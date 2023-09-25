Кофе поможет не потерять память в пожилом возрасте — доказали японские ученые

Сотрудники японского университета Цукуба обнаружили, что соединение, содержащееся в кофейных зернах, повышает обучаемость пожилых людей, улучшает память и сохраняет гибкость мышления. Об этом сообщает TechInsider.

В ходе эксперимента на мышах ученые установили, что соединение тригонеллин и никотиновая кислота (витамин В3) прямо влияют на когнитивные функции. Эти вещества стимулируют работу нервной системы (они высвобождают нейромедиаторы в гиппокампе), нормализуют пищеварение, восстанавливают кожу, а также обладают терапевтическим эффектом.

Мышей принудительно состарили в лабораторных условиях — у «пожилых» грызунов сразу зафиксировали ухудшение памяти и способности к обучению. После этого им вводили тригонеллин в течение 30 дней — за месяц эксперимента когнитивные параметры начали восстанавливаться, улучшилось пространственное обучение и производительность памяти.

Исследователи отметили, что для совершенствования памяти можно употреблять обычный итальянский эспрессо (порцией по 25 мл), где содержится 42,4 мг тригонеллина. Кофе без кофеина также содержит это полезное соединение, но в меньшем объеме.

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