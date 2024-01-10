Домашнее печенье в духовке — это простое в исполнении и очень вкусное лакомство для вашего семейного чаепития. Испечь аппетитное печенье можно разными способами. Лучшие идеи мы собрали для вас в нашей проверенной кулинарной подборке из десяти быстрых и вкусных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.
Домашнее песочное печенье в духовке
Домашнее песочное печенье в духовке получается невероятно нежным. Тающее во рту угощение никого не оставит равнодушным. Подавайте к столу с чашечкой горячего чая или другими горячими напитками. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.
Ингредиенты –+4 порц.
- Мука 280 гр.
- Мука для раскатывания теста
- Масло сливочное 1510 гр.
- Яйцо куриное 2 шт.
- Сахар-песок 80 гр.
- Разрыхлитель 1 ч.л.
- Соль 1 щепотка
Шаги 60 мин.
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Печенье в духовке легко можно приготовить в домашних условиях. Режем сливочное масло кубиком и оставляем его на 30 минут при комнатной температуре для размягчения.
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Взбиваем яйца с сахаром до получения пышной пены. Постепенно добавляем сюда размягченное сливочное масло и продолжаем взбивать.
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Просеиваем сюда муку с разрыхлителем и солью. Вымешиваем тесто с помощью миксера.
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Затем руками замешиваем плотный мягкий ком. Оборачиваем его в пищевую пленку и убираем в холодильник на 30 минут.
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Раскатываем тесто в тонкий пласт.
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Вырезаем из теста печенье и перекладываем его на противень с пергаментом.
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Выпекаем угощение 15 минут при температуре 180°.
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Домашнее песочное печенье в духовке готово. Угощайтесь!
Овсяное печенье в домашних условиях
Овсяное печенье в домашних условиях – это вкусное и питательное угощение, которое точно оценят ваши близкие или гости. Подавайте лакомство с чашечкой горячего чая. Приготовить его в домашних условиях несложно. Для этого берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 1 час 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Хлопья овсяные — 220 гр.
- Масло сливочное — 100 гр.
- Сахар тростниковый — 50 гр.
- Яйцо — 1 шт.
- Разрыхлитель — 1 ч.л.
- Соль — 1 щепотка.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.
Шаг 2. Овсяные хлопья перемалываем в блендере или кофемолке.
Шаг 3. К полученной смеси добавляем разрыхлитель и перемешиваем.
Шаг 4. Размягченное сливочное масло соединяем с солью и сахаром. Тщательно вымешиваем до однородности.
Шаг 5. В массу из масла добавляем куриное яйцо.
Шаг 6. Вымешиваем заготовку до однородности.
Шаг 7. Соединяем масляную массу с овсяной смесью.
Шаг 8. Вымешиваем однородное тесто. Прикрываем его пленкой и убираем на 1 час в холодильник.
Шаг 9. Лепим из теста небольшие шарики. Для этого удобно использовать мерную ложку.
Шаг 10. Шарики выкладываем на противень с пергаментом.
Шаг 11. Каждый шарик придавливаем рукой, придавая форму плоского круга.
Шаг 12. Выпекаем угощение 20 минут при температуре 180°.
Шаг 13. Овсяное печенье в домашних условиях готово. Можно пробовать!
Мягкое и воздушное печенье в духовке
Мягкое и воздушное печенье в духовке — это невероятно вкусное и несложное в исполнении лакомство. Если хотите приятно удивить близких аппетитным угощением, берите на заметку наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями. Никто не сможет устоять!
Время готовки – 35 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Мука — 200 гр.
- Яйцо — 1 шт.
- Соль — 1 щепотка.
- Сметана — 3 ст.л.
- Мед — 1 ст.л.
- Сода — 1 щепотка.
- Сахар — 1 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В глубокой миске соединяем куриное яйцо, соль и сахар.
Шаг 2. Взбиваем продукты венчиком и выкладываем сюда сметану. Перемешиваем.
Шаг 3. Муку соединяем с содой и хорошо перемешиваем.
Шаг 4. Растапливаем мед на водяной бане или в микроволновке. Переливаем его в смесь из яйца и сметаны. Перемешиваем.
Шаг 5. Просеиваем сюда муку с содой.
Шаг 6. Замешиваем однородное плотное тесто.
Шаг 7. Тесто делим на небольшие шарики. Придавливаем их вилкой и выкладываем на противень.
Шаг 8. Выпекаем 15 минут при температуре 190°.
