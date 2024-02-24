Лимонный пирог – это невероятно вкусное, яркое и ароматное лакомство для вашего чаепития или праздничного стола. Такое угощение точно никого не оставит равнодушным. Приготовить лимонный пирог можно разными способами. Лучшие из них вы найдете в нашей проверенной кулинарной подборке из десяти самых вкусных и простых рецептов в духовке с пошаговыми фотографиями.

Классический лимонный пирог из песочного теста

Классический лимонный пирог из песочного теста порадует вас не только ярким вкусом, но и привлекательным внешним видом. Лакомство идеально подойдет для вашего чаепития или праздника. Порадуйте себя и близких аппетитной выпечкой с помощью нашего проверенного пошагового рецепта.

Ингредиенты –+8 порц.

Мука 300 гр.

Масло сливочное 180 гр.

Лимон 1 шт.

Яйцо куриное 3 шт.

Разрыхлитель 10 гр.

Сахарная пудра 230 гр.

Шаги 60 мин.

Как приготовить лимонный пирог в духовке? Отмеряем необходимое количество муки и просеиваем ее в глубокую миску. Сюда же отправляем разрыхлитель и 100 грамм сахарной пудры. Оставшуюся сахарную пудру будем использовать для лимонного крема. В сухую массу выкладываем кусочки сливочного масла. 30 грамм масла оставляем для крема. Содержимое посуды вымешиваем до образования мелкой крошки. В полученную массу разбиваем куриное яйцо. Два яйца оставляем для крема. В полученную массу разбиваем куриное яйцо. Два яйца оставляем для крема. Заворачиваем его в пищевую пленку и убираем в холодильник на 30 минут. В это время займемся приготовлением крема. Из лимона выжимаем сок любым удобным способом. После этот сок процеживаем через мелкое сито. В кастрюле или сотейнике растапливаем оставшиеся 30 грамм сливочного масла. В масло вливаем подготовленный лимонный сок. Сюда же всыпаем оставшуюся сахарную пудру. Разбиваем два куриных яйца. Варим крем на слабом огне около 5 минут, постоянно помешивая. Он должен загустеть. Застилаем форму для выпекания пергаментом или другой бумагой для выпечки. Тесто делим на две неравные части. Большую часть тесто раскатываем и выкладываем в подготовленную форму. Обязательно формируем бортики из теста. Вливаем на нашу основу лимонный крем. Оставшееся тесто раскатываем и разрезаем на тонкие полосы. Закрываем начинку полосками теста в виде решетки и отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 30 минут. Классический лимонный пирог из песочного теста готов. Подавайте к столу!

Наивкуснейший пирог с лимонной начинкой

Наивкуснейший пирог с лимонной начинкой несложно приготовить в домашних условиях. Берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт и приступайте к увлекательному кулинарному процессу. Готовый продукт порадует ярким вкусом, аппетитным видом и удивительным ароматом.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 480 гр.

Масло сливочное – 100 гр. + для смазывания формы

Сметана – 250 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Разрыхлитель теста – 10 гр.

Сахар – 1 ст.л.

Для лимонной начинки:

Лимон – 1 шт.

Сахар-песок – 200 гр.

Крахмал кукурузный – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Просеиваем указанное количество муки в глубокую миску. Сюда же отправляем соль, сахар и разрыхлитель.

Шаг 3. В сухую массу выкладываем кусочки сливочного масла. Разминаем все руками до образования крошки.

Шаг 4. Выкладываем сюда сметану и продолжаем вымешивать.

Шаг 5. Замешиваем однородное плотное тесто. Заворачиваем его в пищевую пленку и убираем в холодильник на 30 минут.

Шаг 6. Лимон заливаем кипятком на 2 минуты. Так мы уберем лишнюю горечь цитруса.

Шаг 7. Подготовленный лимон нарезаем полукружками. Обязательно удаляем косточки.

Шаг 8. Куски лимона прокручиваем через мясорубку.

Шаг 9. Охлажденное тесто делим на две неравные части.

Шаг 10. Большую часть теста тонко раскатываем и выкладываем в форму с бортиками.

Шаг 11. В лимонную начинку всыпаем сахар и крахмал, перемешиваем.

Шаг 12. Вливаем на подготовленную основу лимонную начинку.

Шаг 13. Меньшую часть теста также раскатываем и закрываем ей нашу начинку.

Шаг 14. Соединяем тесто по краям и сверху заготовку прокалываем вилкой в нескольких местах.

Шаг 15. Отправляем пирог в разогретую до 180° духовку на 30-40 минут.

Шаг 16. Наивкуснейший пирог с лимонной начинкой готов. Можно украсить сахарной пудрой перед подачей!

