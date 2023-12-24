Рецепт: Голубцы домашние — Классические.

Ингредиенты:
капуста белокочанная — 12 листов;
фарш свино-говяжий — 400 г;
рис — 1 стакан;
морковь — 4 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
масло растительное — 4 ст. л.;
соль — по вкусу;
перец красный молотый — по вкусу;
томатная паста — 4 ст. ложки
Способ приготовления: Чтобы приготовить эти голубцы, нужно выбрать хороший кочан с большими листами.
Отделяем листы от кочна. Некоторые хозяйки предварительно вырезают кочерыжку. Я этого не делаю.
Я отделила 12 листов, они у меня большие. Листы провариваю в кипящей воде две-три минуты, чтобы они стали мягкими.
Параллельно варю рис.
Здесь он у меня уже сваренный. Чищу морковь.
Тру её на крупной тёрке.
Нарезаю репчатый лук.
Лук и морковь обжариваю на сковороде.
В рис добавляю фарш.
И туда же половину обжарки со сковороды.
Всё перемешиваю.
В оставшуюся обжарку добавляю красный молотый перец, соль, томатную пасту и немного воды. Получается соус.
В каждый капустный лист кладу начинку.
Сворачиваю лист конвертиком.
Сформированные голубцы складываю в кастрюлю.
Сверху заливаю соусом.
Ставлю кастрюлю в духовку на полтора часа. А вот и готовый голубец в разрезе.
Их можно есть просто так, а можно добавить сметаны.
Время приготовления: 2 ч.