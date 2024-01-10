Домашнее печенье в духовке — это простое в исполнении и очень вкусное лакомство для вашего семейного чаепития. Испечь аппетитное печенье можно разными способами. Лучшие идеи мы собрали для вас в нашей проверенной кулинарной подборке из десяти быстрых и вкусных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Домашнее песочное печенье в духовке

Домашнее песочное печенье в духовке получается невероятно нежным. Тающее во рту угощение никого не оставит равнодушным. Подавайте к столу с чашечкой горячего чая или другими горячими напитками. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Ингредиенты –+4 порц.

Мука 280 гр.

Мука для раскатывания теста

Масло сливочное 1510 гр.

Яйцо куриное 2 шт.

Сахар-песок 80 гр.

Разрыхлитель 1 ч.л.

Соль 1 щепотка

Шаги 60 мин.

Печенье в духовке легко можно приготовить в домашних условиях. Режем сливочное масло кубиком и оставляем его на 30 минут при комнатной температуре для размягчения. Взбиваем яйца с сахаром до получения пышной пены. Постепенно добавляем сюда размягченное сливочное масло и продолжаем взбивать. Просеиваем сюда муку с разрыхлителем и солью. Вымешиваем тесто с помощью миксера. Затем руками замешиваем плотный мягкий ком. Оборачиваем его в пищевую пленку и убираем в холодильник на 30 минут. Раскатываем тесто в тонкий пласт. Вырезаем из теста печенье и перекладываем его на противень с пергаментом. Выпекаем угощение 15 минут при температуре 180°. Домашнее песочное печенье в духовке готово. Угощайтесь!

Овсяное печенье в домашних условиях

Овсяное печенье в домашних условиях – это вкусное и питательное угощение, которое точно оценят ваши близкие или гости. Подавайте лакомство с чашечкой горячего чая. Приготовить его в домашних условиях несложно. Для этого берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Хлопья овсяные — 220 гр.

Масло сливочное — 100 гр.

Сахар тростниковый — 50 гр.

Яйцо — 1 шт.

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Соль — 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Овсяные хлопья перемалываем в блендере или кофемолке.

Шаг 3. К полученной смеси добавляем разрыхлитель и перемешиваем.

Шаг 4. Размягченное сливочное масло соединяем с солью и сахаром. Тщательно вымешиваем до однородности.

Шаг 5. В массу из масла добавляем куриное яйцо.

Шаг 6. Вымешиваем заготовку до однородности.

Шаг 7. Соединяем масляную массу с овсяной смесью.

Шаг 8. Вымешиваем однородное тесто. Прикрываем его пленкой и убираем на 1 час в холодильник.

Шаг 9. Лепим из теста небольшие шарики. Для этого удобно использовать мерную ложку.

Шаг 10. Шарики выкладываем на противень с пергаментом.

Шаг 11. Каждый шарик придавливаем рукой, придавая форму плоского круга.

Шаг 12. Выпекаем угощение 20 минут при температуре 180°.

Шаг 13. Овсяное печенье в домашних условиях готово. Можно пробовать!

Мягкое и воздушное печенье в духовке

Мягкое и воздушное печенье в духовке — это невероятно вкусное и несложное в исполнении лакомство. Если хотите приятно удивить близких аппетитным угощением, берите на заметку наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями. Никто не сможет устоять!

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука — 200 гр.

Яйцо — 1 шт.

Соль — 1 щепотка.

Сметана — 3 ст.л.

Мед — 1 ст.л.

Сода — 1 щепотка.

Сахар — 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем куриное яйцо, соль и сахар.

Шаг 2. Взбиваем продукты венчиком и выкладываем сюда сметану. Перемешиваем.

Шаг 3. Муку соединяем с содой и хорошо перемешиваем.

Шаг 4. Растапливаем мед на водяной бане или в микроволновке. Переливаем его в смесь из яйца и сметаны. Перемешиваем.

Шаг 5. Просеиваем сюда муку с содой.

Шаг 6. Замешиваем однородное плотное тесто.

Шаг 7. Тесто делим на небольшие шарики. Придавливаем их вилкой и выкладываем на противень.

Шаг 8. Выпекаем 15 минут при температуре 190°.

Шаг 9. Мягкое и воздушное печенье в духовке готово. Подавайте к столу с чашечкой чая!