Пирог с лимонной меренгой в духовке

Пирог с лимонной меренгой в духовке – это оригинальное и невероятно вкусное лакомство для вашего домашнего стола или праздника. Такой аппетитный пирог никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить его по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 2 ст.

Лимон – 3 шт.

Цедра лимона – 1 ч.л.

Сахар-песок – 2 ст.

Масло сливочное – 180 гр.

Вода – 400 мл.

Яичный белок – 5 шт.

Яичный желток – 6 шт.

Крахмал – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом приготовим основу пирога. В глубокой миске перемешиваем муку и сливочное масло, чтобы получить мелкую крошку.

Шаг 2. Сюда же отправляем два яичных желтка вливаем три столовые ложки воды. Замешиваем плотный шар и убираем его в холодильник.

Шаг 3. Теперь необходимо отварить сироп из стакана сахара и стакана воды.

Шаг 4. В полученный сахарный сироп вливаем разведенный в 100 миллилитрах воды крахмал. Варим крем, пока он не загустеет.

Шаг 5. Из лимонов выжимаем сок и отделяем цедру.

Шаг 6. Четыре яичных желтка взбиваем вместе с лимонным соком.

Шаг 7. Смесь из желтков отправляем в наш крем вместе с цедрой. Хорошо все перемешиваем.

Шаг 8. Подготовленное тесто тонко раскатываем и выкладываем в форму с бортиками. Прокалываем вилкой.

Шаг 9. На подготовленную основу выливаем наш лимонный крем.

Шаг 10. Оставшиеся яичные белки взбиваем со стаканом сахара и щепоткой соли до образования плотной белой массы.

Шаг 11. Полученную меренгу выкладываем на лимонный крем.

Шаг 12. Убираем пирог в разогретую до 180° духовку на 25-30 минут. Затем десерт полностью остужаем.

Шаг 13. Пирог с лимонной меренгой в духовке готов. Делите на порции и угощайтесь!

Лимонный пирог из дрожжевого теста

Лимонный пирог из дрожжевого теста выходит насыщенным по вкусу, ароматным и привлекательным. Такой пирог идеально сочетается с чашкой чая, компота и другими любимыми начинками. Приготовить десерт сможет каждый. Используйте для этого проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 600 гр.

Молоко коровье – 250 мл.

Масло сливочное – 200 гр.

Сахар-песок – 60 гр.

Дрожжи сухие – 10 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Ванилин – 2 гр.

Для начинки:

Лимон – 300 гр.

Сахар-песок – 300 гр.

Крахмал – 70 гр.

Дополнительно:

Масло растительное – для смазывания формы.

Пудра сахарная – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. В глубокую миску вливаем теплое молоко, всыпаем дрожжи и сахар.

Шаг 3. Перемешиваем продукты венчиком.

Шаг 4. Оставляем подготовленную опару на 10-15 минут.

Шаг 5. Спустя указанное время добавляем сюда соль и ванилин.

Шаг 6. Снова все перемешиваем венчиком.

Шаг 7. Вливаем в опару растопленное и остывшее сливочное масло, перемешиваем.

Шаг 8. Постепенно сюда просеиваем муку и начинаем замешивать тесто.

Шаг 9. Вымешиваем однородное мягкое тесто. Закрываем его пленкой и оставляем в теплом месте на один-полтора часа.

Шаг 10. За это время тесто заметно увеличится в размере.

Шаг 11. Готовое тесто выкладываем на рабочую поверхность и обминаем руками.

Шаг 12. Далее делим его на две неравные части. Обе части закрываем пищевой пленкой, ненадолго отставляем в сторону.

Шаг 13. В это время займемся приготовлением начинки. Хорошенько промываем лимоны и разделываем их на кусочки. Обязательно удаляем все косточки. Если переживаете, что лимон будет горчить, предварительно ошпариваем его кипятком.

Шаг 14. В глубокой миске соединяем лимон с сахаром.

Шаг 15. Далее эти продукты измельчаем блендером до мелкой кашицы.

Шаг 16. В полученную массу всыпаем крахмал.

Шаг 17. Взбиваем все это блендером до однородности.

Шаг 18. Большую часть теста тонко раскатываем.

Шаг 19. Выкладываем тесто в форму с бортиками, смазанную растительным маслом.

Шаг 20. На полученную основу выливаем начинку.

Шаг 21. Оставшееся тесто также раскатываем и закрываем нашу начинку.

Шаг 22. Соединяем края теста. Можно использовать привлекательную фигурную лепку.

Шаг 23. Отправляем наш пирог в разогретую до 170° духовку на 35-45 минут.

Шаг 24. Далее пирогу даем остыть и посыпаем его сахарной пудрой.

Шаг 25. Лимонный пирог из дрожжевого теста готов. Нарезайте и подавайте к столу!

