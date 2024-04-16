Описание приготовления:

Обязательно приготовьте маффины с шоколадом и грушей по этому рецепту! К процессу выпечки можно подключить даже детей — они обожают помогать на кухне взрослым, особенно когда под рукой такая вкусная начинка! Румяную выпечку можно взять с собой в школу или в поездку, на работу.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Шоколад / Груша Блюдо: Выпечка / Маффины

Состав / Ингредиенты:

Яйца 2 Штуки

Масло сливочное 60 Грамм

Кефир 100 Миллилитров

Мука пшеничная 100 Грамм

Сахар 80 Грамм

Соль 2 Щепотки

Груша 1 Штука

Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки

Шоколад 40 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

254 ккал

Калорийность

6 г

Белки

10 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Маффины с шоколадом и грушей»

Подготовьте указанные ингредиенты. Груши выбирайте не сочные, чтобы их нарезка не опустилась на дно выпечки. Шоколад можно использовать любого сорта: белый, молочный, десертный и т.д.

Вбейте куриные яйца в глубокую емкость, всыпьте сахар и соль. По желанию можете добавить ванильный сахар или цитрусовый ароматизатор. Взбейте в течение 4-5 минут.

Растопите сливочное масло, но не до кипения. Влейте во взбитую массу. Можно заменить масло качественным маргарином, но не спредом. Аккуратно все перемешайте.

Всыпьте пшеничную муку и разрыхлитель. Вмешайте их в массу — у вас должно получиться густое тесто, как бисквитное, но не плотное.

Выложите в формочки для маффинов бумажные формочки и влейте в каждую по 2 ст.л. приготовленного теста. Разрежьте грушу на четыре части и вырежьте семенные блоки. Нарежьте кубиками, но не крупными. Такими же кубиками нарежьте шоколад. Добавьте немного грушевой нарезки и шоколад в каждую формочку.

Разогрейте духовку до 180 градусов и поместите в нее заготовки маффинов. Испеките примерно 15-20 минут до румяности. Затем извлеките и остудите.

Подайте маффины с грушей и шоколадом к столу с различными напитками. Приятного вам аппетита!