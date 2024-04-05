Буцики: как приготовить старинное украинское блюдо, после которого все оближут тарелки

Буцики — древнеукраинское блюдо из муки. Их можно готовить с жареным луком, шкварками, или сделать сладкими, добавив варенье, изюм, свежие или сушеные ягоды.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Кроме этого, в тесто можно добавить сок из шпината – тогда буцики будут зеленые. А свекольный сок окрасит их в розовый цвет.

Стоит попробовать 4 рецепта с селедкой ТМ «Водный Мир», от которых все будут в восторге

Буцики – старинный рецепт

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов муки;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 0,3 чайной ложки соды;

– 2 трети чайной ложки уксуса;

– 150 миллилитров молока;

– 50 граммов масла 82%.

Приготовление:

Просейте муку в миску. Добавьте к ней соду, погашенную уксусом. Далее влейте теплое молоко и всыпьте соль. Замесите тесто. Добавьте в тесто размягченное масло и замесите еще раз. При необходимости добавьте муку – тесто не должно прилипать к рукам. Оставьте его на 30 минут, накрыв полотенцем. Доску или столешницу посыпьте мукой. Выложите на нее тесто, раскатайте его толщиной 3 миллиметра и нарежьте квадратиками. Каждый квадратик сложите вдвое и защелкните два его уголка. Бросьте буцики в кастрюлю с кипятком и варите, пока не всплывут. Затем разогрейте на сковороде масло, выложите отваренные буцики и обжарьте с обеих сторон.

Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить необыкновенный салат из кукурузы.