Описание приготовления:
Обязательно приготовьте маффины с шоколадом и грушей по этому рецепту! К процессу выпечки можно подключить даже детей — они обожают помогать на кухне взрослым, особенно когда под рукой такая вкусная начинка! Румяную выпечку можно взять с собой в школу или в поездку, на работу.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Шоколад / Груша Блюдо: Выпечка / Маффины
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 2 Штуки
- Масло сливочное 60 Грамм
- Кефир 100 Миллилитров
- Мука пшеничная 100 Грамм
- Сахар 80 Грамм
- Соль 2 Щепотки
- Груша 1 Штука
- Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки
- Шоколад 40 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
254 ккал
Калорийность
6 г
Белки
10 г
Жиры
29 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Маффины с шоколадом и грушей»
Подготовьте указанные ингредиенты. Груши выбирайте не сочные, чтобы их нарезка не опустилась на дно выпечки. Шоколад можно использовать любого сорта: белый, молочный, десертный и т.д.
Вбейте куриные яйца в глубокую емкость, всыпьте сахар и соль. По желанию можете добавить ванильный сахар или цитрусовый ароматизатор. Взбейте в течение 4-5 минут.
Растопите сливочное масло, но не до кипения. Влейте во взбитую массу. Можно заменить масло качественным маргарином, но не спредом. Аккуратно все перемешайте.
Всыпьте пшеничную муку и разрыхлитель. Вмешайте их в массу — у вас должно получиться густое тесто, как бисквитное, но не плотное.
Выложите в формочки для маффинов бумажные формочки и влейте в каждую по 2 ст.л. приготовленного теста. Разрежьте грушу на четыре части и вырежьте семенные блоки. Нарежьте кубиками, но не крупными. Такими же кубиками нарежьте шоколад. Добавьте немного грушевой нарезки и шоколад в каждую формочку.
Разогрейте духовку до 180 градусов и поместите в нее заготовки маффинов. Испеките примерно 15-20 минут до румяности. Затем извлеките и остудите.
Подайте маффины с грушей и шоколадом к столу с различными напитками. Приятного вам аппетита!