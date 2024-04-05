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Буцики: как приготовить старинное украинское блюдо, после которого все оближут тарелки

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Буцики: как приготовить старинное украинское блюдо, после которого все оближут тарелки

Буцики: как приготовить старинное украинское блюдо, после которого все оближут тарелки

Буцики — древнеукраинское блюдо из муки. Их можно готовить с жареным луком, шкварками, или сделать сладкими, добавив варенье, изюм, свежие или сушеные ягоды.

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Кроме этого, в тесто можно добавить сок из шпината – тогда буцики будут зеленые. А свекольный сок окрасит их в розовый цвет.

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Буцики – старинный рецепт

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 250 граммов муки;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 0,3 чайной ложки соды;
– 2 трети чайной ложки уксуса;
– 150 миллилитров молока;
– 50 граммов масла 82%.

Приготовление:

  1. Просейте муку в миску. Добавьте к ней соду, погашенную уксусом. Далее влейте теплое молоко и всыпьте соль. Замесите тесто.
  2. Добавьте в тесто размягченное масло и замесите еще раз. При необходимости добавьте муку – тесто не должно прилипать к рукам. Оставьте его на 30 минут, накрыв полотенцем.
  3. Доску или столешницу посыпьте мукой. Выложите на нее тесто, раскатайте его толщиной 3 миллиметра и нарежьте квадратиками. Каждый квадратик сложите вдвое и защелкните два его уголка.
  4. Бросьте буцики в кастрюлю с кипятком и варите, пока не всплывут. Затем разогрейте на сковороде масло, выложите отваренные буцики и обжарьте с обеих сторон.

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