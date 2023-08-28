Лимонное тирамису – освежающий летний десерт за 30 минут

В летнюю жару не очень-то хочется что-то готовить, тем более выпекать в духовке. Но ведь сладкий десерт с особым названием «подними меня к небесам» это точно исключение из правила.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Лимонное тирамису – интересный и необычный вариант итальянского десерта из нежного сыра и бисквитных палочек. Обычно тирамису подают с ликером и кофе, но в этот раз нас ждет свежий вариант сладкого десерта.

Читайте также Легкие салаты с куриными стрипсами «Легко!»: три идеи для ужина

Летний, освежающий и простой десерт, который каждый сможет приготовить. Еще без сырых яиц, что важно, если вы угощаете им детей.

Рецепт лимонного тирамису

Время: 30 минут

30 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 100 граммов печенья савоярди.

Для пропитки:

– 100 граммов лимонного сока;

– 100 граммов сахара;

– 100 граммов воды;

– цедра 1 лимона.

Для курда:

– 150 граммов лимонного сока;

– 100 граммов сахара;

– 3 яйца или 6 желтков;

– 15 граммов кукурузного крахмала;

– цедра 1 лимона;

– 75 граммов сливочного масла.

Для крема:

– 200 граммов сыра маскарпоне или крем-сыра;

– 200 граммов сливок 33%;

– 20 – 30 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

Для пропитки лимонный сок, сахар, воду и цедру доводим до кипения и держим на среднем огне 4 – 5 минут. Даем полностью остыть. ⠀

Для курда лимоны разрезаем пополам и ложкой вынимаем мякоть. Кладем в глубокую миску и пробиваем блендером. Процеживаем сок через сито, добавляем сахар, желтки или яйца, крахмал, цедру и перемешиваем.

Ставим на средний огонь, помешивая, доводим до кипения и варим до загущения. Снимаем с огня и перетираем через сито.

Добавляем масло и тщательно перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой в контакт и даем полностью остыть. ⠀

Для крема творог, сливки и сахарную пудру взбиваем миксером до загущения. ⠀

Печенье погружаем в лимонную пропитку на несколько секунд и кладем в форму. Сверху покрываем половиной крема и половиной лимонного курда.

Сверху снова кладем слой пропитанного печенья, покрываем оставшимся слоем крема и слоем лимонного курда.

Убираем в холодильник на несколько часов или на ночь. Украшаем лимоном, мятой.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить летний вариант дерунов из кабачков.