Описание приготовления:

Курица в соусе — отличный вариант, чтобы быстро и вкусно накормить всю семью. При желании вместе с курицей можно обжарить репчатый лук, добавить чеснок или любимые специи. Курицу можно подать с любым гарниром или просто с овощным салатом.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Курица 400 Грамм (куриное филе, грудка)

Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха и вкуса)

Сливки 150 Миллилитров (20-22% жирности)

Сыр 100 Грамм (у меня моцарелла)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

243 ккал

Калорийность

16 г

Белки

18 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Курица в сливочно-сырном соусе»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления курицы в сливочно-сырном соусе.

Куриное филе, у меня грудка, сполосните, обсушите и разрежьте на части, посолите и поперчите с двух сторон. В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на сильном огне. Положите подготовленное филе и обжарьте до румяной корочки с двух сторон. Налейте 50 миллилитров воды, убавьте огонь до минимума, закройте крышкой и готовьте в течение 15 минут. При необходимости долейте еще немного воды.

Сыр, у меня моцарелла, натрите на крупной терке и смешайте со сливками. Все посолите и залейте обжаренное филе.

Убавьте огонь до минимального, закройте сковороду крышкой и готовьте в течение 5-8 минут, до готовности.

Приятного аппетита!