Быстрое творожное печенье с сахаром

Быстрое творожное печенье с сахаром несложно приготовить в домашних условиях. Такое угощение порадует нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Обязательно берите на заметку нашу проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Творог — 300 гр.

Масло сливочное — 100 гр.

Сахар ванильный — 1 ч.л.

Мука — 250 гр.

Разрыхлитель — 10 гр.

Соль — 1 щепотка.

Сахар — 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соединяем творог, размягченное сливочное масло, соль и ванильный сахар. Тщательно вымешиваем продукты.

Шаг 2. Отдельно просеиваем муку с разрыхлителем. Постепенно отправляем сухую смесь к творожной.

Шаг 3. Замешиваем однородное мягкое тесто.

Шаг 4. Делим тесто на две части и каждую раскатываем в тонкий пласт. Посыпаем пласты теста сахаром.

Шаг 5. Каждый пласт с сахаром сворачиваем в плотный рулет. Нарезаем рулеты небольшими кусочками.

Шаг 6. Заготовки кладем на противень с пергаментом разрезом вверх. Выпекаем в разогретой до 180° духовке около 20-25 минут.

Шаг 7. Быстрое творожное печенье с сахаром готово. Угощайтесь!

Мягкое и нежное печенье на сметане

Мягкое и нежное печенье на сметане — это вкусное, аппетитное и несложное в исполнении лакомство. Если хотите порадовать домашних интересным угощением, берите на заметку наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями. Равнодушных не останется!

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Сметана — 1 ст.

Мука – 2-3 ст.

Сахар – 3/4 ст.

Сода — 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Просеиваем муку с содой через мелкое металлическое сито.

Шаг 3. Соединяем сметану с сахаром и взбиваем до однородности.

Шаг 4. Сюда постепенно вводим муку и перемешиваем.

Шик 5. Замешиваем однородная густое тесто.

Шаг 6. Полученную массу делим на две равные части.

Шаг 7. Каждую часть раскатываем в тонкий пласт. Из них вырезаем одинаковые круги.

Шаг 8. Складываем круги на противень. На каждый круг кладем еще один.

Шаг 9. Готовим при температуре 200° около 10-13 минут до небольшого румянца.

Шаг 10. Мягкое и нежное печенье на сметане готово. Подавайте к столу!

Вкусное имбирное печенье в домашних условиях

Вкусное имбирное печенье в домашних условиях получается невероятно ароматным и интересным по вкусу. Такое лакомство послужит отличным поводом собрать близких за чашечкой горячего чая. Для приготовления десерта используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука — 250 гр.

Корень имбиря молотый — 1 ч.л.

Масло сливочное — 50 гр.

Сахар — 100 гр.

Яйцо — 1 шт.

Сода — 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размягченное сливочное масло кладем в глубокую миску. Дополняем его сахаром, имбирем и тщательно разминаем вилкой.

Шаг 2. Разминаем массу до однородного состава.

Шаг 3. Разбиваем сюда куриное яйцо.

Шаг 4. Хорошенько продолжаем разминать содержимое, чтобы яйцо смешалось с массой из масла.

Шаг 5. Постепенно просеиваем сюда муку с содой и начинаем перемешивать.

Шаг 6. Замешиваем мягкое однородное тесто.

Шаг 7. Раскатываем тесто в тонкий пласт и вырезаем из него печенье. Можно использовать фигурные формочки.

Шаг 8. Перекладываем заготовки на противень и отправляем в разогретую до 220° духовку на 15 минут.

Шаг 9. Вкусное имбирное печенье в домашних условиях готово. Пробуйте и оценивайте вкус!

Печенье Курабье

Печенье Курабье — это популярное и любимое многими лакомство, которое несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенную кулинарную идею из нашей подборки. Готовый продукт выйдет нежным и невероятно аппетитным. Подавайте к чаю!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука — 200 гр.

Масло сливочное — 120 гр.

Яйцо — 1 шт.

Сахар ванильный — 1 ч.л.

Пудра сахарная — 60 гр.

Соль — 1 щепотка.

Разрыхлитель — 0,5 ч.л.

Варенье — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сливочное масло комнатной температуры взбиваем миксером до получения пышной массы.

Шаг 2. Высыпаем сюда сахарную пудру, ванильный сахар и соль. Продолжаем взбивать около 2-3 минут.

