Макао остается городом с наибольшим количеством пятизвездочных отелей-казино по версии Forbes

Макао сохранил статус города с наибольшим количеством признанных Forbes пятизвездочных отелей в мире, согласно рейтингу 2024 Star Awards от Forbes Travel Guide. Согласно данным, опубликованным в среду, в городе насчитывается 22 пятизвездочных отеля, получивших награды.

Большинство роскошных отелей Макао расположены в курортных зонах казино, сообщает https://it-alliance.org.ua/.

Paiza Lofts, отель на французскую тематику, расположенный внутри казино The Parisian Macao, которым управляет Sands China Ltd., — новичок в списке пятизвездочных гостиничных объектов Макао, составленном Forbes.

Если учесть также спа-салоны и рестораны, то в списке 2024 года Макао насчитывает 61 пятизвездочное заведение, получившее рейтинг Forbes, по сравнению с 63 в предыдущем году. Помимо 22 отелей, получивших высшую оценку, в городе насчитывается 16 спа-салонов с пятизвездочным рейтингом и 23 ресторана с пятью звездами, что на два меньше, чем в списке 2023 года.

В число лучших гостиничных объектов входят: Galaxy Hotel, часть курорта Galaxy Macau, управляемого Galaxy Entertainment Group Ltd; Grand Lisboa Palace Macau и The Karl Lagerfeld, два отеля в Grand Lisboa Palace, принадлежащие SJM Holdings Ltd; а также отель Londoner в британской тематике и эксклюзивный Londoner Court, оба входящие в состав The Londoner Macao, управляемого Sands China.

Среди других отелей с пятизвездочным рейтингом в Galaxy Macau: Banyan Tree Macau, Hotel Okura Macau и Ritz-Carlton, Macau. Курорт также располагает двумя высококлассными спа-центрами и двумя пятизвездочными ресторанами.

Melco Resorts & Entertainment Ltd получила 12 пятизвездочных наград за свои отели, спа-центры и рестораны в Макао, включая объекты City of Dreams, Studio City и Altira Macau.

Wynn Resorts Ltd, материнская компания Wynn Macau Ltd, также получила 15 пятизвездочных наград в Макао в последнем списке Forbes Travel Guide, распределенных между ее отелями, ресторанами и спа-центрами в Wynn Macau на полуострове города и Wynn Palace в районе Котай.

Помимо Grand Lisboa Palace Macau и отеля The Karl Lagerfeld, SJM Holdings получила от Forbes еще семь пятизвездочных оценок, в том числе за отель Grand Lisboa, три спа-салона и три ресторана.

Несколько объектов MGM China Holdings Ltd также были оценены в последнем списке Forbes. Компания получила в общей сложности семь пятизвездочных наград за 2024 год, распределенных между ее объектами MGM Macau и MGM Cotai. Они были присуждены трем отелям, двум ресторанам и двум спа-салонам.

Отель Four Seasons Hotel Macao, входящий в портфолио Sands China, и Grand Suites at the Four Seasons Hotel Macao также были удостоены пяти звезд от Forbes. Спа-салон и ресторан Zi Yat Heen отеля Four Seasons также были отмечены в высшем эшелоне премии.

Помимо награждения интегрированных курортов города, Mandarin Oriental, Macau получил две пятизвездочные награды — за отель и спа. Ресторан Vida Rica, расположенный на территории отеля, в этом году получил четыре звезды.

В Макао также четыре отеля получили четыре звезды и два «рекомендованных». Два спа-салона города получили четыре звезды.

Помимо ресторана Vida Rica, четырехзвездочный рейтинг получил ресторан Mesa, расположенный в Grand Lisboa Palace. Два ресторана были названы «рекомендованными» в рейтинге 2024 Star Awards.