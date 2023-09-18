Описание приготовления:
Лимонная основа перед добавлением меда должна остыть примерно до 40 градусов, чтобы мед не потерял свои полезные свойства. Сладость регулируйте по своему вкусу, добавляя или уменьшив количество меда.
Назначение: На полдник / На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Фрукты / Лимон Блюдо: Десерты / Желе / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Лимон 150 Грамм
- Мед 3 Ст. ложки (с горкой)
- Вода 2.5 Стакана
- Желатин 3 Чайных ложки (с горкой)
Количество порций 2
Калорийность
49 ккал
Калорийность
2 г
Белки
1 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Лимонное желе с медом»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления лимонного желе с медом. Лимон тщательно вымойте в горячей воде мягкой щеточкой и вытрите.
С лимона срежьте желтую часть, не задевая белую, порежьте тонкой соломкой и выложите в кастрюлю. Залейте цедру двумя стаканами воды, доведите до кипения на среднем огне. Убавьте огонь и варите в течение 15 минут. Снимите с огня, закройте крышкой и остудите до теплого состояния.
Желатин замочите в половине стакана холодной, кипяченой воды. Оставьте все на 30-40 минут для набухания.
Лимонный отвар процедите и добавьте в отвар мед. Все хорошо перемешайте до растворения меда.
Из лимона выжмите сок и влейте в лимонный отвар, перемешайте.
Набухший желатин распустите на водяной бане и через ситечко влейте в лимонную основу, перемешайте.
Будущее желе разлейте по креманкам или формочкам и уберите в холодильник на несколько часов до полного застывания. После этого украсьте желе и подавайте к столу.
Приятного аппетита!