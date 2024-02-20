Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из капусты с зеленой заправкой. Капусту в идеале использовать молодую, она более нежная и сочная. Также подойдет пекинская капуста. Из зелени в заправку можно добавить зеленый базилик, он придаст ароматности и пикантности. Салат идеально подойдет для весеннего времени года, когда будет сезон свежей зелени и молодой белокочанной капусты.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Капуста Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Капуста белокочанная 300 Грамм

Огурец 1 Штука

Лук зеленый 2 Штуки (перья)

Укроп 2 Штуки (веточки)

Шпинат 30 Грамм

Чеснок 2 Зубчика

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Пищевые (сырные) дрожжи 1 Чайная ложка

Кешью 30 Грамм

Масло оливковое 20 Миллилитров

Лимон 1/2 Штуки

Вода 25 Миллилитров

Рисовый уксус 1 Чайная ложка (или белый винный уксус)

Количество порций 2

Калорийность

26 ккал

Калорийность

0 г

Белки

1 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из капусты с зеленой заправкой»

Подготовьте все ингредиенты.

Капусту тонко нашинкуйте.

Огурец нарежьте на мелкие кубики. По желанию можно предварительно очистить огурец от кожуры.

Мелко порубите зеленый лук и укроп.

Для зеленой заправки измельчите блендером шпинат с орехами кешью, оливковым маслом, рисовым уксусом, лимонным соком, мелко порезанным чесноком и водой. Добавьте по вкусу соль, черный молотый перец и пищевые дрожжи, еще раз пробейте до однородности.

Заправьте салат и аккуратно перемешайте.

Салат из капусты с зеленой заправкой готов! Приятного вам аппетита!