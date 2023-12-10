Лучший рецепт на Новый год: готовим ароматную Пина коладу

Пина колада – один из самых популярных тропических коктейлей, которые с удовольствием пьют во всем мире. Попробуйте приготовить его на Новый год – удивите гостей.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Пина колада имеет множество вариаций. Однако неизменной остается ананасовая составляющая напитка.

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Как приготовить Пина коладу

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 120 миллилитров ананасового сока;

– 30 миллилитров кокосового сиропа;

– 60 миллилитров белого рома;

– 8 кубиков льда;

– ломтик ананаса;

– барная вишня.

Пина колада только украсит ваше празднование / Фото Unsplash

Приготовление:

Шейкер наполните льдом. После этого добавьте ананасовый сок, кокосовый сироп и ром. Кокосовый сироп можно заменить распространенными ликерами Malibu или Creme de coco. Закройте шейкер и энергично встряхните его около 15 секунд. Кубики льда хорошо заверните в чистое кухонное полотенце. Далее разбейте его молотком для отбивки мяса. Все кубики должны превратиться в мелкую крошку. После этого разверните полотенце и с помощью ложки соберите льдинки и поместите их в бокал для коктейля. Остатки можно положить в герметичный контейнер и хранить в морозильной камере. В стакан с колотым льдом налейте напиток. Украсьте его ломтиком ананаса и вишенкой. Уложите трубочку и сразу же подавайте на стол. Очень важно выпить коктейль до того, как лед успеет растаять.

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