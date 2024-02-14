Шоколадный пасхальный кекс без дрожжей

Бывало ли у вас такое, что после Пасхи оставалось много покупного кулича и его приходилось затем пускать на сладкие утренние гренки? Этого не случится с домашней праздничной выпечкой. Если вы приготовите шоколадный пасхальный кекс, от него даже крошки не останется.

Преимущество такой выпечки в том, что она хороша как к будничному чаепитию, так и к празднику. Если вы решили испечь такой кекс на Пасху, обязательно используйте форму для кулича. А в конце приготовления не забудьте украсить десерт кондитерской посыпкой.

Как испечь шоколадный пасхальный кекс с содой

Такая выпечка получится очень пышной и воздушной даже без использования дрожжей. Подогрейте кефир и растворите в нём пищевую соду. Когда эти ингредиенты вступят в реакцию, и вы увидите появление множества пузырьков, переходите к следующему этапу приготовления удачнейшего теста.

Ингредиенты

Пшеничная мука330 г Кефир300 мл Сахар150 г Сода1 ч. л. Сливочное масло100 г Какао-порошок50 г Соль1 щеп. Грецкие орехи по вкусу Цукаты20 г Молочный шоколад по вкусу

Приготовление

В мисочку вливаем теплый кефир. Всыпаем пищевую соду. Хорошенько перемешиваем. Оставляем смесь на 10 минут при комнатной температуре. В отдельную емкость просеиваем пшеничную муку и какао-порошок. Всыпаем сахар и соль. Хорошенько перемешиваем.Растапливаем сливочное масло. Вливаем его к соединенным сухим ингредиентам. Перемешиваем всё с помощью венчика. Вливаем в шоколадную массу кефирную смесь, которая начала сильно пузыриться. Перемешиваем все ингредиенты до однородной массы.Подсушиваем грецкие орехи на сковороде. Измельчаем их. Добавляем орехи, цукаты и кусочки шоколада в густое тесто, снова всё перемешиваем. Формочки для кулича наполняем шоколадным тестом приблизительно на половину. Выкладываем их на противень и отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 30–40 минут.

Проверьте готовность пасхальных кексов зубочисткой. После полейте их верхушки растопленным шоколадом. Украсьте аппетитные шапочки десерта кондитерской посыпкой. Затем оставьте пасхальные кексы до полного застывания шоколада на кухне. Вкуснотища готова! Кстати, ранее наша редакция рассказывала, как сделать роскошную глазурь для кулича из сгущенки и сухого молока. Этот рецепт — настоящая находка.