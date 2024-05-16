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Маффины «Зебра»: рецепт простой выпечки к чаю (видео)

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Маффины «Зебра»: рецепт простой выпечки к чаю (видео)

Сочетание обычного и шоколадного теста дает очень насыщенный вкус.

Маффины – вкусная и популярная выпечка. Они могут быть с начинкой, глазурью, с ягодами, фруктами, шоколадом и просто из теста. Кулинарный блогер Светлана Бауэр поделилась своим рецептом маффинов, которые интересны тем, что в них смешано тесто двух цветов. Вкус выпечки это делает еще интереснее.

Маффины «Зебра»

Ингредиенты:

  • мука – 200 гр;
  • крахмал – 50 гр;
  • растительное масло – 80 гр;
  • яйца – 2 шт;
  • сахар – 150 гр;
  • молоко – 170 мл;
  • соль – щепотка;
  • ванильный сахар – 8 гр;
  • разрыхлитель – 8 гр;
  • какао – 2 ст. л;
  • молоко – 2 ст. л;
  • шоколад по желанию.

Способ приготовления:

Способ приготовления:

Яйца смешать с сахаром, щепоткой соли и ванильным сахаром, влить молоко и растительное масло, всыпать муку, разрыхлитель и крахмал. Все хорошо перемешать до однородной массы.

Взять формы для маффинов, в каждую из них положить по 2 ст. л. теста. Должно получится примерно 12 штук. Оставшееся тесто смешать с какао и молоком и выложить в каждую форму еще по столовой ложке уже шоколадного теста.

Духовку разогреть до 180 градусов и отправить туда формы с маффинами на 25-30 минут.

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