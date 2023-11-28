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Ленивая овсянка в банке с йогуртом

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Ленивая овсянка в банке с йогуртом

Описание приготовления:

Если вы хотите более однородную консистенцию овсянки — выбирайте овсяные хлопья быстрой варки, если хотите сохранить текстуру, то геркулес, который варится 10-15 минут. Кроме банана можно добавить в овсянку любые орехи, ягоды или семена на ваш вкус. Йогурт тоже можно взять классический без сахара, а можно с каким-то дополнительным вкусом. Овсянка хорошо насыщает и придает сил на целый день! А баночку удобно взять с собой куда-то и перекусить прямо на месте.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Крупы / Овсянка Блюдо: Горячие блюда / Каши

Состав / Ингредиенты:

  • Йогурт 200 Грамм
  • Овсяные хлопья 45 Грамм
  • Банан 1 Штука
  • Сироп топинабмура По вкусу
  • Семена чиа 1 Ст. ложка

Количество порций 1

Калорийность

124 ккал

Калорийность

4 г

Белки

2 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Ленивая овсянка в банке с йогуртом»

Ленивая овсянка в банке с йогуртом

Подготовьте все ингредиенты.

Ленивая овсянка в банке с йогуртом

В банку насыпьте овсяные хлопья. Добавьте семена чиа и перемешайте.

Ленивая овсянка в банке с йогуртом

Влейте в банку йогурт.

Ленивая овсянка в банке с йогуртом

Аккуратно перемешайте, закройте банку и уберите на ночь.

Ленивая овсянка в банке с йогуртом

Перед подачей нарежьте банан на мелкие ломтики.

Ленивая овсянка в банке с йогуртом

Добавьте в банку банан, полейте сиропом топинамбура и подавайте. Ленивая овсянка в банке с йогуртом готова, приятного вам аппетита!

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