Описание приготовления:

Для приготовления конфитюра можно брать свежие или замороженные ягоды. По такому принципу можно готовить не только черную смородину, но и любые другие ягоды. Густоту можно сделать на свой вкус.

Основной ингредиент: Ягоды / Черная смородина / Cмородина Блюдо: Десерты

Состав / Ингредиенты:

Черная смородина 500 Грамм

Сахар 250 Грамм

Вода 150 Миллилитров

Крахмал 2 Ст. ложки

Количество порций 3

Калорийность

167 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

38 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Конфитюр из черной смородины»

Для приготовления конфитюра подготовьте необходимые ингредиенты.

Ягоды черной смородины переберите от веточек и листиков. Помойте. Затем измельчите погружным блендером. Если любите готовый конфитюр однородной консистенции, то измельчайте тщательно. Я оставляю частички ягод, чтобы вкус был более натуральный.

К измельченным ягодам добавьте сахар. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Помешивайте, чтобы сахар растворился.

В стакане размешайте крахмал в воде.

При постоянном помешивании влейте крахмал в ягоды. Верните на огонь и снова доведите до кипения.

Проварите 1-2 минуты, чтобы крахмал заварился. Густоту конфитюра можно отрегулировать добавлением воды. Учитывайте, что при остывании он станет гуще.

Если планируете конфитюр для длительного хранения, то подготовьте банки. Тщательно их промойте и простерилизуйте любым удобным способом. Это можно сделать в микроволновой печи, в духовке или над горячим паром.

Горячий конфитюр выложите в подготовленный баночки.

Крышки обдайте кипятком и закрутите банки. Остудите и уберите на хранение в прохладное место.

Готовый конфитюр используйте по своему усмотрению.

Приятного угощения!