Законопроекты о ставках на спорт в Миссури начинают законодательную сессию 2024 года

Новый год принесет с собой новые усилия по легализации ставок на спорт в Миссури.

Два законодателя штата Миссури подали два отдельных законопроекта, начинающих новую законодательную сессию. Оба законопроекта направлены на легализацию ставок на спорт в штате «Покажи мне», сообщает https://weilong.com.ua/

Сенатор штата Тони Луэткемейер (Tony Luetkemeyer, R-Buchanan) подал законопроект SB852, который предусматривает легализацию онлайн-ставок на спорт и позволяет речным казино объединяться с тремя онлайн-спортбуками. Законопроект также позволит каждой профессиональной спортивной команде Миссури сотрудничать с оператором онлайн-ставок на спорт.

Casino.org уже сообщал о профессиональных командах, включая MLB St. Louis Cardinals, которые заявили о своей готовности финансировать инициативу штата по легализации ставок на спорт.

SB 852 предполагает 12-процентную ставку налога, а доходы от него пойдут в фонд образования штата.

Второй законопроект сессии 2024 года — SB824, поданный сенатором штата Денни Хоскинсом (R-Warrensburg). SB824 похож на SB825 и предполагает 10-процентную ставку налога. Сенатор Хоскинс поддерживает легализацию видеолотерейных терминалов, что является основной целью законопроекта. Законопроект также позволит речным судам сотрудничать только с двумя провайдерами мобильных ставок на спорт.

Шансы на принятие законопроекта в 2024 году

Если верить истории, шансы на принятие закона о ставках на спорт невелики. Все предыдущие попытки легализовать ставки на спорт за последние несколько лет были безуспешными.

Даже сенатор Хоскин, как считается, стоит на пути, поскольку именно его обвиняют в провале закона о ставках на спорт в прошлом году. Закон о ставках на спорт в 2023 году прошел Палату представителей штата, но застопорился в комитете Сената.

Шесть из семи соседних с Миссури штатов легализовали ставки на спорт. Усилия, направленные на то, чтобы не дать деньгам покинуть границы штата, могут придать законодательный импульс.

Госсекретарь штата Миссури Джон Джей Эшкрофт и коалиция профессиональных спортивных команд Миссури также пытаются изменить конституцию штата путем проведения референдума, чтобы вынести вопрос о ставках на спорт на голосование.

Где ставки на спорт остаются незаконными

Миссури — один из дюжины штатов, где ставки на спорт остаются незаконными. Более пяти лет назад Верховный суд США разрешил штатам принимать ставки на спорт.

Алабама, Аляска, Калифорния, Джорджия, Гавайи, Айдахо, Миннесота, Миссури, Оклахома, Южная Каролина, Техас и Юта — вот штаты, где ставки на спорт остаются вне закона.

В то время как законодатели Миссури начинают 2024 год, работая над законодательной базой, петиции, поданные Коалицией за спортивные ставки Миссури, направлены на пересмотр конституции Миссури и разрешение ставок на спорт не позднее 25 декабря 2025 года.