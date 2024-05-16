Описание приготовления:
Курица в соусе — отличный вариант, чтобы быстро и вкусно накормить всю семью. При желании вместе с курицей можно обжарить репчатый лук, добавить чеснок или любимые специи. Курицу можно подать с любым гарниром или просто с овощным салатом.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Курица 400 Грамм (куриное филе, грудка)
- Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха и вкуса)
- Сливки 150 Миллилитров (20-22% жирности)
- Сыр 100 Грамм (у меня моцарелла)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 5
Калорийность
243 ккал
Калорийность
16 г
Белки
18 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Курица в сливочно-сырном соусе»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления курицы в сливочно-сырном соусе.
Куриное филе, у меня грудка, сполосните, обсушите и разрежьте на части, посолите и поперчите с двух сторон. В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на сильном огне. Положите подготовленное филе и обжарьте до румяной корочки с двух сторон. Налейте 50 миллилитров воды, убавьте огонь до минимума, закройте крышкой и готовьте в течение 15 минут. При необходимости долейте еще немного воды.
Сыр, у меня моцарелла, натрите на крупной терке и смешайте со сливками. Все посолите и залейте обжаренное филе.
Убавьте огонь до минимального, закройте сковороду крышкой и готовьте в течение 5-8 минут, до готовности.
Приятного аппетита!