Описание приготовления:

Основной ингредиент — крабовые палочки, выбираем самые вкусные и качественные, именно из них мы сделаем наши трубочки. Начинка состоит из сыра, яйца, майонеза, зелени и зубчика чеснока. Все ингредиенты понятны и знакомы, простые и всем доступные. Подавать к столу крабовые трубочки с сыром можно украсив свежей зеленью петрушки. Берите рецепт на заметку!

Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Крабовые палочки 200 Грамм

Твёрдый сыр 150 Грамм

Куриные яйца отварные 2 Штуки

Майонез 2 Ст. ложки

Петрушка 4 Штуки

Чеснок 1 Зубчик

Соль По вкусу

Перец молотый По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

232 ккал

Калорийность

17 г

Белки

11 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Крабовые трубочки с сыром»

Подготовьте все ингредиенты. Куриные яйца отварите заранее, 10 минут в кипящей воде.

Твердый сыр натрите на мелкой терке. Переложите сырную стружку в миску.

Очистите вареные куриные яйца, натрите на мелкой терке и добавьте к сыру. Также добавьте немного мелко нарезанной петрушки.

Заправьте сыр и яйца майонезом, выдавите сюда же зубчик чеснока, приправьте щепоткой соли и молотым перцем по вкусу.

Перемешайте все и снимите пробу.

Крабовые палочки раскрутите, смажьте приготовленной сырной массой.

Сверните крабовые палочки трубочками, чтобы сырная начинка оказалась внутри.

Аналогично приготовьте все крабовые трубочки.

После подавайте крабовые трубочки с сыром к столу. Приятного аппетита!