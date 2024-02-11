Лучше, чем пицца. Новый завтрак за 5 минут: моя семья в восторге от него

Оладьи до сих пор остаются одним из самых популярных блюд для завтрака. На постоянной основе оладьи заказывают в доставках, покупают в магазинах. Однако, лучше домашних оладий не придумали.
К сожалению, все реже домохозяйки готовят оладьи для своих домочадцев. Вероятно, дело в неправильных рецептах. Из-за некоторых тонкостей приготовления, оладьи могут получаться невкусными. Например, при неправильном подборе продуктов.
Если вам не нравятся типичные оладьи со сметаной и сгущенным молоком, стоит их разнообразить колбасой и сыром. Создадим оладьи с начинкой из колбасы и сыра.
Ингредиенты для оладий с колбасой:
- колбаса — 50 г;
- сыр — 50 г;
- петрушка — небольшой пучок;
- зеленый лук — пучок;
- помидор — шт.;
- яйца — 3 шт.;
- сметана — 3 ст.л.;
- соль — щепотка;
- перец — щепотка;
- пищевая сода — ½ ч.л.;
- мука — 3 ст.л.
Приготовление оладий с колбасой:
Нарезаем маленьким кубиком колбасу, натираем на мелкой терке сыр. Шинкуем мелко пучок петрушки, зеленый лук.
Нарезаем маленьким кубиком помидор, смешиваем с сыром, колбасой и зеленью. В миску разбиваем яйца, высыпаем соль и перец, сметану и пищевую соду, взбиваем до однородности.
Высыпаем в миску муку и замешиваем жидкое тесто.
Выкладываем начинку из колбасы и сыра в тесто, смешиваем.
В сковороду с растительным маслом выкладываем небольшие порции теста.
Обжариваем оладьи с обеих сторон до золотистого цвета.
Получаются оладьи с начинкой в виде колбасы и сыра. Это отличная замена классическим оладьям.