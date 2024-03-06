Родом из Китая: пошаговый рецепт вкусных пельменей

Считается, что именно в Китае впервые придумали готовить блюдо из отварного теста с фаршем внутри. Но в каждой культуре есть подобное блюдо.

Пельмени несомненно напоминают вареники. Но готовят их обычно небольшими, и компактными. Больше похожими на равиоли, чем на вареники. И пельмени обычно готовят с сырым фаршем с приправами. Лучше всего брать смесь свинины и говядины. Приятно, что пельмени можно замораживать впрок. Рецептом поделились на сайте Shefkuhar.

Пельмени

Ингредиенты:

300 г мякоти говядины;

300 г мякоти свинины;

одна луковица;

2 зубчика чеснока;

соль, свежемолотый черный перец;

масло, сметана и уксус для подачи.

Для теста:

600 г муки;

2 ст. л. растительного масла;

1 ч. л. соли.

Сначала приготовьте тесто. Просейте половину муки с солью на доску, сделайте углубление, добавьте растительное масло. Подливая ледяную воду (примерно 1 стакан), замесите однородное мягкое тесто. Дайте ему отдохнуть полчаса, потом всыпьте оставшуюся муку и вымешивайте 10 минут. После оставьте еще на полчаса.

Для фарша проверните через мясорубку с мелкой решеткой мясо. Или возьмите сразу готовый фарш. Очистите и натрите лук и чеснок на терке. Смешайте мясной фарш с луком и чесноком, щедро посолите и поперчите. Поставьте фарш в холодильник на 15 минут.

Скатайте из теста колбаску диаметром 2 см, нарежьте ее поперек на кусочки толщиной 1 см. Присыпьте кусочки мукой и раскатайте в круглые тонкие лепешки на присыпанной мукой поверхности.

В центр каждого кружка выложите по ложке фарша. Защипните края, так как на вареники, а потом слепите два острых угла, чтобы у вас получились круглые пельмени.

Варите пельмени небольшими порциями в большой кастрюле с большим количеством кипящей подсоленной воды. И не забывайте перемешивать, чтобы они не прилипали. Пельмени обычно готовы уже через 10 минут после повторного закипания. Подавайте с маслом, сметаной и уксусом.

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