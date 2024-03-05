Гречотто с грибами: как обычную гречку приготовить нереально вкусно

Названное по аналогии с ризотто, блюдом из риса, гречотто получается не менее вкусным. Для тех, кто не любит гречку, в этом рецепте ее вкус станет настоящим открытием.
Если у вас есть немного гречки, пармезана и сливок, приготовьте гречотто. Это удивительное блюдо – альтернатива ризотто, которое делается практически так же. При таком способе приготовления обычная и слегка поднадоевшая крупа приобретает совершенно другой вкус. Рецептом гречотто с грибами поделились в кулинарном блоге «Душевные рецепты».
Гречотто с грибами
Ингридиенты
- шампиньоны – 10 шт;
- чеснок – 2 зубчика;
- лук – 1/2 шт;
- гречка – 1 стакан;
- пармезан – 50 гр;
- сливочное масло – 1 ст. л;
- оливковое масло – 1 ст. л;
- сливки 33% – 200 мл;
- петрушка;
- бульон – 2 стакана;
- мука – 1 ст. л;
- соль/специи.
Способ приготовления:
Чеснок почистить, мелко порезать. Шампиньоны порезать слайсами, лук – мелкими кубиками. Все три ингредиента обжарить на сливочном и оливковом масле почти до готовности.
Затем туда же добавить гречку, соль, перец, воду или бульон и веточку тимьяна и тушить, мешая, пока не испарится вся вода.
Убрать тимьян, залить в сковороду к гречке и грибам сливки, немного потушить, затем добавить пармезан и петрушку, перемешать и подержать на огне еще минуты три.
Перед подачей посыпать гречотто тертым пармезаном и зеленью.
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