Шаг 9. Мягкое и воздушное печенье в духовке готово. Подавайте к столу с чашечкой чая!
Быстрое творожное печенье с сахаром
Быстрое творожное печенье с сахаром несложно приготовить в домашних условиях. Такое угощение порадует нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Обязательно берите на заметку нашу проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких!
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Творог — 300 гр.
- Масло сливочное — 100 гр.
- Сахар ванильный — 1 ч.л.
- Мука — 250 гр.
- Разрыхлитель — 10 гр.
- Соль — 1 щепотка.
- Сахар — 100 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Соединяем творог, размягченное сливочное масло, соль и ванильный сахар. Тщательно вымешиваем продукты.
Шаг 2. Отдельно просеиваем муку с разрыхлителем. Постепенно отправляем сухую смесь к творожной.
Шаг 3. Замешиваем однородное мягкое тесто.
Шаг 4. Делим тесто на две части и каждую раскатываем в тонкий пласт. Посыпаем пласты теста сахаром.
Шаг 5. Каждый пласт с сахаром сворачиваем в плотный рулет. Нарезаем рулеты небольшими кусочками.
Шаг 6. Заготовки кладем на противень с пергаментом разрезом вверх. Выпекаем в разогретой до 180° духовке около 20-25 минут.
Шаг 7. Быстрое творожное печенье с сахаром готово. Угощайтесь!
Мягкое и нежное печенье на сметане
Мягкое и нежное печенье на сметане — это вкусное, аппетитное и несложное в исполнении лакомство. Если хотите порадовать домашних интересным угощением, берите на заметку наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями. Равнодушных не останется!
Время готовки – 35 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Сметана — 1 ст.
- Мука – 2-3 ст.
- Сахар – 3/4 ст.
- Сода — 0,5 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.
Шаг 2. Просеиваем муку с содой через мелкое металлическое сито.
Шаг 3. Соединяем сметану с сахаром и взбиваем до однородности.
Шаг 4. Сюда постепенно вводим муку и перемешиваем.
Шик 5. Замешиваем однородная густое тесто.
Шаг 6. Полученную массу делим на две равные части.
Шаг 7. Каждую часть раскатываем в тонкий пласт. Из них вырезаем одинаковые круги.
Шаг 8. Складываем круги на противень. На каждый круг кладем еще один.
Шаг 9. Готовим при температуре 200° около 10-13 минут до небольшого румянца.
Шаг 10. Мягкое и нежное печенье на сметане готово. Подавайте к столу!
Вкусное имбирное печенье в домашних условиях
Вкусное имбирное печенье в домашних условиях получается невероятно ароматным и интересным по вкусу. Такое лакомство послужит отличным поводом собрать близких за чашечкой горячего чая. Для приготовления десерта используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 35 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Мука — 250 гр.
- Корень имбиря молотый — 1 ч.л.
- Масло сливочное — 50 гр.
- Сахар — 100 гр.
- Яйцо — 1 шт.
- Сода — 0,5 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Размягченное сливочное масло кладем в глубокую миску. Дополняем его сахаром, имбирем и тщательно разминаем вилкой.
Шаг 2. Разминаем массу до однородного состава.
Шаг 3. Разбиваем сюда куриное яйцо.
Шаг 4. Хорошенько продолжаем разминать содержимое, чтобы яйцо смешалось с массой из масла.
Шаг 5. Постепенно просеиваем сюда муку с содой и начинаем перемешивать.
Шаг 6. Замешиваем мягкое однородное тесто.
Шаг 7. Раскатываем тесто в тонкий пласт и вырезаем из него печенье. Можно использовать фигурные формочки.
Шаг 8. Перекладываем заготовки на противень и отправляем в разогретую до 220° духовку на 15 минут.
Шаг 9. Вкусное имбирное печенье в домашних условиях готово. Пробуйте и оценивайте вкус!
Печенье Курабье
Печенье Курабье — это популярное и любимое многими лакомство, которое несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенную кулинарную идею из нашей подборки. Готовый продукт выйдет нежным и невероятно аппетитным. Подавайте к чаю!
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Мука — 200 гр.
- Масло сливочное — 120 гр.
- Яйцо — 1 шт.
- Сахар ванильный — 1 ч.л.
- Пудра сахарная — 60 гр.
- Соль — 1 щепотка.
- Разрыхлитель — 0,5 ч.л.
- Варенье — по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Сливочное масло комнатной температуры взбиваем миксером до получения пышной массы.
