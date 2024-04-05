ГлавнаяРецептыБуцики: как приготовить старинное украинское блюдо, после которого все оближут тарелки Буцики: как приготовить старинное украинское блюдо, после которого все оближут тарелки На чтение: 1 минута Буцики — древнеукраинское блюдо из муки. Их можно готовить с жареным луком, шкварками, или сделать сладкими, добавив варенье, изюм, свежие или сушеные ягоды. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Кроме этого, в тесто можно добавить сок из шпината – тогда буцики будут зеленые. А свекольный сок окрасит их в розовый цвет. Стоит попробовать 4 рецепта с селедкой ТМ «Водный Мир», от которых все будут в восторге Буцики – старинный рецепт Время: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 250 граммов муки; – 0,5 чайной ложки соли; – 0,3 чайной ложки соды; – 2 трети чайной ложки уксуса; – 150 миллилитров молока; – 50 граммов масла 82%. Приготовление: Просейте муку в миску. Добавьте к ней соду, погашенную уксусом. Далее влейте теплое молоко и всыпьте соль. Замесите тесто. Добавьте в тесто размягченное масло и замесите еще раз. При необходимости добавьте муку – тесто не должно прилипать к рукам. Оставьте его на 30 минут, накрыв полотенцем. Доску или столешницу посыпьте мукой. Выложите на нее тесто, раскатайте его толщиной 3 миллиметра и нарежьте квадратиками. Каждый квадратик сложите вдвое и защелкните два его уголка. Бросьте буцики в кастрюлю с кипятком и варите, пока не всплывут. Затем разогрейте на сковороде масло, выложите отваренные буцики и обжарьте с обеих сторон. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить необыкновенный салат из кукурузы. Поделитесь с друзьями