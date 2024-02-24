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Лимонный пирог

На чтение: 13 минут
Лимонный пирог

Лимонный пирог – это невероятно вкусное, яркое и ароматное лакомство для вашего чаепития или праздничного стола. Такое угощение точно никого не оставит равнодушным. Приготовить лимонный пирог можно разными способами. Лучшие из них вы найдете в нашей проверенной кулинарной подборке из десяти самых вкусных и простых рецептов в духовке с пошаговыми фотографиями.

Классический лимонный пирог из песочного теста

Классический лимонный пирог из песочного теста порадует вас не только ярким вкусом, но и привлекательным внешним видом. Лакомство идеально подойдет для вашего чаепития или праздника. Порадуйте себя и близких аппетитной выпечкой с помощью нашего проверенного пошагового рецепта.

Лимонный пирог

Ингредиенты –+8 порц.

  • Мука 300 гр.
  • Масло сливочное 180 гр.
  • Лимон 1 шт.
  • Яйцо куриное 3 шт.
  • Разрыхлитель 10 гр.
  • Сахарная пудра 230 гр.

Шаги 60 мин.

  1. Лимонный пирог

    Как приготовить лимонный пирог в духовке? Отмеряем необходимое количество муки и просеиваем ее в глубокую миску. Сюда же отправляем разрыхлитель и 100 грамм сахарной пудры. Оставшуюся сахарную пудру будем использовать для лимонного крема.

  2. Лимонный пирог

    В сухую массу выкладываем кусочки сливочного масла. 30 грамм масла оставляем для крема.

  3. Лимонный пирог

    Содержимое посуды вымешиваем до образования мелкой крошки.

  4. Лимонный пирог

    В полученную массу разбиваем куриное яйцо. Два яйца оставляем для крема.

  5. Лимонный пирог

    В полученную массу разбиваем куриное яйцо. Два яйца оставляем для крема.

  6. Лимонный пирог

    Заворачиваем его в пищевую пленку и убираем в холодильник на 30 минут.

  7. Лимонный пирог

    В это время займемся приготовлением крема. Из лимона выжимаем сок любым удобным способом.

  8. Лимонный пирог

    После этот сок процеживаем через мелкое сито.

  9. Лимонный пирог

    В кастрюле или сотейнике растапливаем оставшиеся 30 грамм сливочного масла.

  10. Лимонный пирог

    В масло вливаем подготовленный лимонный сок.

  11. Лимонный пирог

    Сюда же всыпаем оставшуюся сахарную пудру.

  12. Лимонный пирог

    Разбиваем два куриных яйца.

  13. Лимонный пирог

    Варим крем на слабом огне около 5 минут, постоянно помешивая. Он должен загустеть.

  14. Лимонный пирог

    Застилаем форму для выпекания пергаментом или другой бумагой для выпечки. Тесто делим на две неравные части. Большую часть тесто раскатываем и выкладываем в подготовленную форму. Обязательно формируем бортики из теста.

  15. Лимонный пирог

    Вливаем на нашу основу лимонный крем.

  16. Лимонный пирог

    Оставшееся тесто раскатываем и разрезаем на тонкие полосы.

  17. Лимонный пирог

    Закрываем начинку полосками теста в виде решетки и отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 30 минут.

  18. Лимонный пирог

    Классический лимонный пирог из песочного теста готов. Подавайте к столу!

Наивкуснейший пирог с лимонной начинкой

Наивкуснейший пирог с лимонной начинкой несложно приготовить в домашних условиях. Берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт и приступайте к увлекательному кулинарному процессу. Готовый продукт порадует ярким вкусом, аппетитным видом и удивительным ароматом.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 480 гр.
  • Масло сливочное – 100 гр. + для смазывания формы
  • Сметана – 250 гр.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Разрыхлитель теста – 10 гр.
  • Сахар – 1 ст.л.

Для лимонной начинки:

  • Лимон – 1 шт.
  • Сахар-песок – 200 гр.
  • Крахмал кукурузный – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Просеиваем указанное количество муки в глубокую миску. Сюда же отправляем соль, сахар и разрыхлитель.

Лимонный пирог

Шаг 3. В сухую массу выкладываем кусочки сливочного масла. Разминаем все руками до образования крошки.

Шаг 4. Выкладываем сюда сметану и продолжаем вымешивать.

