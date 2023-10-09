Рецепт: Жареный лосось с лимонным соусом — Жаренный лосось в лимонном соусе

Ингредиенты:
свежий лосось (150г каждый) — 4 шт;
масло оливковое — 2 ст. ложки;
— соль и свежемолотый черный перец — по вкусу;
сок лимона — 1 шт
Способ приготовления:
1. Подготовьте лосося, удалив кожу и кости, и нарежьте на порции.
2. Смешайте сок лимона, оливковое масло, соль и перец в миске.
3. Погрузите порции лосося в смесь и дайте им промариноваться в холодильнике в течение 30 минут.
4. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного оливкового масла.
5. Обжарьте лосось по 3-4 минуты с каждой стороны, пока он не станет золотистым и хорошо прожаренным.
6. Выложите на блюдо и подавайте с ломтиками лимона.
Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 800 руб.