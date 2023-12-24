Рецепт: Голубцы домашние — Классические.

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 12 листов;

фарш свино-говяжий — 400 г;

рис — 1 стакан;

морковь — 4 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

масло растительное — 4 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец красный молотый — по вкусу;

томатная паста — 4 ст. ложки

Способ приготовления: Чтобы приготовить эти голубцы, нужно выбрать хороший кочан с большими листами.

Отделяем листы от кочна. Некоторые хозяйки предварительно вырезают кочерыжку. Я этого не делаю.

Я отделила 12 листов, они у меня большие. Листы провариваю в кипящей воде две-три минуты, чтобы они стали мягкими.

Параллельно варю рис.

Здесь он у меня уже сваренный. Чищу морковь.

Тру её на крупной тёрке.

Нарезаю репчатый лук.

Лук и морковь обжариваю на сковороде.

В рис добавляю фарш.

И туда же половину обжарки со сковороды.

Всё перемешиваю.

В оставшуюся обжарку добавляю красный молотый перец, соль, томатную пасту и немного воды. Получается соус.

В каждый капустный лист кладу начинку.

Сворачиваю лист конвертиком.

Сформированные голубцы складываю в кастрюлю.

Сверху заливаю соусом.

Ставлю кастрюлю в духовку на полтора часа. А вот и готовый голубец в разрезе.

Их можно есть просто так, а можно добавить сметаны.

Время приготовления: 2 ч.