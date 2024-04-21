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Его сметут со стола за секунду: простой рецепт болгарского перца по-корейски

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Его сметут со стола за секунду: простой рецепт болгарского перца по-корейски

Маринованный болгарский перец по-корейски – замечательная закуска для праздничного стола. Он готовится очень просто, а вкус имеет невероятный.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Такая закуска – идеальное дополнение к мясным блюдам и гарнирам. Она хорошо разбавит насыщенные вкусы своим ароматом и кислинкой.

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Маринованный болгарский перец

  • Время: 50 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 400 граммов красного болгарского перца;
– 1 морковь;
– 2 красных лука;
– 4 зубчика чеснока;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– 1,5 столовой ложки растительного масла;
– 1 столовая ложка яблочного уксуса;
– 1 чайная ложка молотого кориандра;
– 1 чайная ложка сахара;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 1 столовая ложка белого кунжута;
– черный перец по вкусу. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ «Водний Світ», які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим. Адже крабові палички «Водний Світ» люблять усі!

Приготовление:

  1. Помойте и высушите болгарский перец. Разрежьте его и выньте семена и сердцевину. Нарежьте соломкой, толщиной около 5 – 7 милиметров.
  2. Помойте, почистиье и натрите морковку на терке для корейской моркови. Красный лук тоже почистьте и нарежьте тоненькими полукольцами.
  3. Смешайте в миске соевый соус, кориандр, сахар, уксус, масло, молотый черный перец, измельченный чеснок, а также соль по вкусу.
  4. Сложите в миску все нарезанные овощи и полейте заправкой. Добавьте кунжут. Накройте салат тарелкой и поставьте на нее гнет. Отправьте в холодильник на 4 – 5 часов, а лучше – на ночь.
  5. Перед подачей достаньте салат и хорошо перемешайте, чтобы сок равномерно распределился.

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