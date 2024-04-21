ГлавнаяРецептыЕго сметут со стола за секунду: простой рецепт болгарского перца по-корейски Его сметут со стола за секунду: простой рецепт болгарского перца по-корейски На чтение: 2 минуты Маринованный болгарский перец по-корейски – замечательная закуска для праздничного стола. Он готовится очень просто, а вкус имеет невероятный. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Такая закуска – идеальное дополнение к мясным блюдам и гарнирам. Она хорошо разбавит насыщенные вкусы своим ароматом и кислинкой. Будет вкусно Основа весеннего меню: 3 быстрых блюда из морепродуктов на скорую руку Маринованный болгарский перец Время: 50 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 400 граммов красного болгарского перца; – 1 морковь; – 2 красных лука; – 4 зубчика чеснока; – 1 столовая ложка соевого соуса; – 1,5 столовой ложки растительного масла; – 1 столовая ложка яблочного уксуса; – 1 чайная ложка молотого кориандра; – 1 чайная ложка сахара; – 0,5 чайной ложки соли; – 1 столовая ложка белого кунжута; – черный перец по вкусу. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ «Водний Світ», які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим. Адже крабові палички «Водний Світ» люблять усі! Приготовление: Помойте и высушите болгарский перец. Разрежьте его и выньте семена и сердцевину. Нарежьте соломкой, толщиной около 5 – 7 милиметров. Помойте, почистиье и натрите морковку на терке для корейской моркови. Красный лук тоже почистьте и нарежьте тоненькими полукольцами. Смешайте в миске соевый соус, кориандр, сахар, уксус, масло, молотый черный перец, измельченный чеснок, а также соль по вкусу. Сложите в миску все нарезанные овощи и полейте заправкой. Добавьте кунжут. Накройте салат тарелкой и поставьте на нее гнет. Отправьте в холодильник на 4 – 5 часов, а лучше – на ночь. Перед подачей достаньте салат и хорошо перемешайте, чтобы сок равномерно распределился. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить легендарные цвикли из хрена и свеклы. Поделитесь с друзьями