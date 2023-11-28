Описание приготовления:

Если вы хотите более однородную консистенцию овсянки — выбирайте овсяные хлопья быстрой варки, если хотите сохранить текстуру, то геркулес, который варится 10-15 минут. Кроме банана можно добавить в овсянку любые орехи, ягоды или семена на ваш вкус. Йогурт тоже можно взять классический без сахара, а можно с каким-то дополнительным вкусом. Овсянка хорошо насыщает и придает сил на целый день! А баночку удобно взять с собой куда-то и перекусить прямо на месте.

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Крупы / Овсянка Блюдо: Горячие блюда / Каши

Состав / Ингредиенты:

Йогурт 200 Грамм

Овсяные хлопья 45 Грамм

Банан 1 Штука

Сироп топинабмура По вкусу

Семена чиа 1 Ст. ложка

Количество порций 1

Калорийность

124 ккал

Калорийность

4 г

Белки

2 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Ленивая овсянка в банке с йогуртом»

Подготовьте все ингредиенты.

В банку насыпьте овсяные хлопья. Добавьте семена чиа и перемешайте.

Влейте в банку йогурт.

Аккуратно перемешайте, закройте банку и уберите на ночь.

Перед подачей нарежьте банан на мелкие ломтики.

Добавьте в банку банан, полейте сиропом топинамбура и подавайте. Ленивая овсянка в банке с йогуртом готова, приятного вам аппетита!