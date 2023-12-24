Портал про города-курорты | Perekop

Рецепт: Голубцы домашние — Классические.

На чтение: 1 минута
Рецепт: Голубцы домашние — Классические.

Ингредиенты:
капуста белокочанная — 12 листов;
фарш свино-говяжий — 400 г;
рис — 1 стакан;
морковь — 4 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
масло растительное — 4 ст. л.;
соль — по вкусу;
перец красный молотый — по вкусу;
томатная паста — 4 ст. ложки
Способ приготовления: Чтобы приготовить эти голубцы, нужно выбрать хороший кочан с большими листами.

Отделяем листы от кочна. Некоторые хозяйки предварительно вырезают кочерыжку. Я этого не делаю.

Рецепт: Голубцы домашние - Классические.

Я отделила 12 листов, они у меня большие. Листы провариваю в кипящей воде две-три минуты, чтобы они стали мягкими.

Рецепт: Голубцы домашние - Классические.

Параллельно варю рис.

Рецепт: Голубцы домашние - Классические.

Здесь он у меня уже сваренный. Чищу морковь.

Рецепт: Голубцы домашние - Классические.

Тру её на крупной тёрке.

Рецепт: Голубцы домашние - Классические.

Нарезаю репчатый лук.

Рецепт: Голубцы домашние - Классические.

Лук и морковь обжариваю на сковороде.

Рецепт: Голубцы домашние - Классические.

В рис добавляю фарш.

Рецепт: Голубцы домашние - Классические.

И туда же половину обжарки со сковороды.

Рецепт: Голубцы домашние - Классические.

Всё перемешиваю.

Рецепт: Голубцы домашние - Классические.

В оставшуюся обжарку добавляю красный молотый перец, соль, томатную пасту и немного воды. Получается соус.

Рецепт: Голубцы домашние - Классические.

В каждый капустный лист кладу начинку.

Рецепт: Голубцы домашние - Классические.

Сворачиваю лист конвертиком.

Рецепт: Голубцы домашние - Классические.

Сформированные голубцы складываю в кастрюлю.

Рецепт: Голубцы домашние - Классические.

Сверху заливаю соусом.

Рецепт: Голубцы домашние - Классические.

Ставлю кастрюлю в духовку на полтора часа. А вот и готовый голубец в разрезе.

Рецепт: Голубцы домашние - Классические.

Их можно есть просто так, а можно добавить сметаны.

Время приготовления: 2 ч.

Что будем искать? Например,Человек