Лимонный пирог

Шаг 5. Замешиваем однородное плотное тесто. Заворачиваем его в пищевую пленку и убираем в холодильник на 30 минут.

Шаг 6. Лимон заливаем кипятком на 2 минуты. Так мы уберем лишнюю горечь цитруса.

Лимонный пирог

Шаг 7. Подготовленный лимон нарезаем полукружками. Обязательно удаляем косточки.

Шаг 8. Куски лимона прокручиваем через мясорубку.

Лимонный пирог

Шаг 9. Охлажденное тесто делим на две неравные части.

Шаг 10. Большую часть теста тонко раскатываем и выкладываем в форму с бортиками.

Лимонный пирог

Шаг 11. В лимонную начинку всыпаем сахар и крахмал, перемешиваем.

Шаг 12. Вливаем на подготовленную основу лимонную начинку.

Лимонный пирог

Шаг 13. Меньшую часть теста также раскатываем и закрываем ей нашу начинку.

Шаг 14. Соединяем тесто по краям и сверху заготовку прокалываем вилкой в нескольких местах.

Лимонный пирог

Шаг 15. Отправляем пирог в разогретую до 180° духовку на 30-40 минут.

Шаг 16. Наивкуснейший пирог с лимонной начинкой готов. Можно украсить сахарной пудрой перед подачей!

Лимонный пирог

Пирог с лимонной меренгой в духовке

Пирог с лимонной меренгой в духовке – это оригинальное и невероятно вкусное лакомство для вашего домашнего стола или праздника. Такой аппетитный пирог никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить его по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 2 ст.
  • Лимон – 3 шт.
  • Цедра лимона – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 2 ст.
  • Масло сливочное – 180 гр.
  • Вода – 400 мл.
  • Яичный белок – 5 шт.
  • Яичный желток – 6 шт.
  • Крахмал – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом приготовим основу пирога. В глубокой миске перемешиваем муку и сливочное масло, чтобы получить мелкую крошку.

Лимонный пирог

Шаг 2. Сюда же отправляем два яичных желтка вливаем три столовые ложки воды. Замешиваем плотный шар и убираем его в холодильник.

Лимонный пирог

Шаг 3. Теперь необходимо отварить сироп из стакана сахара и стакана воды.

Лимонный пирог

Шаг 4. В полученный сахарный сироп вливаем разведенный в 100 миллилитрах воды крахмал. Варим крем, пока он не загустеет.

Лимонный пирог

Шаг 5. Из лимонов выжимаем сок и отделяем цедру.

Лимонный пирог

Шаг 6. Четыре яичных желтка взбиваем вместе с лимонным соком.

Лимонный пирог

Шаг 7. Смесь из желтков отправляем в наш крем вместе с цедрой. Хорошо все перемешиваем.

Лимонный пирог

Шаг 8. Подготовленное тесто тонко раскатываем и выкладываем в форму с бортиками. Прокалываем вилкой.

Лимонный пирог

Шаг 9. На подготовленную основу выливаем наш лимонный крем.

Лимонный пирог

Шаг 10. Оставшиеся яичные белки взбиваем со стаканом сахара и щепоткой соли до образования плотной белой массы.

Лимонный пирог

Шаг 11. Полученную меренгу выкладываем на лимонный крем.

Лимонный пирог

Шаг 12. Убираем пирог в разогретую до 180° духовку на 25-30 минут. Затем десерт полностью остужаем.

Лимонный пирог

Шаг 13. Пирог с лимонной меренгой в духовке готов. Делите на порции и угощайтесь!

Лимонный пирог

Лимонный пирог из дрожжевого теста

Лимонный пирог из дрожжевого теста выходит насыщенным по вкусу, ароматным и привлекательным. Такой пирог идеально сочетается с чашкой чая, компота и другими любимыми начинками. Приготовить десерт сможет каждый. Используйте для этого проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 600 гр.
  • Молоко коровье – 250 мл.
  • Масло сливочное – 200 гр.
  • Сахар-песок – 60 гр.
  • Дрожжи сухие – 10 гр.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Ванилин – 2 гр.

Для начинки:

  • Лимон – 300 гр.
  • Сахар-песок – 300 гр.
  • Крахмал – 70 гр.

Дополнительно:

  • Масло растительное – для смазывания формы.
  • Пудра сахарная – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Лимонный пирог

Шаг 2. В глубокую миску вливаем теплое молоко, всыпаем дрожжи и сахар.

Шаг 3. Перемешиваем продукты венчиком.

