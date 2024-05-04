Лучшие закуски к белому вину: что подать на праздничный стол

Великий пост скоро заканчивается, и в Пасхальное воскресение уже можно будет и пить и наслаждаться праздничными блюдами. Что лучше всего сочетается с белым вином?

Негласное соперничество между любителями белых и красных вин не закончится никогда. Но белое чаще всего выбирают летом, так как оно кажется более свежим и легким по сравнению с более насыщенным красным. Фокус расскажет, как подобрать идеальную закуску к белому вину.

Белое вино является изысканным напитком, которое идеально подходит для праздников, свиданий и просто спокойного вечера за любимым сериалом. Но просто так смаковать напиток кажется скучным, так что обычно на стол ставят закуски. Что же подойдет к белому вину?

Какая закуска подойдет к белому вину

Сухое белое вино часто имеет свежий и легкий вкус. И есть набор продуктов, которые идеально его дополнят.

Сыры. Легкие сыры, такие как козий сыр, бри или камамбер. Можно также подать фету и рикотту.

Морепродукты. Особенно хорошо с вином сочетаются креветки, устрицы и лосось.

Фрукты. Яблоки, груши и виноград хорошо сочетаются с вином и сырами.

Белый хлеб или багет. Лучше его немного подсушить на сковороде, или в духовке.

Мясо кролика, телятина или мясо птицы.

Если хотите приготовить небольшие канапе в качестве закуски, то попробуйте классическое сочетание козьего сыра и инжира.

Канапе с козьим сыром и инжиром

Ингредиенты:

200 г козьего сыра;

4 плода свежего инжира;

жидкий мед;

тосты из белого хлеба.

Нарежьте козий сыр и инжиры на небольшие кусочки, затем сложите их на тосты. И полейте медом перед подачей.

И помните, чтобы освежить вкусовые ощущения, к вину подают нейтральные напитки вместе с закусками. Это может быть минеральная вода без газа и сок.

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