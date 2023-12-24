Любое мясо станет нежным, если вы приготовите так. Отменное жаркое с картофелем: всё просто, но очень аппетитно

Жаркое было придумано людьми достаточно давно. Жарить мясо любой части животного было актуально с того момента, как человек познакомится с огнем. С тех пор мясные блюда модернизировались. Вскоре кулинары прошлого начали комбинировать мясо с овощами и фруктами. Революцию в сфере кулинарии совершило открытие специй и соли. Это сильно изменило вкус мяса. Однако, первые специи и соль стоили дорого, поэтому не все могли позволить себе вкусную пищу.

Сейчас приготовить жаркое может каждый. Для этого нужно запастись несколькими рецептами и продуктами. Расскажем, как приготовить домашнее жаркое.

Ингредиенты для жаркое:

Мясо — 1,5 кг;

Смесь пряностей;

Кумин;

Растительное масло;

Чеснок — 5 зубчиков;

Помидоры в собственном соку — 300 г;

Душистый перец;

Лавровый лист;

Бадьян;

Вода — 400 мл;

Перец — 2 шт.;

Лук — 1 шт.;

Морковь — 2 шт.;

Фасоль — 200 г;

Картофель — 1,5 кг;

Смесь пряностей;

Чёрный молотый перец.

Приготовление жаркое:

Нарезаем крупными кусками мясо, солим по вкусу, добавляем смесь пряностей и кумин. Смешиваем мясо с солью и специями, выкладываем в сотейник с заранее разогретым растительным маслом.

Обжариваем мясо в сотейнике, постоянно перемешиваем. Пока жарится мясо, мелко шинкуем зубчики чеснока, давим их.

Выкладываем чеснок к мясу, смешиваем.

Добавляем к мясу помидоры в собственном соку, душистый перец и лавровый лист, бадьян. Заливаем мясо водой, кладем острый перец.

Накрываем мясо крышкой и варим час на медленном огне. Нарезаем четверть кольцами лук и выкладываем в кастрюлю к мясу.

Крупно режем очищенную морковь, кладем к мясу вместе с фасолью.

Варим мясо с овощами под крышкой 30 минут.

Очищаем картофель и нарезаем небольшими кусочками. Смешиваем картошку с солью и пряностями, черным перцем.

Отвариваем картофель в пароварке над кастрюлей с мясом 25-30 минут под крышкой.

В результате, получается отменное жаркое с картофелем в виде гарнира. Это простое блюдо, которое готовится на ужин.