Шаг 2. Высыпаем сюда сахарную пудру, ванильный сахар и соль. Продолжаем взбивать около 2-3 минут.
Шаг 3. Разбиваем сюда куриное яйцо и продолжаем взбивать.
Шаг 4. Просеиваем муку с разрыхлителем. Добавляем смесь в общую массу и снова перемешиваем.
Шаг 5. Вымешиваем тесто до полной однородности.
Шаг 6. Погружаем массу в кондитерский мешок.
Шаг 7. С помощью насадки звезда, выдавливаем тесто на противень с пергаментом.
Шаг 8. По центру каждой заготовки делаем углубление с помощью пальца.
Шаг 9. Углубление наполняем вареньем или джемом. Выпекаем 10 минут при температуре 190 градусов.
Шаг 10. Печенье Курабье готово. Угощайтесь!
Шоколадное печенье в духовке
Шоколадное печенье в духовке — это простой способ порадовать близких вкусным и аппетитным лакомством. Такое угощение понравится как взрослым, так и детям. Для быстрого приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Мука — 250 гр.
- Какао-порошок — 70 гр.
- Соль — 1 щепотка.
- Сахар — 200 гр.
- Масло сливочное — 220 гр.
- Сахар ванильный — 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Размягченное сливочное масло кладем в чашу блендера. Сюда же добавляем сахар, соль. Взбиваем до однородности.
Шаг 2. В отдельную миску просеиваем муку и добавляем к ней какао-порошок. Перемешиваем сухую смесь.
Шаг 3. Сухую смесь высыпаем в размягченное взбитое масло. Взбиваем все в блендере.
Шаг 4. Замешиваем тугое однородное тесто.
Шаг 5. Тесто делим на небольшие кусочки и скатываем их в шарики.
Шаг 6. Перекладываем заготовки на противень и выпекаем 20 минут при температуре 160°.
Шаг 7. Шоколадное печенье в духовке готово. Скорее пробуйте!
Быстрое и вкусное печенье на кефире в духовке
Быстрое и вкусное печенье на кефире в духовке — это несложное в исполнении лакомство, которое каждый сможет испечь в домашних условиях. Если хотите приятно удивить близких аппетитным угощением, берите на заметку наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Мука – 600-700 гр.
- Кефир — 250 мл.
- Сахар — 200 гр.
- Сода — 1 ч.л.
- Масло сливочное/маргарин — 150 гр.
- Сахар ванильный — 10 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Просеиваем муку и перемешиваем ее с солью и ванильным сахаром.
Шаг 2. Любым подходящим способом растапливаем сливочное масло. Можно использовать микроволновку или водяную баню.
Шаг 3. Кефир соединяем с растопленным маслом и сахаром. Добавляем сюда соду и перемешиваем.
Шаг 4. Постепенно вливаем жидкую смесь в муку и начинаем перемешивать.
Шаг 5. Руками замешиваем однородное мягкое тесто.
Шаг 6. Готовое тесто раскатываем в тонкий пласт. Вырезаем из него небольшое печенье. Можно использовать фигурные формочки.
Шаг 7. Заготовки перекладываем на противень.
Шаг 8. Выпекаем угощение 20 минут при температуре 180°.
Шаг 9. Быстрое и вкусное печенье на кефире в духовке готово. Подавайте к столу!
Домашнее печенье на сливочном масле
Домашнее печенье на сливочном масле получается невероятно нежным и приятным по вкусу. Такое лакомство послужит отличным поводом собрать близких за чашечкой горячего чая. Для приготовления печенья используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 15 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Мука — 160 гр.
- Масло сливочное — 125 гр.
- Сахар — 100 гр.
- Яйцо — 1 шт.
- Экстракт ванильный — 0,5 ч.л.
- Соль — ¼ ч.л.
- Шоколад — 70 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Сливочное масло режем небольшим кубиком и оставляем его на 30 минут для размягчения.
Шаг 2. Размягченное масло взбиваем с сахаром. Добавляем сюда яйцо и ванильный экстракт, тщательно перемешиваем.
Шаг 3. Просеиваем сюда муку с солью. Быстро перемешиваем массу до однородности.
Шаг 4. Тесто держим в холодильнике 1 час, а затем его тонко раскатываем. Вырезаем небольшое печенье.
Шаг 5. Выпекаем заготовки при температуре 170° 15 минут.
Шаг 6. Дальше угощение обмазываем растопленным шоколадом.
Шаг 7. Домашнее печенье на сливочном масле готово. Можно пробовать!