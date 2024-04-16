ГлавнаяРецептыВаша паска в цветах будет самой красивой: как сделать фантастический декор из маршмеллоу Ваша паска в цветах будет самой красивой: как сделать фантастический декор из маршмеллоу На чтение: 1 минута Украшение пасхальной выпечки – творческий и интересный процесс, к которому можно привлечь детей. Изготовление сладкого декора вместе с родителями не только будет способствовать их развитию, но и познакомит с украинскими традициями. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Интересным украшением для любого кулича станут нежные цветы из маршмеллоу. Они будут крепиться к верхушкам с помощью густой сладкой глазури. Стоит попробовать Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами Как сделать декор на пасху из маршмеллоу Для декорирования паски цветами лучше взять цветной маршмеллоу. Пастельные тона изделий из зефира будут хорошо контрастировать с белоснежной белковой шапочкой. На небольшом маршмеллоу сделайте четыре надреза чистыми маленькими маникюрными ножницами. Сформируйте цветок, скрепив между собой лепестки. В центр поместите фигурную кондитерскую посыпку – это будет сердцевина цветочка. Украсьте кулич воздушными цветами, закрепив их на свежей глазури. Еще одно эффектное дополнение пасхальной выпечки – ивовые котики из маршмеллоу. Для этого украшения нужна еще соломка, которая будет «веточками» ивы. Маршмеллоу для этого украшения лучше брать белого цвета. Разрежьте зефир по диагонали, закруглите углы и прикрепите на соломку. Проделайте то же самое с остальными маршмеллоу. Готовую веточку ивы с котиками присыпьте сахарной пудрой, чтобы создать эффект пушистости, и украсьте свои куличи. Ищете рецепт вкусной паски? Попробуйте приготовить итальянскую – панетоне. Поделитесь с друзьями