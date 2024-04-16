Ваша паска в цветах будет самой красивой: как сделать фантастический декор из маршмеллоу

Украшение пасхальной выпечки – творческий и интересный процесс, к которому можно привлечь детей. Изготовление сладкого декора вместе с родителями не только будет способствовать их развитию, но и познакомит с украинскими традициями.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Интересным украшением для любого кулича станут нежные цветы из маршмеллоу. Они будут крепиться к верхушкам с помощью густой сладкой глазури.

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Как сделать декор на пасху из маршмеллоу

Для декорирования паски цветами лучше взять цветной маршмеллоу. Пастельные тона изделий из зефира будут хорошо контрастировать с белоснежной белковой шапочкой.

На небольшом маршмеллоу сделайте четыре надреза чистыми маленькими маникюрными ножницами.

Сформируйте цветок, скрепив между собой лепестки.

В центр поместите фигурную кондитерскую посыпку – это будет сердцевина цветочка.

Украсьте кулич воздушными цветами, закрепив их на свежей глазури.

Еще одно эффектное дополнение пасхальной выпечки – ивовые котики из маршмеллоу. Для этого украшения нужна еще соломка, которая будет «веточками» ивы. Маршмеллоу для этого украшения лучше брать белого цвета.

Разрежьте зефир по диагонали, закруглите углы и прикрепите на соломку.

Проделайте то же самое с остальными маршмеллоу.

Готовую веточку ивы с котиками присыпьте сахарной пудрой, чтобы создать эффект пушистости, и украсьте свои куличи.

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