На праздничный стол: как приготовить слабосоленую красную рыбу за одну ночь

Если любите вкусную соленую рыбку, то попробуйте ее приготовить самостоятельно.

Скоро новогодние праздники, так что пора готовить меню на стол, если вы планируете отмечать праздники с размахом и накрытым столом. И слабосоленая красная рыба приятно разнообразит это меню. Даже если вы предпочитаете простой вкус слабосоленой рыбы, без специй, она оправдает самые лучшие ожидания. Так что следуйте рецепту и приготовьте вкусное угощение. Как ее приготовить, расскажет Фокус.

Слабосоленая красная рыба

Ингредиенты:

500 г красной рыбы;

1 ст. л. соли (30 г);

1/2 ст. л. сахара (15 г);

цедра 1 апельсина или лимона;

1 пучок мелко нарезанного укропа;

1 ст. л. водки (необязательно).

Смешайте в миске сахар и соль. Добавьте цедру лимона, или апельсина (тут выбор за вами) и мелко нарезанный укроп.

Протрите рыбу бумажным полотенцем со стороны кожи и промокните филе.

На дно емкости, в которой будет солиться рыба, насыпьте половину специй. На специи положите рыбу кожей вниз. Посыпьте оставшимися специями рыбу.

Накройте рыбу пищевой пленкой и сверху положите груз.

Поставьте емкость с соленой красной рыбой в холодильник. Через 12 часов достаньте рыбу, промойте под струей холодной воды от специй и хорошо просушите бумажным полотенцем. Ваша рыба готова. Можно мариновать ее и дольше, тогда вкус получится более насыщенным.

В качестве груза можно использовать банку с водой. А чтобы груз распределялся равномерно – сначала прижмите рыбу дощечкой.

Если вы разрежете кусок рыбы на две части, что уложите ее в специях так: первый кусок кожей вниз на специи. Часть специй распределите на нижнее филе, часть на второе филе. Второе филе положите на первое кожей вверх. Остатки специй высыпьте поверх второго куска на кожицу.

Также вы можете приготовить вкусную говядину по рецепту Джейми Оливера.