная – 350 гр.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Морковь – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соус томатный – 1 ст.л.

Мука – 1 ст.л.

Вода – 300 мл.

Укроп – 3 ветки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриную грудку разделяем на филе и затем нарезаем порционными кусочками. Выкладываем их в сковороду с растительным маслом.

Шаг 2. Обжариваем куриное мясо около 5-7 минут. Добавляем соль и перец по вкусу.

Шаг 3. К птице выкладываем измельченный лук и тертую на терке морковь. Перемешиваем и продолжаем томить еще 10 минут.

Шаг 4. Дополняем заготовку томатным соусом и мукой.

Шаг 5. Выливаем кипяченую воду и хорошенько все перемешиваем. При необходимости добавляем еще соль. Томим угощение 30 минут.

Шаг 6. В конце посыпаем блюдо измельченном укропом для яркого аромата.

Шаг 7. Гуляш из куриной грудки готов. Подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами!

Рулетики из куриной грудки с начинкой

Рулетики из куриной грудки с начинкой порадуют вас интересным вкусом, аппетитным ароматом и питательными свойствами. Такое блюдо каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Филе куриное – 0,5 кг.

Сыр твердый – 70 гр.

Грибы шампиньоны – 150 гр.

Сметана – 4 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Чеснок – 3 зубчика.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Растительное масло – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриную грудку разделяем на филе, а затем на слайсы одинаковой толщины.

Шаг 2. Куриное мясо закрываем пищевой пленкой и отбиваем кухонным молоточком.

Шаг 3. Далее кусочки посыпаем солью и специями. На время убираем в сторону.

Шаг 4. В глубокой миске соединяем тертый на терке сыр, 2 ложки сметаны, измельченный чеснок и мелко порезанные грибы. Солим по вкусу и хорошенько перемешиваем.

Шаг 5. Полученной массой промазываем каждую пластинку курицы.

Шаг 6. Дальше заготовки сворачиваем в плотные рулетики и выкладываем в форму для запекания, смазанную растительным маслом.

Шаг 7. Приготовим заливку. Взбиваем яйцо с двумя ложками сметаны и солью. Выливаем это все в форму с рулетиками. Закрываем заготовку фольгой и отправляем в разогретую до 190° духовку.

Шаг 8. Запекаем угощение 30 минут, затем убираем фольгу и готовим еще 15 минут до образования румяной корочки.

Шаг 9. Рулетики из куриной грудки с начинкой готовы. Подавайте к столу и пробуйте!

Куриная грудка с картошкой в духовке

Куриная грудка с картошкой в духовке – это интересный и очень вкусный кулинарный вариант для вашего домашнего стола или праздника. Перед таким блюдом точно никто не сможет устоять. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Грудка куриная – 250 гр.

Картофель – 200 гр.

Лук репчатый – 80 гр.

Помидоры – 100 гр.

Сыр твердый – 80 гр.

Сметана – 100 гр.

Соль – 3 гр.

Чеснок гранулированный – 5 гр.

Специи для курицы – 5 гр.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриную грудку разделяем на филе, а затем разделываем на пластинки средней толщины.

Шаг 2. Форму для запекания смазываем растительным маслом и выкладываем сюда мясо птицы. Посыпаем солью, специями и гранулированным чесноком.

Шаг 3. Очищаем картофель и режем тонкими пластинками. Выкладываем на курицу.

Шаг 4. Слой из картофеля промазываем сметаной и слегка посыпаем гранулированным чесноком.

Шаг 5. Далее выкладываем слой из полуколец репчатого лука.

Шаг 6. Сюда же кладем кружочки помидора.

Шаг 7. Посыпаем заготовку тертым на терке сыром и отправляем в разогретую до 180° духовку на 30-60 минут. Достаем, когда картофель станет мягким.

Шаг 8. Куриная грудка с картошкой в духовке готова. Подавайте аппетитное блюдо к столу!

Куриная грудка с сыром и грибами в духовке

Куриная грудка с сыром и грибами в духовке получается невероятно нежной и сочной. Такое блюдо разнообразит ваше привычное меню. Его можно подавать к обеду или ужину вместе с любимыми гарнирами. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Грудка куриная – 1 шт.

Грибы шампиньоны – 150 гр.

Сыр твердый – 70 гр.

Масло растительное – для жарки.

Сухари панировочные – 40 гр.

Яйцо крупное – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчик.

Майонез – 1 ст.л.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. В небольшой тарелке соединяем майонез с измельченном чесноком. Хорошенько перемешиваем.

Шаг 3. Промытые шампиньоны разделываем на небольшие кубики и выкладываем их в сковороду с растительным маслом.

Шаг 4. Обжариваем на умеренном огне около 8-10 минут, периодически помешивая.

Шаг 5. В отдельной глубокой миске соединяем обжаренные грибы, измельченную зелень и тертый на терке сыр. Добавляем сюда соль и перец. Перемешиваем.

Шаг 6. Куриную грудку аккуратно срезаем с кости и очищаем от кожи. Посыпаем солью и перцем со всех сторон.

Шаг 7. Аккуратно в грудке делаем глубокий надрез.

Шаг 8. В полученный карман выливаем майонез с чесноком. Хорошенько обмазываем все внутри.

Шаг 9. Дальше наполняем карман грибной и сырной начинкой. Закрываем разрез зубочистками.

Шаг 10. В глубокой емкости взбиваем куриное яйцо с солью. Погружаем сюда подготовленную грудку. Обмакиваем со всех сторон.

Шаг 11. Затем угощение обваливаем в панировочных сухарях.

Шаг 12. Перекладываем курицу на сковороду с растительным маслом и быстро подрумяниваем с обеих сторон.

Шаг 13. Далее курицу с начинкой перекладываем в форму для запекания.

Шаг 14. Готовим в духовке 20 минут при температуре 180°.

Шаг 15. Куриная грудка с сыром и грибами в духовке готова. Подавайте к столу!

Салат из куриной грудки с ананасами

Салат из куриной грудки с ананасами порадует вас ярким вкусом, невероятной сочностью и привлекательной подачей. Такая закуска подойдет как для праздничного, так и для домашнего стола. Для приготовления используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Грудка куриная – 250 гр.

Капуста пекинская – 300 гр.

Ананас консервированный – 200 гр.

Яйцо – 3 шт.

Соль – по вкусу.

Сыр твердый – 100 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Майонез – 3 ст.л.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее отвариваем куриную грудку в подсоленной воде около 20 минут. Также отвариваем до готовности куриные яйца.

Шаг 2. Грудку остужаем и разделываем на небольшие кубики.

Шаг 3. Очищаем от скорлупы отварные яйца и также режем их кубиком.

Шаг 4. Достаем ананасы из банки и измельчаем ножом. Твердый сыр также лучше порезать кубиком.

Шаг 5. Промываем и обсушиваем пекинскую капусту, мелко шинкуем ее ножом.

Шаг 6. Соединяем все ингредиенты в глубокой миске, дополняем их измельченным чесноком и черным молотым перцем. Поливаем майонезом и перемешиваем.

Шаг 7. Салат из куриной грудки с ананасами готов. Подавайте яркую закуску к столу!