Лучше, чем пицца. Новый завтрак за 5 минут: моя семья в восторге от него

Оладьи до сих пор остаются одним из самых популярных блюд для завтрака. На постоянной основе оладьи заказывают в доставках, покупают в магазинах. Однако, лучше домашних оладий не придумали.

К сожалению, все реже домохозяйки готовят оладьи для своих домочадцев. Вероятно, дело в неправильных рецептах. Из-за некоторых тонкостей приготовления, оладьи могут получаться невкусными. Например, при неправильном подборе продуктов.

Если вам не нравятся типичные оладьи со сметаной и сгущенным молоком, стоит их разнообразить колбасой и сыром. Создадим оладьи с начинкой из колбасы и сыра.

Ингредиенты для оладий с колбасой:

колбаса — 50 г;

сыр — 50 г;

петрушка — небольшой пучок;

зеленый лук — пучок;

помидор — шт.;

яйца — 3 шт.;

сметана — 3 ст.л.;

соль — щепотка;

перец — щепотка;

пищевая сода — ½ ч.л.;

мука — 3 ст.л.

Приготовление оладий с колбасой:

Нарезаем маленьким кубиком колбасу, натираем на мелкой терке сыр. Шинкуем мелко пучок петрушки, зеленый лук.

Нарезаем маленьким кубиком помидор, смешиваем с сыром, колбасой и зеленью. В миску разбиваем яйца, высыпаем соль и перец, сметану и пищевую соду, взбиваем до однородности.

Высыпаем в миску муку и замешиваем жидкое тесто.

Выкладываем начинку из колбасы и сыра в тесто, смешиваем.

В сковороду с растительным маслом выкладываем небольшие порции теста.

Обжариваем оладьи с обеих сторон до золотистого цвета.

Получаются оладьи с начинкой в виде колбасы и сыра. Это отличная замена классическим оладьям.