Подлива из сушеных грибов: закарпатская мачанка

На Закарпатье, в живописной местности, славящейся не только неимоверной красоты природой, но и щедрым урожаем белых грибов, часто готовят ароматную мачанку. Этот густой соус подают к картофелю, к вареникам и ко многим другим блюдам. Такая подлива из сушеных грибов прекрасно дополняет всевозможные кушанья.

Скажем наперед, что заменять основной ингредиент магазинными шампиньонами не стоит. Они не смогут подарить готовому соусу такой умопомрачительный аромат, как сушеные белые грибы. Уж очень вкусная мачанка получается с ними!

Как готовится потрясающая подлива из сушеных грибов

После варки грибов ни в коем случае не выливайте жидкость, в которой они готовились. Один литр этой ароматной юшки послужит основой для самой аппетитной подливы. Просто пальчики оближешь!

Ингредиенты

Пшеничная мука1 стак. Сушеные грибы120 г Лук1 шт. Подсолнечное масло70 мл Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Всыпаем пшеничную муку на сухую сковороду. Прогреваем ее, постоянно помешивая. Держим муку на плите до легкого золотистого цвета (следим, чтобы она не подгорела).Помещаем сушеные грибы в глубокую емкость. Заливаем их водой. Оставляем на 20–30 минут при комнатной температуре. Затем сливаем жидкость. Промываем грибы под проточной водой. Берем кастрюлю. Помещаем в нее грибы. Заливаем их водой. Доводим содержимое кастрюли до кипения. Добавляем соль по вкусу. Варим грибы в течение 20–30 минут. Потом отбрасываем их на дуршлаг.Очищаем репчатый лук. Мелко его нарезаем. Обжариваем лук до полупрозрачности на разогретой сковороде с подсолнечным маслом. Добавляем к овощу грибы и черный молотый перец. Всё перемешиваем. Готовим содержимое сковороды до полного испарения влаги. Разогреваем казан или кастрюлю с толстым дном с 50 мл подсолнечного масла. Всыпаем пшеничную муку, беспрерывно перемешивая. Мы должны получить массу, напоминающую по консистенции картофельное пюре.Постепенно вливаем 1 л горячей грибной юшки в казан, постоянно помешивая деревянной лопаткой. Готовим смесь на умеренном огне до однородности (без комочков). Добавляем соль и перец. Хорошенько перемешиваем.

Затем выкладываем в глубокую небольшую емкость готовую густую подливу. Сверху помещаем обжаренные грибочки с луком. Кстати, если у вас на этапе соединения пшеничной муки с грибной юшкой всё же образовались комочки, протрите полученную смесь через сито или пробейте ее погружным блендером до однородной консистенции.