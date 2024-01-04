Лучше готовьте двойную порцию. Салат «Метелица» по рецепту моей мамы

Изначально слово “салат” происходит от древнегреческого слова соленый. Дело в том, что салаты в древности готовились исключительно с заправкой в виде масла и соли. Последний продукт был дорогим, так как добывался кропотливым путем. Поэтому салаты могли позволить себе лишь богатые люди.

Причем, в древности салаты были блюдом спортсменов. Судя по современным сытным салатам с майонезом, сказать о прошлом функционале блюда сложно. Готовились римские салаты из зелени, поэтому были столь диетическими.

Расскажем, как приготовить современный салат “Метелица”.

Ингредиенты для салата “Метелица”:

отварное куриное филе — 200 г;

прованские травы;

сухой чеснок;

майонез;

вареное яйцо — шт.;

чернослив;

грецкие орехи — горсть.

Приготовление салата “Метелица”:

Нарезаем маленькими кусочками куриное филе, смешиваем с прованскими травами и сухим чесноком, заправляем майонезом. Очищенное яйцо нарезаем мелким кубиком.

В салатнике утрамбовываем слой курицы, кладем на него слой яиц. Смазываем яичный слой майонезом. Нарезаем мелко чернослив, заранее залитый кипятком.

Кладем на яичный слой чернослив, смазываем майонезом.

Измельчаем до состояния крупной крошки орехи, посыпаем верхушку салата.

Украсить салат можно зеленью. Получается простой порционный салат закуска.