Описание приготовления:

Лимонная основа перед добавлением меда должна остыть примерно до 40 градусов, чтобы мед не потерял свои полезные свойства. Сладость регулируйте по своему вкусу, добавляя или уменьшив количество меда.

Назначение: На полдник / На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Фрукты / Лимон Блюдо: Десерты / Желе / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Лимон 150 Грамм

Мед 3 Ст. ложки (с горкой)

Вода 2.5 Стакана

Желатин 3 Чайных ложки (с горкой)

Количество порций 2

Калорийность

49 ккал

Калорийность

2 г

Белки

1 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лимонное желе с медом»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления лимонного желе с медом. Лимон тщательно вымойте в горячей воде мягкой щеточкой и вытрите.

С лимона срежьте желтую часть, не задевая белую, порежьте тонкой соломкой и выложите в кастрюлю. Залейте цедру двумя стаканами воды, доведите до кипения на среднем огне. Убавьте огонь и варите в течение 15 минут. Снимите с огня, закройте крышкой и остудите до теплого состояния.

Желатин замочите в половине стакана холодной, кипяченой воды. Оставьте все на 30-40 минут для набухания.

Лимонный отвар процедите и добавьте в отвар мед. Все хорошо перемешайте до растворения меда.

Из лимона выжмите сок и влейте в лимонный отвар, перемешайте.

Набухший желатин распустите на водяной бане и через ситечко влейте в лимонную основу, перемешайте.

Будущее желе разлейте по креманкам или формочкам и уберите в холодильник на несколько часов до полного застывания. После этого украсьте желе и подавайте к столу.

Приятного аппетита!