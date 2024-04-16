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Маффины с шоколадом и грушей

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Маффины с шоколадом и грушей

Описание приготовления:

Обязательно приготовьте маффины с шоколадом и грушей по этому рецепту! К процессу выпечки можно подключить даже детей — они обожают помогать на кухне взрослым, особенно когда под рукой такая вкусная начинка! Румяную выпечку можно взять с собой в школу или в поездку, на работу.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Шоколад / Груша Блюдо: Выпечка / Маффины

Состав / Ингредиенты:

  • Яйца 2 Штуки
  • Масло сливочное 60 Грамм
  • Кефир 100 Миллилитров
  • Мука пшеничная 100 Грамм
  • Сахар 80 Грамм
  • Соль 2 Щепотки
  • Груша 1 Штука
  • Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки
  • Шоколад 40 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

254 ккал

Калорийность

6 г

Белки

10 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Маффины с шоколадом и грушей»

Маффины с шоколадом и грушей

Подготовьте указанные ингредиенты. Груши выбирайте не сочные, чтобы их нарезка не опустилась на дно выпечки. Шоколад можно использовать любого сорта: белый, молочный, десертный и т.д.

Маффины с шоколадом и грушей

Вбейте куриные яйца в глубокую емкость, всыпьте сахар и соль. По желанию можете добавить ванильный сахар или цитрусовый ароматизатор. Взбейте в течение 4-5 минут.

Маффины с шоколадом и грушей

Растопите сливочное масло, но не до кипения. Влейте во взбитую массу. Можно заменить масло качественным маргарином, но не спредом. Аккуратно все перемешайте.

Маффины с шоколадом и грушей

Всыпьте пшеничную муку и разрыхлитель. Вмешайте их в массу — у вас должно получиться густое тесто, как бисквитное, но не плотное.

Маффины с шоколадом и грушей

Выложите в формочки для маффинов бумажные формочки и влейте в каждую по 2 ст.л. приготовленного теста. Разрежьте грушу на четыре части и вырежьте семенные блоки. Нарежьте кубиками, но не крупными. Такими же кубиками нарежьте шоколад. Добавьте немного грушевой нарезки и шоколад в каждую формочку.

Маффины с шоколадом и грушей

Разогрейте духовку до 180 градусов и поместите в нее заготовки маффинов. Испеките примерно 15-20 минут до румяности. Затем извлеките и остудите.

Маффины с шоколадом и грушей

Подайте маффины с грушей и шоколадом к столу с различными напитками. Приятного вам аппетита!

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