Лимонный пирог от итальянского диетолога: рецепт легкого десерта

Этот вкусный сдобный пирог готовится без масла, молока и разрыхлителя. И он получается идеально.

Рецепт этого лимонного пирога идеально подходит для тех, кто следит за фигурой. Им поделилась Эвелина Флаки, известный итальянский диетолог. Рецепт не содержит масла, молока и разрыхлителя, поэтому подходит людям с непереносимостью или аллергией на эти ингредиенты. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.

Также в рецепте немного сахара, но он все равно получается изумительно вкусным: идеально сладким, а аромат цедры лимона придает этому простому десерту очень свежую цитрусовую нотку.

Лимонный пирог

Ингредиенты:

120 грамм сахарного песка;

6 яиц комнатной температуры;

75 грамм муки;

1 лимон;

соль;

сахарная пудра (по желанию).

Натрите цедру лимона в небольшую миску. Отделите яичные желтки от белков и взбейте яичные белки до устойчивых пиков с добавлением щепотки соли и нескольких капель лимонного сока.

Планетарным миксером или электрическим венчиком взбейте яичные желтки с сахаром и тертой цедрой лимона, взбивайте около десяти минут, пока они не станут очень легкими и мягкими.

Теперь добавьте просеянную муку к яично-сахарной смеси, перемешивая сначала лопаткой, затем продолжайте электрическим венчиком или планетарным миксером. У вас должна получиться гладкая и однородная смесь.

В полученную смесь добавьте яичные белки и перемешайте смесь сверху вниз силиконовой лопаткой.

Смажьте сливочным маслом и посыпьте мукой форму для выпечки размером 22/24 см или можно использовать лист бумаги для выпечки. Вылейте смесь, хорошо разровняйте ее лопаткой и запекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180° в течение 35 минут.

Дайте пирогу остыть и по желанию посыпьте сахарной пудрой.

Будьте осторожны в первые 30 минут, не открывайте духовку, иначе пирог опадет.

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