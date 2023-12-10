Описание приготовления:
Основной ингредиент — крабовые палочки, выбираем самые вкусные и качественные, именно из них мы сделаем наши трубочки. Начинка состоит из сыра, яйца, майонеза, зелени и зубчика чеснока. Все ингредиенты понятны и знакомы, простые и всем доступные. Подавать к столу крабовые трубочки с сыром можно украсив свежей зеленью петрушки. Берите рецепт на заметку!
Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Крабовые палочки 200 Грамм
- Твёрдый сыр 150 Грамм
- Куриные яйца отварные 2 Штуки
- Майонез 2 Ст. ложки
- Петрушка 4 Штуки
- Чеснок 1 Зубчик
- Соль По вкусу
- Перец молотый По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
232 ккал
Калорийность
17 г
Белки
11 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Крабовые трубочки с сыром»
Подготовьте все ингредиенты. Куриные яйца отварите заранее, 10 минут в кипящей воде.
Твердый сыр натрите на мелкой терке. Переложите сырную стружку в миску.
Очистите вареные куриные яйца, натрите на мелкой терке и добавьте к сыру. Также добавьте немного мелко нарезанной петрушки.
Заправьте сыр и яйца майонезом, выдавите сюда же зубчик чеснока, приправьте щепоткой соли и молотым перцем по вкусу.
Перемешайте все и снимите пробу.
Крабовые палочки раскрутите, смажьте приготовленной сырной массой.
Сверните крабовые палочки трубочками, чтобы сырная начинка оказалась внутри.
Аналогично приготовьте все крабовые трубочки.
После подавайте крабовые трубочки с сыром к столу. Приятного аппетита!