Лимонный пирог

Шаг 4. Оставляем подготовленную опару на 10-15 минут.

Шаг 5. Спустя указанное время добавляем сюда соль и ванилин.

Лимонный пирог

Шаг 6. Снова все перемешиваем венчиком.

Шаг 7. Вливаем в опару растопленное и остывшее сливочное масло, перемешиваем.

Лимонный пирог

Шаг 8. Постепенно сюда просеиваем муку и начинаем замешивать тесто.

Шаг 9. Вымешиваем однородное мягкое тесто. Закрываем его пленкой и оставляем в теплом месте на один-полтора часа.

Лимонный пирог

Шаг 10. За это время тесто заметно увеличится в размере.

Шаг 11. Готовое тесто выкладываем на рабочую поверхность и обминаем руками.

Лимонный пирог

Шаг 12. Далее делим его на две неравные части. Обе части закрываем пищевой пленкой, ненадолго отставляем в сторону.

Шаг 13. В это время займемся приготовлением начинки. Хорошенько промываем лимоны и разделываем их на кусочки. Обязательно удаляем все косточки. Если переживаете, что лимон будет горчить, предварительно ошпариваем его кипятком.

Лимонный пирог

Шаг 14. В глубокой миске соединяем лимон с сахаром.

Шаг 15. Далее эти продукты измельчаем блендером до мелкой кашицы.

Лимонный пирог

Шаг 16. В полученную массу всыпаем крахмал.

Шаг 17. Взбиваем все это блендером до однородности.

Лимонный пирог

Шаг 18. Большую часть теста тонко раскатываем.

Шаг 19. Выкладываем тесто в форму с бортиками, смазанную растительным маслом.

Лимонный пирог

Шаг 20. На полученную основу выливаем начинку.

Шаг 21. Оставшееся тесто также раскатываем и закрываем нашу начинку.

Лимонный пирог

Шаг 22. Соединяем края теста. Можно использовать привлекательную фигурную лепку.

Шаг 23. Отправляем наш пирог в разогретую до 170° духовку на 35-45 минут.

Лимонный пирог

Шаг 24. Далее пирогу даем остыть и посыпаем его сахарной пудрой.

Шаг 25. Лимонный пирог из дрожжевого теста готов. Нарезайте и подавайте к столу!

Лимонный пирог

Постный лимонный пирог

Постный лимонный пирог – это интересное по вкусу и простое в исполнении кулинарное решение для чаепитий и праздников. Если вы соблюдаете пост или придерживаетесь растительного питания, то вам точно стоит взять на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Лимонный сок – 60 мл.
  • Лимонная цедра – 1 ст.л.
  • Вода – 100 мл.
  • Масло растительное – 60 мл.
  • Мука – 280 гр.
  • Сахар-песок – 150 гр.
  • Сода – 1 ч.л.
  • Соль – 0,25 ч.л.
  • Кунжут – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Лимонный пирог

Шаг 2. Лимон хорошенько промываем и натираем его на мелкой терке. Таким образом мы снимаем цедру. Также из лимона отжимаем примерно 3-4 столовые ложки сока.

Лимонный пирог

Шаг 3. В глубокой миске соединяем лимонный сок, сахар, 100 миллилитров воды и лимонную цедру.

Лимонный пирог

Шаг 4. Сюда же вливаем растительное масло и хорошенько все перемешиваем.

Лимонный пирог

Шаг 5. В отдельной посуде соединяем просеянную муку, кунжут, соль и соду. Перемешиваем сухие продукты.

Лимонный пирог

Шаг 6. Вливаем сюда подготовленную смесь из лимона и масла. Замешиваем однородное тесто.

Лимонный пирог

Шаг 7. Переливаем тесто в форму для выпекания, предварительно застеленную пергаментом.

Лимонный пирог

Шаг 8. Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 30-40 минут.

Лимонный пирог

Шаг 9. Постный лимонный пирог готов. Скорее пробуйте!

Лимонный пирог

Тертый пирог с лимонной начинкой

Тертый пирог с лимонной начинкой отличается насыщенным вкусом, а также привлекательным внешним видом. Лакомство идеально подойдет для вашего чаепития или праздника. Порадуйте себя и близких аппетитной выпечкой с помощью нашего проверенного пошагового рецепта.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Маргарин – 130 гр.
  • Мука – 230 гр.
  • Сахар-песок – 100 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар ванильный – 1 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Разрыхлитель теста – 2 ч.л.
  • Сахарная пудра – для украшения.