Постный лимонный пирог

Постный лимонный пирог – это интересное по вкусу и простое в исполнении кулинарное решение для чаепитий и праздников. Если вы соблюдаете пост или придерживаетесь растительного питания, то вам точно стоит взять на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Лимонный сок – 60 мл.

Лимонная цедра – 1 ст.л.

Вода – 100 мл.

Масло растительное – 60 мл.

Мука – 280 гр.

Сахар-песок – 150 гр.

Сода – 1 ч.л.

Соль – 0,25 ч.л.

Кунжут – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Лимон хорошенько промываем и натираем его на мелкой терке. Таким образом мы снимаем цедру. Также из лимона отжимаем примерно 3-4 столовые ложки сока.

Шаг 3. В глубокой миске соединяем лимонный сок, сахар, 100 миллилитров воды и лимонную цедру.

Шаг 4. Сюда же вливаем растительное масло и хорошенько все перемешиваем.

Шаг 5. В отдельной посуде соединяем просеянную муку, кунжут, соль и соду. Перемешиваем сухие продукты.

Шаг 6. Вливаем сюда подготовленную смесь из лимона и масла. Замешиваем однородное тесто.

Шаг 7. Переливаем тесто в форму для выпекания, предварительно застеленную пергаментом.

Шаг 8. Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 30-40 минут.

Шаг 9. Постный лимонный пирог готов. Скорее пробуйте!

Тертый пирог с лимонной начинкой

Тертый пирог с лимонной начинкой отличается насыщенным вкусом, а также привлекательным внешним видом. Лакомство идеально подойдет для вашего чаепития или праздника. Порадуйте себя и близких аппетитной выпечкой с помощью нашего проверенного пошагового рецепта.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Маргарин – 130 гр.

Мука – 230 гр.

Сахар-песок – 100 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Разрыхлитель теста – 2 ч.л.

Сахарная пудра – для украшения.

Для лимонной начинки:

Лимон – 1 шт.

Сахар-песок – 70 гр.

Крахмал – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Всыпаем в глубокую миску просеянную муку. Сюда же натираем на терке охлажденный маргарин. Перетираем продукты в крошку.

Шаг 2. В отдельной миске соединяем яйцо, 100 грамм обычного сахара, ванильный сахар и соль. Вымешиваем.

Шаг 3. Вливаем подготовленную смесь в нашу крошку. Сюда же отправляем разрыхлитель и замешиваем однородное тесто.

Шаг 4. Делим тесто на две неравные части. Меньшую часть убираем в морозильник на 30 минут. Больший кусок кладем на время в холодильник.

Шаг 5. В это время займемся приготовлением начинки. Разделываем лимонные части и убираем все косточки.

Шаг 6. Затем куски лимона прокручиваем через мясорубку.

Шаг 7. В лимонную массу отправляем 70 грамм сахара и крахмал. Перемешиваем и ставим на медленный огонь. Провариваем до загустения.

Шаг 8. Достаем большую часть теста из холодильника, тонко его раскатываем и выкладываем в форму с бортиками.

Шаг 9. На подготовленную основу выливаем лимонную начинку.

Шаг 10. Небольшой подмороженный кусок теста натираем на терке. Этой крошкой посыпаем начинку пирога.

Шаг 11. Отправляем наше угощение в разогретую до 180° духовку на 40 минут.

Шаг 12. Тертый пирог с лимонной начинкой готов. Украшайте сахарной пудрой и угощайтесь!

Простой лимонный пирог на кефире

Простой лимонный пирог на кефире – это ароматное и невероятно вкусное лакомство для вашего домашнего чаепития. Такой аппетитный и несложный в исполнении пирог никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить его по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Лимон – 1 шт.

Кефир – 1,5 ст.

Сахар-песок – 0,5 ст.

Масло сливочное – 80 гр.

Крупа манная – 2 ст.

Разрыхлитель теста – 2 ч.л.

Для пропитки:

Сахар-песок – 0,3 ст.

Вода – 0,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Необходимое количество манной крупы высыпаем в глубокую миску.

Шаг 2. Заливаем крупу кефиром.

Шаг 3. Перемешиваем продукты и оставляем на 30 минут, чтобы манная крупа разбухла.

Шаг 4. В это время займемся подготовкой лимона. Снимаем с него кожуру и измельчаем ее в цедру с помощью мелкой терки.

Шаг 5. В горячей воде размешиваем несколько столовых ложек сахара. Такую смесь будем использовать в качестве сиропа для пропитки.

Шаг 6. Также в наш сироп обязательно выдавливаем немного лимонного сока.

Шаг 7. Спустя 30 минут возвращаемся к заготовкам из кефира и манки. Всыпаем сюда сахар.

Шаг 8. Также сюда отправляем растопленное сливочное масло.

Шаг 9. Выкладываем лимонную цедру.

