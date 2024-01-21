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Конфитюр из черной смородины

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Конфитюр из черной смородины

Описание приготовления:

Для приготовления конфитюра можно брать свежие или замороженные ягоды. По такому принципу можно готовить не только черную смородину, но и любые другие ягоды. Густоту можно сделать на свой вкус.
Основной ингредиент: Ягоды / Черная смородина / Cмородина Блюдо: Десерты

Состав / Ингредиенты:

  • Черная смородина 500 Грамм
  • Сахар 250 Грамм
  • Вода 150 Миллилитров
  • Крахмал 2 Ст. ложки

Количество порций 3

Калорийность

167 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

38 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Конфитюр из черной смородины»

Конфитюр из черной смородины

Для приготовления конфитюра подготовьте необходимые ингредиенты.

Конфитюр из черной смородины

Ягоды черной смородины переберите от веточек и листиков. Помойте. Затем измельчите погружным блендером. Если любите готовый конфитюр однородной консистенции, то измельчайте тщательно. Я оставляю частички ягод, чтобы вкус был более натуральный.

Конфитюр из черной смородины

К измельченным ягодам добавьте сахар. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Помешивайте, чтобы сахар растворился.

Конфитюр из черной смородины

В стакане размешайте крахмал в воде.

Конфитюр из черной смородины

При постоянном помешивании влейте крахмал в ягоды. Верните на огонь и снова доведите до кипения.

Конфитюр из черной смородины

Проварите 1-2 минуты, чтобы крахмал заварился. Густоту конфитюра можно отрегулировать добавлением воды. Учитывайте, что при остывании он станет гуще.

Конфитюр из черной смородины

Если планируете конфитюр для длительного хранения, то подготовьте банки. Тщательно их промойте и простерилизуйте любым удобным способом. Это можно сделать в микроволновой печи, в духовке или над горячим паром.

Конфитюр из черной смородины

Горячий конфитюр выложите в подготовленный баночки.

Конфитюр из черной смородины

Крышки обдайте кипятком и закрутите банки. Остудите и уберите на хранение в прохладное место.

Конфитюр из черной смородины

Готовый конфитюр используйте по своему усмотрению.

Конфитюр из черной смородины

Приятного угощения!

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