Для лимонной начинки:

  • Лимон – 1 шт.
  • Сахар-песок – 70 гр.
  • Крахмал – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Всыпаем в глубокую миску просеянную муку. Сюда же натираем на терке охлажденный маргарин. Перетираем продукты в крошку.

Шаг 2. В отдельной миске соединяем яйцо, 100 грамм обычного сахара, ванильный сахар и соль. Вымешиваем.

Лимонный пирог

Шаг 3. Вливаем подготовленную смесь в нашу крошку. Сюда же отправляем разрыхлитель и замешиваем однородное тесто.

Шаг 4. Делим тесто на две неравные части. Меньшую часть убираем в морозильник на 30 минут. Больший кусок кладем на время в холодильник.

Лимонный пирог

Шаг 5. В это время займемся приготовлением начинки. Разделываем лимонные части и убираем все косточки.

Шаг 6. Затем куски лимона прокручиваем через мясорубку.

Лимонный пирог

Шаг 7. В лимонную массу отправляем 70 грамм сахара и крахмал. Перемешиваем и ставим на медленный огонь. Провариваем до загустения.

Шаг 8. Достаем большую часть теста из холодильника, тонко его раскатываем и выкладываем в форму с бортиками.

Лимонный пирог

Шаг 9. На подготовленную основу выливаем лимонную начинку.

Лимонный пирог

Шаг 10. Небольшой подмороженный кусок теста натираем на терке. Этой крошкой посыпаем начинку пирога.

Лимонный пирог

Шаг 11. Отправляем наше угощение в разогретую до 180° духовку на 40 минут.

Лимонный пирог

Шаг 12. Тертый пирог с лимонной начинкой готов. Украшайте сахарной пудрой и угощайтесь!

Лимонный пирог

Простой лимонный пирог на кефире

Простой лимонный пирог на кефире – это ароматное и невероятно вкусное лакомство для вашего домашнего чаепития. Такой аппетитный и несложный в исполнении пирог никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить его по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Лимон – 1 шт.
  • Кефир – 1,5 ст.
  • Сахар-песок – 0,5 ст.
  • Масло сливочное – 80 гр.
  • Крупа манная – 2 ст.
  • Разрыхлитель теста – 2 ч.л.

Для пропитки:

  • Сахар-песок – 0,3 ст.
  • Вода – 0,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Необходимое количество манной крупы высыпаем в глубокую миску.

Шаг 2. Заливаем крупу кефиром.

Лимонный пирог

Шаг 3. Перемешиваем продукты и оставляем на 30 минут, чтобы манная крупа разбухла.

Шаг 4. В это время займемся подготовкой лимона. Снимаем с него кожуру и измельчаем ее в цедру с помощью мелкой терки.

Лимонный пирог

Шаг 5. В горячей воде размешиваем несколько столовых ложек сахара. Такую смесь будем использовать в качестве сиропа для пропитки.

Шаг 6. Также в наш сироп обязательно выдавливаем немного лимонного сока.

Лимонный пирог

Шаг 7. Спустя 30 минут возвращаемся к заготовкам из кефира и манки. Всыпаем сюда сахар.

Шаг 8. Также сюда отправляем растопленное сливочное масло.

Лимонный пирог

Шаг 9. Выкладываем лимонную цедру.

Шаг 10. Также добавляем разрыхлитель и хорошенько все перемешиваем.

Лимонный пирог

Шаг 11. Переливаем наше тесто в форму для выпекания.

Шаг 12. Отправляем пирог в разогретую до 180° духовку на 30 минут.

Лимонный пирог

Шаг 13. Готовое угощение поливаем лимонной пропиткой.

Шаг 14. Остужаем пирог и даем пропитке немного впитаться.

Лимонный пирог

Шаг 15. Простой лимонный пирог на кефире готов. Разрезайте на порционные кусочки и подавайте к столу!

Лимонный пирог на слоеном тесте

Лимонный пирог на слоеном тесте выходит интересным по вкусу, ароматным и привлекательным. Такой пирог можно подавать с чашкой чая, компота и другими любимыми начинками. Для несложного и быстрого приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Тесто слоеное дрожжевое – 500 гр.
  • Лимон – 2 шт.
  • Сахар-песок – 180 гр.
  • Крахмал кукурузный – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Слоеное тесто заранее размораживаем в естественных условиях.

