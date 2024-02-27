Научили грузинские друзья. Лучший рецепт рыбы, который я когда-либо пробовал

Важным источником для многих витаминов и минералов является рыба. Она способна дать человеку витамин Д, Омега-3 Кислоты, а также магний, йод, кальций, селен и другие минералы для правильной работы организма. По этой причине рыбу употребляет около 70% населения Земли. Рыба не запрещена большинством религий, продается буквально везде. Также рыбу можно достать своими силами путем рыбалки в отведенных для этого местах.

В разных государствах свои способы готовки и употребления рыбы. Например, в Азии рыбу едят в сыром виде с разными соусами. Для японцев и корейцев важно, чтобы рыба была свежей. В Европе рыбу часто размораживают или предпочитают морской речную — если рядом нет моря или океана.

Расскажем, как приготовить сочную и вкусную рыбу своими руками.

Ингредиенты для запеченного лосося:

Лосось — 2 кг;

Растительное масло — 70 мл;

Чёрный перец — ½ ч.л.;

Паприка — ½ ч.л.;

Приправа для рыбы;

Соль — 1,5 ч.л.;

Лук репчатый — 2 шт.;

Лимон — 1 шт.;

Помидор — 2 шт.;

Болгарский перец — 1 шт.;

Сливочное масло;

Картофель — 4 шт.;

Яйца — 2 шт.;

Чесночный порошок — ½ ч.л.;

Орегано — щепотка;

Мука — 65 г.

Ингредиенты для соуса:

Лук репчатый — 1 шт.;

Сметана — 2 ст.л.;

Майонез — 2 ст.л.;

Томатный соус — 2 ст. л.

Приготовление запеченного лосося:

Удаляем у лосося плавники и делаем поперек тела надрезы, удаляем внутренности. Смешиваем в растительном масле паприку, черный перец, ½ ложки соли и приправу для рыбы.

Смазываем растительным маслом со специями лосося с обеих сторон и внутри. Оставляем лосося под пищевой пленкой на 30 минут.

Нарезаем кольцами лук, а также половину лимона. Выкладываем луковые кольца наискосок на противень, на лук кладем лимонные кольца.

Выкладываем рыбу на подушку из лимона и лука. Нарезаем небольшими дольками помидор и болгарский перец, очищенный заранее от внутренностей.

Кладем помидор и перец рядом с рыбой, накрываем противень фольгой.

Запекаем рыбу при 200 градусах 40-45 минут.

Очищенный картофель нарезаем брусочками, смешиваем с яйцами, черным перцем, чесночным порошком и орегано. Для соуса нарезаем мелко лук, смешиваем в миске с майонезом и сметаной.

Добавляем в соус томатную пасту, перемешиваем.

В сковороде на растительном масле обжариваем картофель по 3-4 минуты с каждой стороны. Затем жарим картошку на медленном огне еще 10 минут.

Подавать запеченного лосося можно вместе с жареной картошкой и соусом.

Получается ароматное и сочное блюдо для ужина или для праздника.