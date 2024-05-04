ГлавнаяРецептыРецепт сырника на Пасху: с ним все будет идеально Рецепт сырника на Пасху: с ним все будет идеально На чтение: 2 минуты Сырник – это особое угощение, которое всегда уместно на праздничном столе. Завершить застолье на этой сладкой ноте всегда будет хорошей идеей. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Сырник с вишней – это непревзойденный вкус, перед которым просто невозможно устоять. Он становится звездой каждого застолья, какими бы блюдами вы не угощали гостей перед этим. Читайте также Что нужно святить на Пасху: какие продукты класть в корзину Рецепт сырника с вишней Время: 2 часа Порций: 8 Ингредиенты: творожная масса: – 1,2 килограмма сыра; – 6 – 8 яиц; – 100 грамм масла; – 60 грамм манки; – 200 грамм сахара; – 1 пачка ванильного сахара; – цедра лимона; – 50 грамм крахмала; – 150 грамм вишен; корж: – 250 грамм муки; – 120 грамм масла; – 1 яйцо; – 100 грамм сахара; – 2 столовые ложки какао; – 1 чайная ложка разрыхлителя; – 2 столовые ложки сметаны; – 150 грамм мака для маковой массы. Приготовление: Сначала готовим творожную массу. Все, кроме белков, соединяем и хорошо перемешиваем. Белки взбиваем со щепоткой соли. Осторожно соединить с остальной массой. Делим тесто на половины и одну из них смешиваем с частью мака. Смешиваем все сухие ингредиенты. Затем добавляем масло, яйца, сметану. Замешиваем тесто. Дно формы застилаем пергаментом, стороны смазываем маслом. Тесто равномерно распределяем по форме и ставим в морозилку на 30 минут. Мак заливаем кипятком и варим 10 – 15 минут. Процеживаем через сито, добавляем сахар и перемалываем через мясорубку. Теперь формируем сам сырник: корж вишня (обсыпанная крахмалом), маково-творожная масса, белая творожная масса. Выпекаем 45 минут при 180 градусах. В конце можно полить шоколадом или украсить на свое усмотрение. Приятного аппетита! Удачный эксперимент: готовим пасху по рецепту Оли Поляковой. Поделитесь с друзьями