Лимонный пирог

Шаг 2. Лимоны хорошо промываем и режем на небольшие кусочки. Удаляем косточки.

Лимонный пирог

Шаг 3. Отправляем лимонные части в блендер вместе с сахаром. Перемалываем до образования однородной кашицы.

Лимонный пирог

Шаг 4. В полученную массу выкладываем кукурузный крахмал. Перемешиваем до исчезновения комочков.

Лимонный пирог

Шаг 5. От размороженного теста отделяем небольшую часть и режем ее тонкими полосками. Они будут закрывать начинку и украшать пирог.

Лимонный пирог

Шаг 6. Оставшееся тесто выкладываем в форму с бортиками. Вливаем начинку и закрываем решеткой из полос теста. Выпекаем около 30-40 минут при температуре 180 градусов.

Лимонный пирог

Шаг 7. Лимонный пирог на слоеном тесте готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Лимонный пирог

Творожно-лимонный пирог в духовке

Творожно-лимонный пирог в духовке – это невероятно нежное, воздушное и вкусное лакомство для вашего домашнего стола или праздника. Такой аппетитный пирог никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить его по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Лимон – 2 шт.
  • Творог – 60 гр.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Сахар-песок – 180 гр.
  • Сода – 0,3 ч.л.
  • Мука – 1 ст.
  • Маргарин – 120 гр.
  • Вода – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску разбиваем куриные яйца и всыпаем 150 грамм сахара. Взбиваем миксером.

Лимонный пирог

Шаг 2. Сюда же вливаем растопленный маргарин и хорошенько все перемешиваем.

Лимонный пирог

Шаг 3. Выдавливаем сок одного лимона и выкладываем цедру.

Лимонный пирог

Шаг 4. Сюда же отправляем творог, просеянную муку и соду. Вымешиваем до однородности.

Лимонный пирог

Шаг 5. Переливаем тесто в форму для выпекания и отправляем в разогретую до 180° духовку на 1 час.

Лимонный пирог

Шаг 6. В отдельной посуде соединяем 30 грамм сахара с теплой водой. Перемешиваем и вливаем сюда сок еще одного лимона.

Лимонный пирог

Шаг 7. Достаем пирог из духовки и поливаем его нашей пропиткой. Даем полностью остыть.

Лимонный пирог

Шаг 8. Творожно-лимонный пирог в духовке готов. Можно пробовать!

Лимонный пирог

Вкусный лимонно-апельсиновый пирог

Вкусный лимонно-апельсиновый пирог порадует вас не только ярким вкусом, но и удивительным цитрусовым ароматом. Лакомство идеально подойдет для вашего чаепития или праздника. Порадуйте себя и близких аппетитной выпечкой с помощью нашего проверенного пошагового рецепта.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 200 гр.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар-песок – 80 гр.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
  • Сахар ванильный – 0,5 ч.л.

Для начинки:

  • Лимон – 0,5 шт.
  • Апельсин – 1 шт.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Сахар-песок – 120 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размягченное сливочное масло соединяем с просеянной мукой, разрыхлителем, сахаром-песком, ванильным сахаром и солью. Взбиваем до однородности.

Шаг 2. Поочередно добавляем в тесто яйца и продолжаем замешивать тесто.

Лимонный пирог

Шаг 3. Плотный ком теста заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник.

Шаг 4. Приступим к приготовлению начинки. Куриные яйца соединяем с сахаром.

Лимонный пирог

Шаг 5. Взбиваем продукты до однородности.

Шаг 6. Добавляем к полученной смеси цедру одного апельсина.

Лимонный пирог

Шаг 7. Также добавляем цедру половины лимона.

Шаг 8. Далее выдавливаем сюда сок половины лимона и сок целого апельсина.

Лимонный пирог

Шаг 9. Хорошенько перемешиваем нашу начинку.

Шаг 10. Достаем тесто из холодильника и тонко раскатываем его.

Лимонный пирог

Шаг 11. Выкладываем тесто в форму с бортиками. Срезаем лишнее по краям.

Шаг 12. На подготовленную основу выливаем нашу начинку.

Лимонный пирог

Шаг 13. Отправляем пирог в разогретую до 180° духовку на 25 минут.

Шаг 14. Вкусный лимонно-апельсиновый пирог готов. Нарезайте и подавайте к столу!

Лимонный пирог

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