Шаг 3. Разбиваем сюда куриное яйцо и продолжаем взбивать.

Шаг 4. Просеиваем муку с разрыхлителем. Добавляем смесь в общую массу и снова перемешиваем.

Шаг 5. Вымешиваем тесто до полной однородности.

Шаг 6. Погружаем массу в кондитерский мешок.

Шаг 7. С помощью насадки звезда, выдавливаем тесто на противень с пергаментом.

Шаг 8. По центру каждой заготовки делаем углубление с помощью пальца.

Шаг 9. Углубление наполняем вареньем или джемом. Выпекаем 10 минут при температуре 190 градусов.

Шаг 10. Печенье Курабье готово. Угощайтесь!

Шоколадное печенье в духовке

Шоколадное печенье в духовке — это простой способ порадовать близких вкусным и аппетитным лакомством. Такое угощение понравится как взрослым, так и детям. Для быстрого приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука — 250 гр.

Какао-порошок — 70 гр.

Соль — 1 щепотка.

Сахар — 200 гр.

Масло сливочное — 220 гр.

Сахар ванильный — 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размягченное сливочное масло кладем в чашу блендера. Сюда же добавляем сахар, соль. Взбиваем до однородности.

Шаг 2. В отдельную миску просеиваем муку и добавляем к ней какао-порошок. Перемешиваем сухую смесь.

Шаг 3. Сухую смесь высыпаем в размягченное взбитое масло. Взбиваем все в блендере.

Шаг 4. Замешиваем тугое однородное тесто.

Шаг 5. Тесто делим на небольшие кусочки и скатываем их в шарики.

Шаг 6. Перекладываем заготовки на противень и выпекаем 20 минут при температуре 160°.

Шаг 7. Шоколадное печенье в духовке готово. Скорее пробуйте!

Быстрое и вкусное печенье на кефире в духовке

Быстрое и вкусное печенье на кефире в духовке — это несложное в исполнении лакомство, которое каждый сможет испечь в домашних условиях. Если хотите приятно удивить близких аппетитным угощением, берите на заметку наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 600-700 гр.

Кефир — 250 мл.

Сахар — 200 гр.

Сода — 1 ч.л.

Масло сливочное/маргарин — 150 гр.

Сахар ванильный — 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку и перемешиваем ее с солью и ванильным сахаром.

Шаг 2. Любым подходящим способом растапливаем сливочное масло. Можно использовать микроволновку или водяную баню.

Шаг 3. Кефир соединяем с растопленным маслом и сахаром. Добавляем сюда соду и перемешиваем.

Шаг 4. Постепенно вливаем жидкую смесь в муку и начинаем перемешивать.

Шаг 5. Руками замешиваем однородное мягкое тесто.

Шаг 6. Готовое тесто раскатываем в тонкий пласт. Вырезаем из него небольшое печенье. Можно использовать фигурные формочки.

Шаг 7. Заготовки перекладываем на противень.

Шаг 8. Выпекаем угощение 20 минут при температуре 180°.

Шаг 9. Быстрое и вкусное печенье на кефире в духовке готово. Подавайте к столу!

Домашнее печенье на сливочном масле

Домашнее печенье на сливочном масле получается невероятно нежным и приятным по вкусу. Такое лакомство послужит отличным поводом собрать близких за чашечкой горячего чая. Для приготовления печенья используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука — 160 гр.

Масло сливочное — 125 гр.

Сахар — 100 гр.

Яйцо — 1 шт.

Экстракт ванильный — 0,5 ч.л.

Соль — ¼ ч.л.

Шоколад — 70 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сливочное масло режем небольшим кубиком и оставляем его на 30 минут для размягчения.

Шаг 2. Размягченное масло взбиваем с сахаром. Добавляем сюда яйцо и ванильный экстракт, тщательно перемешиваем.

Шаг 3. Просеиваем сюда муку с солью. Быстро перемешиваем массу до однородности.

Шаг 4. Тесто держим в холодильнике 1 час, а затем его тонко раскатываем. Вырезаем небольшое печенье.

Шаг 5. Выпекаем заготовки при температуре 170° 15 минут.

Шаг 6. Дальше угощение обмазываем растопленным шоколадом.

Шаг 7. Домашнее печенье на сливочном масле готово. Можно пробовать!