Раньше у меня была целая коллекция разных кулинарных журналов. Там я видела множество отличных идей. Сейчас же всё намного проще. Интернет помогает найти рецепты на любой вкус. Как-то на глаза мне попалось видео, в котором фуд-блогер предлагал приготовить простой, но очень вкусный десерт — груши с сыром.

В холодильнике как раз есть все необходимые для этого блюда продукты. Нужно обязательно попробовать его приготовить. К тому же для этого понадобится совсем немного времени. Итак, начинаем. Вам понадобятся мягкие спелые груши среднего размера и мягкий сыр с белой плесенью.

Как приготовить запеченные груши с сыром

Ингредиенты

Груша5 шт. Сыр «Камамбер»100 г Грецкие орехи50 г Мёд по вкусу

Приготовление

Каждую грушу нужно хорошо помыть и разрезать вдоль пополам. С каждой половинки аккуратно удаляем сердцевину. Для этого я использую чайную ложку. Убираю только самое твердое место с семечками.В это углубление с помощью чайной ложки наливаю жидкий мёд. Если у вас он уже успел загустеть, ничего страшного, можно использовать и такой. Под высокой температурой он растает. Запеченные груши также получатся очень вкусно, если мёд заменить тростниковым сахаром. Тогда в углубление его нужно насыпать совсем чуть-чуть, чтобы избежать приторности. А еще туда можно добавить немного корицы. Кусочек сыра камамбер разрезаем на прямоугольные кусочки, толщиной примерно 5 мм. Сверху на каждую половинку груши кладем по кусочку сыра. Затем на сыр насыпаем по 3 или 4 ядра грецкого ореха. Кстати, на этом этапе можно пофантазировать и разнообразить блюдо, использовав другой вид орехов. Например, очень вкусные десерты получаются с кешью. По желанию сверху сыр и орешки еще раз поливаем мёдом. Для красоты наш десерт можно посыпать еще и сезамом (кунжутом). Разогреваем духовой шкаф до 180 градусов. Такие сладкие и мягкие груши в духовке должны запекаться примерно 25 минут. За это время фрукты станут более мягкими, а сыр расплавится.

При подаче на стол десерт можно еще раз полить мёдом. Груши с камамбером отлично подходят для тех, кто следит за своим питанием и фигурой. Это отличная альтернатива сладкой и калорийной выпечке. Если у вас нет сыра камамбер, можно попробовать заменить его обычным творогом. Хотя получится тоже ароматно и вкусно, но десерт будет другим.