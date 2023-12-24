Любое мясо станет нежным, если вы приготовите так. Отменное жаркое с картофелем: всё просто, но очень аппетитно

Жаркое было придумано людьми достаточно давно. Жарить мясо любой части животного было актуально с того момента, как человек познакомится с огнем. С тех пор мясные блюда модернизировались. Вскоре кулинары прошлого начали комбинировать мясо с овощами и фруктами. Революцию в сфере кулинарии совершило открытие специй и соли. Это сильно изменило вкус мяса. Однако, первые специи и соль стоили дорого, поэтому не все могли позволить себе вкусную пищу.
Сейчас приготовить жаркое может каждый. Для этого нужно запастись несколькими рецептами и продуктами. Расскажем, как приготовить домашнее жаркое.
Ингредиенты для жаркое:
- Мясо — 1,5 кг;
- Смесь пряностей;
- Кумин;
- Растительное масло;
- Чеснок — 5 зубчиков;
- Помидоры в собственном соку — 300 г;
- Душистый перец;
- Лавровый лист;
- Бадьян;
- Вода — 400 мл;
- Перец — 2 шт.;
- Лук — 1 шт.;
- Морковь — 2 шт.;
- Фасоль — 200 г;
- Картофель — 1,5 кг;
- Смесь пряностей;
- Чёрный молотый перец.
Приготовление жаркое:
Нарезаем крупными кусками мясо, солим по вкусу, добавляем смесь пряностей и кумин. Смешиваем мясо с солью и специями, выкладываем в сотейник с заранее разогретым растительным маслом.
Обжариваем мясо в сотейнике, постоянно перемешиваем. Пока жарится мясо, мелко шинкуем зубчики чеснока, давим их.
Выкладываем чеснок к мясу, смешиваем.
Добавляем к мясу помидоры в собственном соку, душистый перец и лавровый лист, бадьян. Заливаем мясо водой, кладем острый перец.
Накрываем мясо крышкой и варим час на медленном огне. Нарезаем четверть кольцами лук и выкладываем в кастрюлю к мясу.
Крупно режем очищенную морковь, кладем к мясу вместе с фасолью.
Варим мясо с овощами под крышкой 30 минут.
Очищаем картофель и нарезаем небольшими кусочками. Смешиваем картошку с солью и пряностями, черным перцем.
Отвариваем картофель в пароварке над кастрюлей с мясом 25-30 минут под крышкой.
В результате, получается отменное жаркое с картофелем в виде гарнира. Это простое блюдо, которое готовится на ужин.