Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из капусты с зеленой заправкой. Капусту в идеале использовать молодую, она более нежная и сочная. Также подойдет пекинская капуста. Из зелени в заправку можно добавить зеленый базилик, он придаст ароматности и пикантности. Салат идеально подойдет для весеннего времени года, когда будет сезон свежей зелени и молодой белокочанной капусты.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Капуста Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Капуста белокочанная 300 Грамм
- Огурец 1 Штука
- Лук зеленый 2 Штуки (перья)
- Укроп 2 Штуки (веточки)
- Шпинат 30 Грамм
- Чеснок 2 Зубчика
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Пищевые (сырные) дрожжи 1 Чайная ложка
- Кешью 30 Грамм
- Масло оливковое 20 Миллилитров
- Лимон 1/2 Штуки
- Вода 25 Миллилитров
- Рисовый уксус 1 Чайная ложка (или белый винный уксус)
Количество порций 2
Калорийность
26 ккал
Калорийность
0 г
Белки
1 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат из капусты с зеленой заправкой»
Подготовьте все ингредиенты.
Капусту тонко нашинкуйте.
Огурец нарежьте на мелкие кубики. По желанию можно предварительно очистить огурец от кожуры.
Мелко порубите зеленый лук и укроп.
Для зеленой заправки измельчите блендером шпинат с орехами кешью, оливковым маслом, рисовым уксусом, лимонным соком, мелко порезанным чесноком и водой. Добавьте по вкусу соль, черный молотый перец и пищевые дрожжи, еще раз пробейте до однородности.
Заправьте салат и аккуратно перемешайте.
Салат из капусты с зеленой заправкой готов! Приятного вам аппетита!