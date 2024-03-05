Недорогой минтай вкуснее лосося. Этому рецепту меня научила одна еврейская семья: теперь всегда так буду готовить

Минтай — это бюджетная нежирная рыба, которую не часто готовят. Дело в том, что именно нежирная рыба считается очень сухой после запекания и жарки. Однако, если правильно мариновать, то любая рыба получится вкусной.

Для рыбы также важно наличие овощей для запекания или жарки. При правильном приготовлении овощи дадут дополнительную влагу мясу, что делает рыбу более сочной.

Конечно, дополнительно удержать влагу в волокнах мяса поможет маринад из соли и сахара. Для этого рыбу просто надо положить в воду на полчаса перед готовкой.

Ингредиенты для запеченного минтая:

минтай — 2 шт.;

соль — ч.л.;

приправа для рыбы — ½ ч.л.;

кориандр — ⅓ ч.л.;

картофель — 7 шт.;

приправа для картофеля — 1 ч.л.;

сушеная петрушка — 1 ч.л.;

черный перец — 1/2 ч.л.;

лук — 2 шт.;

сода — 1/3 ч.л.;

сельдерей — 2 стебля;

сыр — 30 г.

Ингредиенты для томатного соуса:

чеснок — 3 зубчика;

томатная паста — 1 ст.л.;

вода — 150 мл;

соль — 1/2 ч.л.

Приготовление запеченного минтая:

Очищенный минтай нарезаем на небольшие кусочки, посыпаем рыбу половиной ложки соли, приправой для рыбы и кориандром. Аналогично посыпаем вторую сторону рыбы.

Очищаем картофель от кожуры и нарезаем пластинами толщиной 5 мм. Солим картофель, посыпаем приправой для картофеля и сушеной петрушкой.

Поливаем картофель растительным маслом, смешиваем картошку и специи.

Нарезаем полукольцами лук, в сковороде растапливаем сливочное масло.

Смешиваем растительное и сливочное масло, обжариваем слегка лук. Высыпаем в лук соду, карамелизируем. Выкладываем в сковороду к луку кусочки рыбы.

Для соуса пропускаем в миску через пресс зубчики чеснока. Кладем к чесноку томатную пасту и воду, солим и тщательно все перемешиваем.

Выливаем соус к рыбе.

Нарезаем мелко сельдерей, высыпаем к луку и рыбе в сковороду. Кладем к рыбе картофельные пластины, накрываем полностью рыбу и лук.

Натираем на крупной терке сыр, посыпаем картофельный слой.

На сыр выкладываем остатки картофельных пластин.

Накрываем блюдо влажным пергаментом, выпекаем при 200 градусах 45 минут.

Получается сочный минтай на луковой подушке.

Причем вместе с рыбой готовится сразу и гарнир.