Описание приготовления:
Для приготовления конфитюра можно брать свежие или замороженные ягоды. По такому принципу можно готовить не только черную смородину, но и любые другие ягоды. Густоту можно сделать на свой вкус.
Основной ингредиент: Ягоды / Черная смородина / Cмородина Блюдо: Десерты
Состав / Ингредиенты:
- Черная смородина 500 Грамм
- Сахар 250 Грамм
- Вода 150 Миллилитров
- Крахмал 2 Ст. ложки
Количество порций 3
Калорийность
167 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
38 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Конфитюр из черной смородины»
Для приготовления конфитюра подготовьте необходимые ингредиенты.
Ягоды черной смородины переберите от веточек и листиков. Помойте. Затем измельчите погружным блендером. Если любите готовый конфитюр однородной консистенции, то измельчайте тщательно. Я оставляю частички ягод, чтобы вкус был более натуральный.
К измельченным ягодам добавьте сахар. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Помешивайте, чтобы сахар растворился.
В стакане размешайте крахмал в воде.
При постоянном помешивании влейте крахмал в ягоды. Верните на огонь и снова доведите до кипения.
Проварите 1-2 минуты, чтобы крахмал заварился. Густоту конфитюра можно отрегулировать добавлением воды. Учитывайте, что при остывании он станет гуще.
Если планируете конфитюр для длительного хранения, то подготовьте банки. Тщательно их промойте и простерилизуйте любым удобным способом. Это можно сделать в микроволновой печи, в духовке или над горячим паром.
Горячий конфитюр выложите в подготовленный баночки.
Крышки обдайте кипятком и закрутите банки. Остудите и уберите на хранение в прохладное место.
Готовый конфитюр используйте по своему усмотрению.
Приятного угощения!