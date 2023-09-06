Эта еда вызывает храп: эксперт назвала диету, которая улучшит сон

Храп возникает не только из-за анатомических особенностей гортани или ее патологий. Эшли Тош, эксперт по питанию и здоровому образу жизни, заявила, что еда тоже провоцирует храп.

По словам эксперта, красное мясо, кисломолочные продукты и алкоголь на ночь лучше не есть. Это позволит уменьшить закупорку дыхательных путей и носовых пазух, передает TechInsider.

Также специалист посоветовала есть перед сном меньше сладкого и мучного. На храп это не влияет, зато не утяжеляет желудок и кишечник и позволяет снизить нагрузку на организм.

Тош отметила, что полностью избавить от храпа диета не поможет — для корректировки этой особенности потребуется более основательная терапия. Однако правильное питание гарантированно снизит риски возникновения проблем с дыханием.

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