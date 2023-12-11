Домашние пирожные — это не всегда выпекание бисквита, приготовление нескольких видов крема и глазури. Существуют и довольно простые рецепты такого лакомства. У вас не останется никаких сомнений касательно этого, если вы приготовите лимонные пирожные с песочной основой.

Для столь яркого десерта вам понадобится цитрусовый сок. Он должен быть свежевыжатый. В этом случае вкус крема будет насыщеннее. Чтобы получить 80 г сока, возьмите 2 лимона среднего размера. Их будет вполне достаточно.

Как приготовить лимонные пирожные с песочной основой

Для выпекания этого лакомства используйте квадратную форму размером 20 на 20 см. Предупреждаем, что время приготовления песочного коржа может отличаться от указанного в рецепте. Ведь скорость его выпекания зависит от мощности вашей духовки. Ориентируйтесь на вид песочной основы. Когда ее края подрумянятся, можете извлечь форму из духового шкафа.

Ингредиенты

Пшеничная мука160 г Сливочное масло110 г Яйцо2 шт. Сахарная пудра30 г Соль1 щеп. Лимонный сок80 г Лимонная цедра10 г Сахар180 г

Приготовление

В глубокой емкости соединяем 130 г пшеничной муки с сахарной пудрой. Добавляем соль и сливочное масло. Перетираем всё руками до образования однородной крошки.Застилаем квадратную форму для выпекания пергаментом. Выкладываем на дно песочную крошку ровным слоем, слегка утрамбовывая ее. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10–15 минут. Делаем цитрусовую начинку. Натираем на мелкой терке цедру лимона. Соединяем ее с сахаром. Всыпаем 30 г пшеничной муки. Перемешиваем всё.К сухим ингредиентам добавляем крупные яйца. Взбиваем всё до однородности. Вливаем лимонный сок. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты.Выливаем лимонную смесь на слегка остывший корж. Отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку еще на 20 минут. Готово!

Остудите десерт на решетке при комнатной температуре, а затем поместите его в холодильник на 60 минут для стабилизации крема. Затем уже можете разрезать лакомство на порционные кусочки, не забывая промывать нож под проточной водой. В ином случае квадратики не выйдут аккуратными. Потом присыпьте пирожные сахарной пудрой. Кстати, хранить такое цитрусовое лакомство можно до трех дней. Для этого поместите лимонные пирожные в герметичный контейнер и отправьте в холодильник.