Оладушки — блюдо, которое готовят со всевозможными добавками. Это могут быть как сладкие дополнительные ингредиенты (банан, кусочки шоколада, яблоки и другие фрукты), так и соленые продукты. Ко второй категории можно отнести лук. С ним закуска выходит невероятно ароматной. Рассказываем, как приготовить луковые оладьи на кефире.

В замешивании теста для такого блюда всё элементарно и просто. Необходимо лишь соединить яйца с кефиром и солью. А затем надо добавить пищевую соду, которая вступит в реакцию с кисломолочным продуктом, благодаря чему оладьи получатся пышными. И уже после можно всыпать пшеничную муку.

Как приготовить луковые оладьи на кефире

Кстати, зимой такие оладушки жарят с нарезанным мелко или натертым на терке репчатым луком. Ну а весной лучше использовать сочные перья. Свежий зеленый лук не только сделает вкус и аромат блюда намного ярче, но и его внешний вид будет в разы аппетитнее.

Ингредиенты

Кефир500 мл Яйцо2 шт. Пшеничная мука250 г Зеленый лук300 г Сода0,3 ч. л. Соль по вкусу Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

В глубокую емкость вбиваем яйца. Вливаем кефир. Взбиваем всё с помощью ручного венчика до однородности. Всыпаем соль и пищевую соду. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты. К яично-кефирной смеси, которая начала пузыриться после добавления соды, постепенно всыпаем пшеничную муку. Перемешиваем всё венчиком до получения жидкого теста.Тщательно промываем зеленый лук под проточной водой. Обсушиваем его, используя бумажные полотенца. Добавляем зеленый лук в тесто. Хорошенько всё перемешиваем. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Выкладываем на нее по 1 ст. л. теста с зеленым луком и обжариваем оладьи до румяности с двух сторон. Готовим их на среднем огне.

После жарки выложите луковые оладьи на блюдо, застеленное бумажным полотенцем. Пусть оно впитает излишки масла. Затем уже можете подавать золотистые оладушки к столу. Лучше всего дополнить их сметанным соусом с укропом и небольшим количеством чесночка. Как же это вкусно! К слову, ранее мы делились рецептом простых тыквенных оладий, которые получаются безумно яркими и ароматными.