ГлавнаяРецептыЛучше, чем морковь: приготовьте роскошную свеклу по-корейски Лучше, чем морковь: приготовьте роскошную свеклу по-корейски На чтение: 1 минута Если любите салаты из свеклы, попробуйте приготовить ее по этому рецепту. Такая закуска понравится многим. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Такая свекла прекрасно подходит к мясным и овощным блюдам. Она будет иметь вкус даже лучший, чем морковь по-корейски. Стоит попробовать Идеальный салат из пекинской капусты: готовим из того, что есть в холодильнике Свекла по-корейски Время: 10 минут + 3 – 4 часа на маринование Порций: 6 Ингредиенты: – 1 килограмм свежей свеклы; – 7 – 8 зубчиков чеснока; – 5 столовых ложек уксуса; – 1 чайная ложка молотого кориандра; – 3 столовые ложки сахара; – 1 чайная ложка соли; – 1 чайная ложка черного молотого перца; – 120 миллилитров растительного масла. Приготовление: Натрите свеклу на терке. Сделайте заправку из измельченного чеснока, кориандра, уксуса, соли, перца, масла и сахара. Заправьте свеклу и тщательно перемешайте руками. Переложите в миску и отправьте в холодильник на 3 – 4 часа. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусный и бюджетный салат с печенью. Поделитесь с друзьями