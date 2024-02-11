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Рецепт: Запеченная форель с розмарином — очень вкусно и полезно

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Рецепт: Запеченная форель с розмарином — очень вкусно и полезно

Ингредиенты:
форель — 500 гр;
масло растительное — 1 ст.л.;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
розмарин — по вкусу
Способ приготовления: Всем доброго времени суток! Сегодня у меня очень простой, быстрый, вкусный и полезный рецепт. На этот раз никакого теста. Очень любим готовить такую рыбу на ужин, никакой тяжести в животе и никоим образом не повредит фигуре. В добавок, рыбу мы не будем жарить, что, конечно, еще один плюс в пользу здоровья. Эта рыба очень полезна. Если кушать ее почаще, то это отразиться и на коже, и на волосах. Также она уменьшает холестерин в крови, укрепляет иммунитет, положительно влияет на зрение, содержит в себе много минералов и витаминов. В общем плюсов много, учитывая еще то, что и вкус у нее замечательный. Попробуйте приготовить, это очень быстро и вкусно!
Начнем с ингредиентов, их не так много. У меня два стейка форели, каждый примерно по 200-250 гр. Из приправ у меня только черный молотый перец и розмарин. Также соль и растительное масло. Можно также еще взять немного лимонного сока, а для сытности при желании еще и картошку взять, ее можно также запечь в фольге вместе с форелью. Как видно по стейкам, готовила я на двоих. На меня и на сестренку.

Начнем готовить. Все очень просто. Берем фольгу. На нее ставим кусочек пергаментной бумаги, по размеру нужно взять столько, чтобы стейки форели поместились.

Рецепт: Запеченная форель с розмарином - очень вкусно и полезно

На пергамент теперь ставим стейки форели. Пергаментная бумага нам нужна для того, чтобы форель не прилипла к фольге. Солим и добавляем специи по вкусу. Каждый стейк я солила по 0,5 чайной ложки соли. Также поперчила и добавила розмарин. Розмарин — прекрасная приправа, дает невероятный аромат готовому блюду. Также немного полила растительным маслом. Также, если такой вариант для вас не будет сытным, также добавьте картофель по 1-2 на человека. Картофель можно разрезать на 4 части, на длинные ломтики, также посолить и добавить те же специи — черный молотый, розмарин и соль, и немного можно и растительным маслом полить.

Рецепт: Запеченная форель с розмарином - очень вкусно и полезно

Затем берем еще один лист фольги и накрываем им форель.

Рецепт: Запеченная форель с розмарином - очень вкусно и полезно

Теперь с четырех сторон подкручиваем-закрываем. Ставим на противень и в духовку на 40 минут при 200 градусах. Затем можно открыть фольгу, чтобы рыба немного подрумянилась.

Рецепт: Запеченная форель с розмарином - очень вкусно и полезно

Пока печется, стоит такой аромат, что уже не терпится попробовать! А когда рыба приготовится, к ней мы достаем какой-нибудь салатик, сейчас у нас часто бываем морковь по-корейски, которая также полезна. Рецепт морковчи я также публиковала на данном сайте, получается очень вкусно. Этот рецепт можно прочитать, перейдя по следующей ссылке:рецепт морковчи. Ну а рыба у нас уже готова, пора уже и к столу всех позвать. Это очень вкусно. А как же просто готовится! Самое то на выходные или на вечер, когда уже не всегда бывают силы и время на что-то сложное. Всем спасибо за внимание! Приятного аппетита! До следующих кулинарных рецептом!

Рецепт: Запеченная форель с розмарином - очень вкусно и полезно

Время приготовления: 50 мин.

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