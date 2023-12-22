Литый Спартак: самый простой рецепт мегавкусного торта на Рождество

Литый торт «Спартак» – более простой и вкусный, чем классический. Попробуйте приготовить его на праздники и вы не останетесь разочарованными.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Никакой раскатки коржей не требуется. Тесто просто заливается на противень.

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Литый торт «Спартак»

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 10

Ингредиенты для коржей:

– 4 яйца;

– 150 миллилитров жирной сметаны;

– 1 стакан сахара;

– 6 столовых ложек растопленного масла;

– 1 столовая ложка жидкого меда;

– 1 чайная ложка соды;

– 1 столовая ложка уксуса;

– 4 столовые ложки какао;

– 1,3 стакана муки.

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром до пышности. Добавьте сметану, растопленное масло, мед и тушеную соду. Легко взбейте. Муку смешайте с какао и введите в жидкую массу, перемешайте. Готовое тесто будет, как густая сметана. Выпекайте на силиконовом коврике, щедро смазанной маслом пекарской бумаге или смазанном маргарином противни. Набирайте тесто ложкой и тонко размазывайте. Пеките при 190 градусах ориентировочно 4 – 8 минут. Коржи хорошо отстают, если постоят 30 секунд. Готовые коржи лучше не складывайте один на один, потому что они могут склеиться. Получается примерно 10 коржей по 20 сантиметров в диаметре. Сделайте заварной крем с маслом на 0,6 – 0,7 литра молока. Перемажьте им коржи, положите сверху ровную доску и оставьте на ночь. Утром украсьте по своему вкусу.

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