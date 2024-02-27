Научили грузинские друзья. Лучший рецепт рыбы, который я когда-либо пробовал

Важным источником для многих витаминов и минералов является рыба. Она способна дать человеку витамин Д, Омега-3 Кислоты, а также магний, йод, кальций, селен и другие минералы для правильной работы организма. По этой причине рыбу употребляет около 70% населения Земли. Рыба не запрещена большинством религий, продается буквально везде. Также рыбу можно достать своими силами путем рыбалки в отведенных для этого местах.
В разных государствах свои способы готовки и употребления рыбы. Например, в Азии рыбу едят в сыром виде с разными соусами. Для японцев и корейцев важно, чтобы рыба была свежей. В Европе рыбу часто размораживают или предпочитают морской речную — если рядом нет моря или океана.
Расскажем, как приготовить сочную и вкусную рыбу своими руками.
Ингредиенты для запеченного лосося:
- Лосось — 2 кг;
- Растительное масло — 70 мл;
- Чёрный перец — ½ ч.л.;
- Паприка — ½ ч.л.;
- Приправа для рыбы;
- Соль — 1,5 ч.л.;
- Лук репчатый — 2 шт.;
- Лимон — 1 шт.;
- Помидор — 2 шт.;
- Болгарский перец — 1 шт.;
- Сливочное масло;
- Картофель — 4 шт.;
- Яйца — 2 шт.;
- Чесночный порошок — ½ ч.л.;
- Орегано — щепотка;
- Мука — 65 г.
Ингредиенты для соуса:
- Лук репчатый — 1 шт.;
- Сметана — 2 ст.л.;
- Майонез — 2 ст.л.;
- Томатный соус — 2 ст. л.
Приготовление запеченного лосося:
Удаляем у лосося плавники и делаем поперек тела надрезы, удаляем внутренности. Смешиваем в растительном масле паприку, черный перец, ½ ложки соли и приправу для рыбы.
Смазываем растительным маслом со специями лосося с обеих сторон и внутри. Оставляем лосося под пищевой пленкой на 30 минут.
Нарезаем кольцами лук, а также половину лимона. Выкладываем луковые кольца наискосок на противень, на лук кладем лимонные кольца.
Выкладываем рыбу на подушку из лимона и лука. Нарезаем небольшими дольками помидор и болгарский перец, очищенный заранее от внутренностей.
Кладем помидор и перец рядом с рыбой, накрываем противень фольгой.
Запекаем рыбу при 200 градусах 40-45 минут.
Очищенный картофель нарезаем брусочками, смешиваем с яйцами, черным перцем, чесночным порошком и орегано. Для соуса нарезаем мелко лук, смешиваем в миске с майонезом и сметаной.
Добавляем в соус томатную пасту, перемешиваем.
В сковороде на растительном масле обжариваем картофель по 3-4 минуты с каждой стороны. Затем жарим картошку на медленном огне еще 10 минут.
Подавать запеченного лосося можно вместе с жареной картошкой и соусом.
Получается ароматное и сочное блюдо для ужина или для праздника.