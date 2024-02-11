Рецепт: Запеченная форель с розмарином — очень вкусно и полезно

Ингредиенты:

форель — 500 гр;

масло растительное — 1 ст.л.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

розмарин — по вкусу

Способ приготовления: Всем доброго времени суток! Сегодня у меня очень простой, быстрый, вкусный и полезный рецепт. На этот раз никакого теста. Очень любим готовить такую рыбу на ужин, никакой тяжести в животе и никоим образом не повредит фигуре. В добавок, рыбу мы не будем жарить, что, конечно, еще один плюс в пользу здоровья. Эта рыба очень полезна. Если кушать ее почаще, то это отразиться и на коже, и на волосах. Также она уменьшает холестерин в крови, укрепляет иммунитет, положительно влияет на зрение, содержит в себе много минералов и витаминов. В общем плюсов много, учитывая еще то, что и вкус у нее замечательный. Попробуйте приготовить, это очень быстро и вкусно!

Начнем с ингредиентов, их не так много. У меня два стейка форели, каждый примерно по 200-250 гр. Из приправ у меня только черный молотый перец и розмарин. Также соль и растительное масло. Можно также еще взять немного лимонного сока, а для сытности при желании еще и картошку взять, ее можно также запечь в фольге вместе с форелью. Как видно по стейкам, готовила я на двоих. На меня и на сестренку.

Начнем готовить. Все очень просто. Берем фольгу. На нее ставим кусочек пергаментной бумаги, по размеру нужно взять столько, чтобы стейки форели поместились.

На пергамент теперь ставим стейки форели. Пергаментная бумага нам нужна для того, чтобы форель не прилипла к фольге. Солим и добавляем специи по вкусу. Каждый стейк я солила по 0,5 чайной ложки соли. Также поперчила и добавила розмарин. Розмарин — прекрасная приправа, дает невероятный аромат готовому блюду. Также немного полила растительным маслом. Также, если такой вариант для вас не будет сытным, также добавьте картофель по 1-2 на человека. Картофель можно разрезать на 4 части, на длинные ломтики, также посолить и добавить те же специи — черный молотый, розмарин и соль, и немного можно и растительным маслом полить.

Затем берем еще один лист фольги и накрываем им форель.

Теперь с четырех сторон подкручиваем-закрываем. Ставим на противень и в духовку на 40 минут при 200 градусах. Затем можно открыть фольгу, чтобы рыба немного подрумянилась.

Пока печется, стоит такой аромат, что уже не терпится попробовать! А когда рыба приготовится, к ней мы достаем какой-нибудь салатик, сейчас у нас часто бываем морковь по-корейски, которая также полезна. Рецепт морковчи я также публиковала на данном сайте, получается очень вкусно. Этот рецепт можно прочитать, перейдя по следующей ссылке:рецепт морковчи. Ну а рыба у нас уже готова, пора уже и к столу всех позвать. Это очень вкусно. А как же просто готовится! Самое то на выходные или на вечер, когда уже не всегда бывают силы и время на что-то сложное. Всем спасибо за внимание! Приятного аппетита! До следующих кулинарных рецептом!

Время приготовления: 50 мин.