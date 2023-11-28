Описание приготовления:
Если вы хотите более однородную консистенцию овсянки — выбирайте овсяные хлопья быстрой варки, если хотите сохранить текстуру, то геркулес, который варится 10-15 минут. Кроме банана можно добавить в овсянку любые орехи, ягоды или семена на ваш вкус. Йогурт тоже можно взять классический без сахара, а можно с каким-то дополнительным вкусом. Овсянка хорошо насыщает и придает сил на целый день! А баночку удобно взять с собой куда-то и перекусить прямо на месте.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Крупы / Овсянка Блюдо: Горячие блюда / Каши
Состав / Ингредиенты:
- Йогурт 200 Грамм
- Овсяные хлопья 45 Грамм
- Банан 1 Штука
- Сироп топинабмура По вкусу
- Семена чиа 1 Ст. ложка
Количество порций 1
Калорийность
124 ккал
Калорийность
4 г
Белки
2 г
Жиры
19 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Ленивая овсянка в банке с йогуртом»
Подготовьте все ингредиенты.
В банку насыпьте овсяные хлопья. Добавьте семена чиа и перемешайте.
Влейте в банку йогурт.
Аккуратно перемешайте, закройте банку и уберите на ночь.
Перед подачей нарежьте банан на мелкие ломтики.
Добавьте в банку банан, полейте сиропом топинамбура и подавайте. Ленивая овсянка в банке с йогуртом готова, приятного вам аппетита!