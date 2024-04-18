Магическое число в сегодняшнем рецепте определяет всё: количество ингредиентов и время приготовления напитка. Вооружитесь им, если хотите отказаться от покупного алкоголя. Поверьте, после того как вы попробуете ликер «44», вам не захочется больше приобретать магазинные напитки.

Такой алкоголь можно ставить и на праздничный стол. Гости обязательно оценят его глубину вкуса и восхитительный аромат. Затем они и вовсе будут выпрашивать у вас рецепт этого апельсиново-кофейного ликера.

Как сделать ликер «44» в домашних условиях

Чтобы приготовить такой бесподобный напиток, вам понадобится цитрусовый. В классическом рецепте используется апельсин, но вы можете взять и грейпфрут. Также вам нужен будет рафинированный сахар. Возьмите 44 кубика тростникового или обычного белого сахара. Еще необходимо будет использовать такое же количество кофейных зерен. В качестве алкоголя для заливки вышеперечисленных ингредиентов можно брать как премиальную водку, так и кальвадос.

Ингредиенты

Апельсин1 шт. Кофейные зёрна44 шт. Рафинированный сахар44 шт. Водка по вкусу

Приготовление

Хорошенько промываем апельсин. Обсушиваем его с помощью бумажного полотенца. Делаем в цитрусовом 44 крестообразных надреза, соблюдая одинаковое расстояние между ними. В процессе не доходим до мякоти.В каждый разрез втыкаем по кофейному зернышку. Они должны выглядывать из фрукта, а не быть полностью в нём. В большую стеклянную банку помещаем кубики рафинированного сахара. Сверху выкладываем апельсин с кофейными зернами. Заливаем всё водкой.Плотно закрываем банку крышкой. Убираем ее в место, где нет доступа прямых солнечных лучей. Оставляем напиток на 44 дня. Раз в неделю хорошенечко взбалтываем содержимое банки. По истечении указанного времени достаем фрукт. Выжимаем из него весь сок в напиток. Процеживаем жидкость через марлю, предварительно сложив ее в три слоя. Готово!

Если вы хотите, чтобы в этом напитке доминировал вкус апельсина, советуем сделать вариацию данного ликера (настойку «33»). Рецептура остается прежней. Однако для приготовления такой настойки необходимо использовать не 44, а 33 кофейных зернышка. Количество сахара и дней для настаивания напитка не меняется. Кстати, ранее мы рассказывали, как сделать яркий и ароматный ликер из леденцов под интересным названием «Мятный ниндзя».