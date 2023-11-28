ГлавнаяРецептыЛучший рецепт к новогоднему столу за 5 минут: готовим салат с хурмой, покоривший тикток Лучший рецепт к новогоднему столу за 5 минут: готовим салат с хурмой, покоривший тикток На чтение: 1 минута Легкий салат из зелени, дополненный насыщенным вкусом сыра, хамона и хурмы – лучшее решение к праздничному столу. Попробуйте приготовить его на Новый год – вам понравится. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Для приготовления блюда вам нужно всего 5 минут. Однако вкус и вид этого салата понравятся даже самому требовательному гурману. Еще одна вкусная идея Гастрономическое путешествие в Италию: 3 блюда, которые следует приготовить на ужин. Рецепт новогоднего салата с хурмой Время: 5 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 150 граммов микса зелени; – 1 хурма; – 50 граммов хамона; – сыр фета или брынза; – 80 граммов помидоров; – бальзамический соус; – 15 миллилитров масла. Приготовление: Помойте микс зелени и выложите его на большую тарелку. Очищенную от кожуры хурму и фету нарежьте кубиком. Также измельчите на произвольные куски помидоры. Нарезанные овощи и сыр выложите на подушку из зелени. Далее хаотично выложите кусочки хамона. Полейте салат бальзамическим соусом и растительным маслом. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить разнообразные тарталетки с тунцом за 10 минут. Поделитесь с друзьями