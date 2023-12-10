ГлавнаяРецептыЛучший рецепт на Новый год: готовим ароматную Пина коладу Лучший рецепт на Новый год: готовим ароматную Пина коладу На чтение: 2 минуты Пина колада – один из самых популярных тропических коктейлей, которые с удовольствием пьют во всем мире. Попробуйте приготовить его на Новый год – удивите гостей. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Пина колада имеет множество вариаций. Однако неизменной остается ананасовая составляющая напитка. Попробуйте также Как приготовить курицу в духовке: советы, которые сделают любимое блюдо еще более аппетитным Как приготовить Пина коладу Время: 10 минут Порций: 1 Ингредиенты: – 120 миллилитров ананасового сока; – 30 миллилитров кокосового сиропа; – 60 миллилитров белого рома; – 8 кубиков льда; – ломтик ананаса; – барная вишня. Пина колада только украсит ваше празднование / Фото Unsplash Приготовление: Шейкер наполните льдом. После этого добавьте ананасовый сок, кокосовый сироп и ром. Кокосовый сироп можно заменить распространенными ликерами Malibu или Creme de coco. Закройте шейкер и энергично встряхните его около 15 секунд. Кубики льда хорошо заверните в чистое кухонное полотенце. Далее разбейте его молотком для отбивки мяса. Все кубики должны превратиться в мелкую крошку. После этого разверните полотенце и с помощью ложки соберите льдинки и поместите их в бокал для коктейля. Остатки можно положить в герметичный контейнер и хранить в морозильной камере. В стакан с колотым льдом налейте напиток. Украсьте его ломтиком ананаса и вишенкой. Уложите трубочку и сразу же подавайте на стол. Очень важно выпить коктейль до того, как лед успеет растаять. Ищете вкусные рецепты на Новый год? Загляните в нашу специальную подборку салатов – вам точно что-нибудь понравится. Поделитесь с друзьями