Шаг 10. Также добавляем разрыхлитель и хорошенько все перемешиваем.

Шаг 11. Переливаем наше тесто в форму для выпекания.

Шаг 12. Отправляем пирог в разогретую до 180° духовку на 30 минут.

Шаг 13. Готовое угощение поливаем лимонной пропиткой.

Шаг 14. Остужаем пирог и даем пропитке немного впитаться.

Шаг 15. Простой лимонный пирог на кефире готов. Разрезайте на порционные кусочки и подавайте к столу!

Лимонный пирог на слоеном тесте

Лимонный пирог на слоеном тесте выходит интересным по вкусу, ароматным и привлекательным. Такой пирог можно подавать с чашкой чая, компота и другими любимыми начинками. Для несложного и быстрого приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Тесто слоеное дрожжевое – 500 гр.

Лимон – 2 шт.

Сахар-песок – 180 гр.

Крахмал кукурузный – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Слоеное тесто заранее размораживаем в естественных условиях.

Шаг 2. Лимоны хорошо промываем и режем на небольшие кусочки. Удаляем косточки.

Шаг 3. Отправляем лимонные части в блендер вместе с сахаром. Перемалываем до образования однородной кашицы.

Шаг 4. В полученную массу выкладываем кукурузный крахмал. Перемешиваем до исчезновения комочков.

Шаг 5. От размороженного теста отделяем небольшую часть и режем ее тонкими полосками. Они будут закрывать начинку и украшать пирог.

Шаг 6. Оставшееся тесто выкладываем в форму с бортиками. Вливаем начинку и закрываем решеткой из полос теста. Выпекаем около 30-40 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 7. Лимонный пирог на слоеном тесте готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Творожно-лимонный пирог в духовке

Творожно-лимонный пирог в духовке – это невероятно нежное, воздушное и вкусное лакомство для вашего домашнего стола или праздника. Такой аппетитный пирог никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить его по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Лимон – 2 шт.

Творог – 60 гр.

Яйцо – 3 шт.

Сахар-песок – 180 гр.

Сода – 0,3 ч.л.

Мука – 1 ст.

Маргарин – 120 гр.

Вода – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску разбиваем куриные яйца и всыпаем 150 грамм сахара. Взбиваем миксером.

Шаг 2. Сюда же вливаем растопленный маргарин и хорошенько все перемешиваем.

Шаг 3. Выдавливаем сок одного лимона и выкладываем цедру.

Шаг 4. Сюда же отправляем творог, просеянную муку и соду. Вымешиваем до однородности.

Шаг 5. Переливаем тесто в форму для выпекания и отправляем в разогретую до 180° духовку на 1 час.

Шаг 6. В отдельной посуде соединяем 30 грамм сахара с теплой водой. Перемешиваем и вливаем сюда сок еще одного лимона.

Шаг 7. Достаем пирог из духовки и поливаем его нашей пропиткой. Даем полностью остыть.

Шаг 8. Творожно-лимонный пирог в духовке готов. Можно пробовать!

Вкусный лимонно-апельсиновый пирог

Вкусный лимонно-апельсиновый пирог порадует вас не только ярким вкусом, но и удивительным цитрусовым ароматом. Лакомство идеально подойдет для вашего чаепития или праздника. Порадуйте себя и близких аппетитной выпечкой с помощью нашего проверенного пошагового рецепта.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сахар-песок – 80 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Сахар ванильный – 0,5 ч.л.

Для начинки:

Лимон – 0,5 шт.

Апельсин – 1 шт.

Яйцо – 3 шт.

Сахар-песок – 120 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размягченное сливочное масло соединяем с просеянной мукой, разрыхлителем, сахаром-песком, ванильным сахаром и солью. Взбиваем до однородности.

Шаг 2. Поочередно добавляем в тесто яйца и продолжаем замешивать тесто.

Шаг 3. Плотный ком теста заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник.

Шаг 4. Приступим к приготовлению начинки. Куриные яйца соединяем с сахаром.

Шаг 5. Взбиваем продукты до однородности.

Шаг 6. Добавляем к полученной смеси цедру одного апельсина.

Шаг 7. Также добавляем цедру половины лимона.

Шаг 8. Далее выдавливаем сюда сок половины лимона и сок целого апельсина.

Шаг 9. Хорошенько перемешиваем нашу начинку.

Шаг 10. Достаем тесто из холодильника и тонко раскатываем его.

Шаг 11. Выкладываем тесто в форму с бортиками. Срезаем лишнее по краям.

Шаг 12. На подготовленную основу выливаем нашу начинку.

Шаг 13. Отправляем пирог в разогретую до 180° духовку на 25 минут.

Шаг 14. Вкусный лимонно-апельсиновый пирог готов. Нарезайте и подавайте к столу!