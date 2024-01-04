Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить рождественский чай. Если вы не нашли какой-то ингредиент, то в крайнем случае его можно заменить на уже измельченный сушеный вариант. Получится менее ароматно, но все равно вкусно. Черный чай выбирайте хорошего качества, без лишних добавок. Напиток получается невероятно вкусным, согревающим и ароматным!

Назначение: На праздничный стол / Рождество Основной ингредиент: Специи, пряности, приправы Блюдо: Напитки / Чай

Состав / Ингредиенты:

Апельсин 2 Штуки

Корица 2 Штуки (палочка)

Бадьян 2 Штуки (звездочки)

Имбирь сушеный 5 Грамм (целым кусочком)

Перец душистый 1 Чайная ложка

Кардамон 1 Чайная ложка

Гвоздика 1/2 Чайных ложки

Черный чай листовой 40 Грамм

Количество порций 8

Как приготовить «Рождественский чай»

Подготовьте все ингредиенты.

Апельсины помойте и натрите цедру на крупной терке. Затем высушите цедру любым удобным способом. Можно просто оставить ее на 1 день, можно воспользоваться сушилкой или духовкой.

Все пряности прогрейте в сковороде на среднем огне, пока не раскроется аромат.

Измельчите пряности в ступке на мелкие кусочки.

Соедините чай, измельченные пряности и цедру апельсина.

Перемешайте, переложите в плотно закрывающуюся баночку и оставьте на 1 неделю, чтобы чай пропитался ароматами.

Готовую рождественскую смесь залейте кипятком и дайте настояться 5-10 минут. На 1 литр понадобится 2,5 ст.л. чая.

Рождественский чай готов!