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Лучше, чем пицца. Новый завтрак за 5 минут: моя семья в восторге от него

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Лучше, чем пицца. Новый завтрак за 5 минут: моя семья в восторге от него

Оладьи до сих пор остаются одним из самых популярных блюд для завтрака. На постоянной основе оладьи заказывают в доставках, покупают в магазинах. Однако, лучше домашних оладий не придумали.

К сожалению, все реже домохозяйки готовят оладьи для своих домочадцев. Вероятно, дело в неправильных рецептах. Из-за некоторых тонкостей приготовления, оладьи могут получаться невкусными. Например, при неправильном подборе продуктов.

Если вам не нравятся типичные оладьи со сметаной и сгущенным молоком, стоит их разнообразить колбасой и сыром. Создадим оладьи с начинкой из колбасы и сыра.

Ингредиенты для оладий с колбасой:

  • колбаса — 50 г;
  • сыр — 50 г;
  • петрушка — небольшой пучок;
  • зеленый лук — пучок;
  • помидор — шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • сметана — 3 ст.л.;
  • соль — щепотка;
  • перец — щепотка;
  • пищевая сода — ½ ч.л.;
  • мука — 3 ст.л.

Приготовление оладий с колбасой:

Нарезаем маленьким кубиком колбасу, натираем на мелкой терке сыр. Шинкуем мелко пучок петрушки, зеленый лук.

Нарезаем маленьким кубиком помидор, смешиваем с сыром, колбасой и зеленью. В миску разбиваем яйца, высыпаем соль и перец, сметану и пищевую соду, взбиваем до однородности.

Высыпаем в миску муку и замешиваем жидкое тесто.

Лучше, чем пицца. Новый завтрак за 5 минут: моя семья в восторге от него

Выкладываем начинку из колбасы и сыра в тесто, смешиваем.

В сковороду с растительным маслом выкладываем небольшие порции теста.

Лучше, чем пицца. Новый завтрак за 5 минут: моя семья в восторге от него

Обжариваем оладьи с обеих сторон до золотистого цвета.

Лучше, чем пицца. Новый завтрак за 5 минут: моя семья в восторге от него

Получаются оладьи с начинкой в виде колбасы и сыра. Это отличная замена классическим оладьям.

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