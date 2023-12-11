Намного вкуснее мяса «по-французски». Праздничное мясо «по-барски» — готовлю сразу по 2 порции

Мясные блюда являются важной частью праздничного стола. Невозможно представить торжественный ужин без запеченной свинины, говядины и курицы. Помимо мяса к столу также принято подавать рыбу.

Традиция готовить мясо к празднику пришла к людям из далекого прошлого. В древности считалось, что наличие мяса на столе — признак достатка хозяев. Поэтому, чтобы не упасть лицом перед гостями, многие себе в убыток готовили мясные блюда.

Крестьяне нередко закалывали самое любимое животное, чтобы подать к столу. А бояре вовсе тратили много денег на то, чтобы весь стол был усеян мясными деликатесами.

Приготовим одно из блюд барской кухни, а именно мясо “по-барски”.

Ингредиенты для мяса “по-барски”:

мясо свинины;

консервированные ананасы;

помидоры черри;

сыр — 180 г;

лук — 2 шт.;

соль;

майонез.

Приготовление мяса “по-барски”:

Нарезаем ананасы мелкими кубиками. Режем мясо на стейки толщиной 1,5-2 см, отбиваем молотком через целлофан и с обеих сторон посыпаем солью и черным молотым перцем по вкусу.

Нарезаем полукольцами лук, измельчаем на 4 дольки каждую помидорку черри. Натираем на крупной терке сыр.

Смазываем противень растительным маслом, выкладываем луковую подушку. На лук кладем куски мяса, покрываем каждый стейк измельченным ананасом.

На ананасовый слой кладем по 4 дольки черри на каждый кусок мяса.

Покрываем верхушку стейков сыром, создаем на ней тонкую сеточку из майонеза.

Запекаем мясо при 200 градусах в духовке 30-35 минут.

Подавать мясо “по-барски” можно с любым мясным соусом. Также посыпать мясо можно не только черным молотым перцем, но и паприкой.