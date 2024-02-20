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Салат из капусты с зеленой заправкой

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Салат из капусты с зеленой заправкой

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из капусты с зеленой заправкой. Капусту в идеале использовать молодую, она более нежная и сочная. Также подойдет пекинская капуста. Из зелени в заправку можно добавить зеленый базилик, он придаст ароматности и пикантности. Салат идеально подойдет для весеннего времени года, когда будет сезон свежей зелени и молодой белокочанной капусты.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Капуста Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная 300 Грамм
  • Огурец 1 Штука
  • Лук зеленый 2 Штуки (перья)
  • Укроп 2 Штуки (веточки)
  • Шпинат 30 Грамм
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Пищевые (сырные) дрожжи 1 Чайная ложка
  • Кешью 30 Грамм
  • Масло оливковое 20 Миллилитров
  • Лимон 1/2 Штуки
  • Вода 25 Миллилитров
  • Рисовый уксус 1 Чайная ложка (или белый винный уксус)

Количество порций 2

Калорийность

26 ккал

Калорийность

0 г

Белки

1 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из капусты с зеленой заправкой»

Салат из капусты с зеленой заправкой

Подготовьте все ингредиенты.

Салат из капусты с зеленой заправкой

Капусту тонко нашинкуйте.

Салат из капусты с зеленой заправкой

Огурец нарежьте на мелкие кубики. По желанию можно предварительно очистить огурец от кожуры.

Салат из капусты с зеленой заправкой

Мелко порубите зеленый лук и укроп.

Салат из капусты с зеленой заправкой

Для зеленой заправки измельчите блендером шпинат с орехами кешью, оливковым маслом, рисовым уксусом, лимонным соком, мелко порезанным чесноком и водой. Добавьте по вкусу соль, черный молотый перец и пищевые дрожжи, еще раз пробейте до однородности.

Салат из капусты с зеленой заправкой

Заправьте салат и аккуратно перемешайте.

Салат из капусты с зеленой заправкой

Салат из капусты с зеленой заправкой готов! Приятного вам аппетита!

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