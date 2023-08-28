ГлавнаяРецептыЛимонное тирамису – освежающий летний десерт за 30 минут Лимонное тирамису – освежающий летний десерт за 30 минут На чтение: 2 минуты В летнюю жару не очень-то хочется что-то готовить, тем более выпекать в духовке. Но ведь сладкий десерт с особым названием «подними меня к небесам» это точно исключение из правила. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Лимонное тирамису – интересный и необычный вариант итальянского десерта из нежного сыра и бисквитных палочек. Обычно тирамису подают с ликером и кофе, но в этот раз нас ждет свежий вариант сладкого десерта. Читайте также Легкие салаты с куриными стрипсами «Легко!»: три идеи для ужина Летний, освежающий и простой десерт, который каждый сможет приготовить. Еще без сырых яиц, что важно, если вы угощаете им детей. Рецепт лимонного тирамису Время: 30 минут Порции: 6 Ингредиенты: – 100 граммов печенья савоярди. Для пропитки: – 100 граммов лимонного сока; – 100 граммов сахара; – 100 граммов воды; – цедра 1 лимона. Для курда: – 150 граммов лимонного сока; – 100 граммов сахара; – 3 яйца или 6 желтков; – 15 граммов кукурузного крахмала; – цедра 1 лимона; – 75 граммов сливочного масла. Для крема: – 200 граммов сыра маскарпоне или крем-сыра; – 200 граммов сливок 33%; – 20 – 30 граммов сахарной пудры. Приготовление: Для пропитки лимонный сок, сахар, воду и цедру доводим до кипения и держим на среднем огне 4 – 5 минут. Даем полностью остыть. ⠀ Для курда лимоны разрезаем пополам и ложкой вынимаем мякоть. Кладем в глубокую миску и пробиваем блендером. Процеживаем сок через сито, добавляем сахар, желтки или яйца, крахмал, цедру и перемешиваем. Ставим на средний огонь, помешивая, доводим до кипения и варим до загущения. Снимаем с огня и перетираем через сито. Добавляем масло и тщательно перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой в контакт и даем полностью остыть. ⠀ Для крема творог, сливки и сахарную пудру взбиваем миксером до загущения. ⠀ Печенье погружаем в лимонную пропитку на несколько секунд и кладем в форму. Сверху покрываем половиной крема и половиной лимонного курда. Сверху снова кладем слой пропитанного печенья, покрываем оставшимся слоем крема и слоем лимонного курда. Убираем в холодильник на несколько часов или на ночь. Украшаем лимоном, мятой. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить летний вариант дерунов из кабачков. Поделитесь с друзьями